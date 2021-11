Keinen Sieger brachte das Bundesliga-Duell der beiden Austrias am heutigen Sonntag hervor. Der SK Austria Klagenfurt und FK Austria Wien trennten sich mit einem torlosen Remis. Für die Veilchen war es bereits das achte Unentschieden in dieser Saison. Im ersten Saisonduell trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden.

Huskovic schrammt knapp am Torerfolg vorbei

Die erste Chance in diesem Spiel fanden die Gäste aus Wien vor: Huskovic kam nach einem Eckball zum Abschluss, setzte den Ball aber aus kurzer Distanz drüber (4.). In der 17. Minute ging die Austria vermeintlich in Führung: Huskovic war nach einem perfekten Pass auf und davon und blieb auch im Eins gegen Eins mit Menzel cool. Doch die Fahne des Assistenten ging wegen einer Abseitsstellung zu Recht nach oben.

Dann wurden die Hausherren zwei Mal gefährlich: Zunächst scheiterte Wimmer mit einem Kopfball an Pentz (19.), ehe Florian Rieder aus 17 Metern wuchtig abzog und Pentz zur ersten Parade zwang. Den Nachschuss von Greil entschärfte Pentz sensationell per Fußabwehr (21.). Die letzte Topchance vor dem Seitenwechsel fand Markus Suttner vor, dessen Weitschuss von Menzel stark entschärft werden konnte (36.).

Wiener Austria lässt weitere Chancen liegen

Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste aus Wien das Spielgeschehen im Griff: In der 57. Minute landete ein Eckball genau vor den Füßen von Huskovic, der das Leder aus wenigen Metern am Tor vorbeischoss. Kurz darauf konnte Jukic freistehend abschließen, doch auch sein Versuch ging daneben.

In der 67. Minute glänzte Huskovic als Vorbereiter, aber auch Manfred Fischer vermochte es nicht, den Ball im Tor unterzubringen. Vier Minuten später hätten die Klagenfurter die Nachlässigkeiten der Gäste bestrafen können, als Fuchs unbedrängt zum Abschluss kam. Sein Versuch rauschte aber am Tor vorbei. Am Ende mussten sich beide mit einem Punkt zufrieden geben.

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

SK Austria Klagenfurt - FK Austria Wien 0:0

Wörthersee-Stadion, Klagenfurt; 3.140 Zuschauer; SR Ebner

Live-Ticker Austria Klagenfurt - Austria Wien

Klagenfurt: Menzel – Paul, Mahrer, Wimmer, Schumacher (68. Jaritz) – Cvetko, Greil (93. Roberts), Gemicibasi (68. Fuchs) – Timossi Andersson, Pink, Rieder

Austria: Pentz – Martel, Mühl, Suttner – Teigl (76. Keles), Demaku (76. Grünwald), Braunöder (87. Handl), Fischer (87. Vucic), El Sheiwi – Ohio (46. Jukic), Huskovic

Gelbe Karten: Fuchs, Paul bzw. Huskovic, Braunöder, Demaku

Foto: GEPA/ADMIRAL