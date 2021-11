Die WSG Tirol hat in der 15. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen überraschend klaren 5:1-Heimsieg gegen den WAC gefeiert und damit den Erfolgslauf der Kärntner beendet. Die Wolfsberger hatten zuvor sechs Pflichtspiele in Serie gewonnen. Die WSG Tirol wiederum bejubelte den dritten Saisonsieg und liegt in der Tabelle auf Rang neun.

Vrioni und Sabitzer schocken den WAC

Die Tiroler fanden in der torreichen ersten Halbzeit die erste Torchance vor: Giacomo Vrioni schoss aus der Drehung Richtung WAC-Tor, doch Kofler parierte den Versuch stark (21.). Fünf Minuten später gingen die Wattener in Führung: Blume flankte von der linken Seite präzise in den Strafraum, wo sich Giacomo Vrioni hochschraubte und aus kurzer Distanz sein sechstes Saisontor erzielte - 1:0 (26.).

Die Partie nahm an Fahrt auf und die WSG erhöhte in der 38. Minute auf 2:0. Vrioni tankte sich über rechts durch und spielte mit viel Übersicht flach ins Zentrum, der sich mit einer Körpertäuschung in Schussposition brachte und das Leder ins Kreuzeck zirkelte (38.). Die Kärntner drückten in der Schlussphase aber auf den Anschlusstreffer, der ihnen auch gelingen sollte: Nach einem Corner von Michael Liendl gelangte der Ball vom Kopf von Blume zu Peretz, der aus kurzer Distanz per Drehschuss zum 1:2 aus Sicht der Kärntner einschoss (45.).

WSG fertigt den WAC ab

Und auch nach dem Seitenwechsel hatte die Partie einiges zu bieten: Zunächst schob Vrioni den Ball zum vermeintlichen 3:1 ins Tor, doch der Stürmer war beim Zuspiel von Sabitzer im Abseits gestanden. Wenig später netzte der 23-Jährige aber erneut ein und diesmal zählte der Treffer auch. Vrioni schoss nach einer herrlichen Einzelaktion auf das Tor von Kofler, der zwar noch dran war, den Gegentreffer aber nicht verhindern konnte (62.).

Unmittelbar darauf folgte gleich die nächste Topchance für die Silberberger-Schützlinge, als Bro Blume nach einer Hereingabe plötzlich völlig freistehend zum Abschluss kam, diesen aber knapp am Tor vorbei setzte (64.). Fünf Minuten später konnten die Gäste vermeintlich erneut verkürzen, doch Baribo war vor dem Tor durch Liendl im Abseits gestanden (69.).

Dafür gelang den Hausherren in der 77. Minute die Vorentscheidung: Und auch dieser Treffer konnte sich absolut sehen lassen. Koch brachte einen Eckball flach zu Valentino Müller, der halbrechts im Strafraum abzog und den Ball ins rechte Eck hämmerte - 4:1. Giacomo Vrioni gelang in der 85. Minute gar der fünfte Treffer für die Tiroler: Vrioni wurde von der schwachen Kärntner Hintermannschaft nicht attackiert, zog zur Mitte und vollendete gekonnt per Flachschuss - 5:1 (85.).

ADMIRAL Bundesliga, 15. Runde

WSG Tirol - RZ Pellets WAC 5:1 (2:1)

Tivoli-Stadion, Innsbruck; SR Eisner

Tore: Vrioni (26., 85.), Sabitzer (38.), Kofler (62./Eigentor), Müller (77.) bzw. Peretz (45.)

Startelf WSG Tirol: Oswald - Koch, Bacher, Behounek, Sturmberger - Blume, Petsos, Müller, Klassen - Vrioni, Sabitzer

Startelf WAC: Kofler - Jasic, Baumgartner, Gugganig, Dedic - Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner - Röcher, Dieng

Gelbe Karten: Bacher bzw. Gugganig

