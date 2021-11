West Ham United hat dem SK Rapid Wien am fünften Spieltag der Gruppenphase in der Europa League keine Chance gelassen und einen ungefährdeten 2:0-Auswärtssieg eingefahren. Aufgrund des Unentschiedens im Parallelspiel zwischen Dinamo Zagreb und Genk lebt die Chance der Wiener, zumindest in der UEFA Europa Conference League zu überwintern. Dafür müsste im finalen Gruppenspiel ein Sieg in Genk gelingen.

West Ham dominiert die erste Hälfte nach Belieben

Der große Favorit aus England dominierte die Anfangsphase nach Belieben und fand auch die erste Topchance vor: Soucek spielte den Ball ideal auf die linke Seite zu Masuaku, der das Leder umgehend in den Strafraum spielte. Dort rauschte Bowen heran, der aber knapp vorbeischoss (6.).

Die "Hammers" waren auch in weiterer Folge spielbestimmend, wenngleich es in der Offensive an der letzten Konsequenz fehlte. Zudem verteidigten die Hütteldorfer kompakt und ließen nur wenig zu. Dafür gelang Rapid an vorderster Front so gut wie gar nichts. Den ersten Schuss auf eines der beiden Tore gaben aber die Wiener ab: Kelvin Arase tankte sich mit Vollspeed in den Strafraum, brachte sich in Abschlussposition, doch West-Ham-Keeper Areola parierte sicher (27.).

Der erste Torschuss von West Ham führte dann zum verdienten Führungstreffer der Gäste: Vlasic brachte eine Flanke von links Richtung zweite Stange, wo sich Yarmolenko hochschraubte und Rapid-Keeper Gartler mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung keine Chance ließ - 0:1 (39.). Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff gab es nach einem Foul von Hofmann an Yarmolenko Elfmeter für die Engländer. Noble trat an und versenkte den Ball staubtrocken im Kreuzeck - 0:2 (45.+2).

Rapid kann West Ham nie gefährden

West Ham hatte auch zu Beginn der zweiten Hälfte alles im Griff und ließ den Ball gut durch die eigenen Reihen laufen. In der 58. Minute reagierte Interimscoach Steffen Hofmann und brachte mit Ercan Kara und Marco Grüll zwei frische Offensivkräfte ins Spiel, die überraschend auf der Bank gesessen waren.

Kurz darauf fanden die Gäste aber eine Riesengelegenheit auf den dritten Treffer vor: Soucek zog nach einer Parade von Gartler aus etwa fünf Metern ab, doch Stojkovic kratzte den Ball in höchster Not von der Linie. Auf der anderen Seite kam Fountas zum Abschluss, setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Paul Gartler verhinderte in der 79. Minute mit einer herrlichen Parade einen Kopfballtreffer des eben zuvor eingewechselten Perkins. Schlussendlich blieb es beim nie gefährdeten Auswärtssieg von West Ham United. Die Engländer stehen damit als Gruppensieger fest. Rapid erwartet am letzten Spieltag ein Finale gegen Genk um den dritten Tabellenplatz.

UEFA Europa League, 5. Spieltag

SK Rapid Wien - West Ham United 0:2 (0:2)

Weststadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Ivanov (RUS)

Live-Ticker Rapid Wien - West Ham

Tore: Yarmolenko (39.), Noble (45.+2)

Rapid: Gartler - Stojkovic, Aiwu, M. Hofmann, Moormann - Petrovic, R. Ljubicic (90.+1/Grahovac) - Arase (75./Ballo), Knasmüllner (59./Grüll), Fountas (90.+1/Strunz) - Kitagawa (59./Kara)

West Ham: Areola - Coufal, Dawson, Diop, Masuaku (78./Fredericks) - Noble, Soucek (65./Kral) - Yarmolenko, Lanzini (65./Fornals), Vlasic (78./Perkins) - Bowen (65./Benrahma)

Gelbe Karten: Keine

Foto: IMAGO / Shutterstock