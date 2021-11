Riesenjubel beim LASK: Die Linzer stehen nach einem 1:0-Auswärtssieg gegen Maccabi Tel Aviv als Sieger der Gruppe A in der UEFA Europa Conference League fest. Damit entgehen die Linzer einem Playoff und lösen das Fixticket für das Achtelfinale. Sascha Horvath erzielte in der 89. Minute den Siegtreffer.

Intensive und chancenreiche erste Halbzeit

Erstmals gefährlich wurde es im stimmungsvollen Bloomfield Stadium nach 16 Minuten, als Perica eine scharfe Hereingabe hauchzart verpasst hatte. Sieben Minuten später wurde Maccabi-Goalie Peretz erstmals von Karamoko geprüft. Nach einer halben Stunde musste Schlager erstmals richtig eingreifen und einen Schuss von Geraldes parieren.

Danach konnte sich der Schlussmann der Gäste erneut auszeichnen: In der 38. Minute entschärfte der gebürtige Salzburger einen Schuss von Hozez Richtung kurzes Eck. Eine Minute später prallte ein Kopfball von Piven an die Latte. Im Gegenzug schoss Grgic aus der Distanz knapp drüber.

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde es auf beiden Seiten nochmal brandgefährlich: Zunächst konnte sich LASK-Keeper Schlager im Eins gegen Eins mit Stipe Perica auszeichnen, ehe Goiginger nach einem Horvath-Pass aus guter Position im Strafraum zum Abschluss kam, den Schuss aber knapp am Tor vorbeisetzte.

Horvath gelingt der Lucky Punch

Wenige Augenblicke nach Wiederbeginn brannte es im Strafraum der Hausherren erneut lichterloh. Goiginger brachte sich in eine gute Schussposition, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Peretz, der den Einschlag sensationell per Fußabwehr verhinderte (48.). Auch in den zweiten 45 Minuten ging es hin und her. In der 54. Minute war Schlager nach einem Hozez-Schuss zur Stelle und sicherte das Leder im Nachfassen. Zwei Minuten später parierte der LASK-Keeper einen Versuch von Perica.

Nakamura schrammte in der 68. Minute knapp am Führungstreffer vorbei. Der Japaner scheiterte mit einem gute angetragenen Ball an Peretz. In der 83. Minute netzte Nakamura zum vermeintlichen 1:0 für die Linzer ein, doch der 21-Jährige stand beim Zuspiel im Abseits. Kurz vor Schluss gelang den Linzern der Lucky Punch: Schmidt steckte durch für Horvath, der auf und davon war und Maccabi-Keeper Peretz keine Abwehrmöglichkeit ließ - 0:1 (89.).

UEFA Europa League, 5. Spieltag

Maccabi Tel Aviv - LASK 0:1 (0:0)

Bloomfield Stadium, Tel Aviv; SR Lesage (FRA)

Tor: Horvath (89.)

Maccabi: Peretz - Geraldes, Hernandez, Piven, Saborit - Yeini - Kuwas (82./Guerrero), Golasa (84./Shamir), Kanichowsky, Hozez (69./Davidzada) - Perica (69./Khalaila)

LASK: Schlager - Flecker (61./Potzmann), Boller, Luckeneder (46./Wiesinger), Renner - Hong (60./Holland), Grgic - Goiginger (77./Gruber), Horvath, Nakamura - Karamoko (77./Schmidt)

Gelbe Karten: Golasa bzw. Luckeneder, Wiesinger, Potzmann

Foto: Harald Dostal