Gegen PSV Eindhoven fand die Europapokalreise des SK Sturm Graz ein frühes Ende. Bereits vorzeitig steht die Elf von Christian Ilzer als Letzter der Gruppe B fest. Sturm blieb gegen überlegende Niederländer über 90 Minuten ohne Chance und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Am letzten Spieltag wartet noch die AS Monaco auf die Grazer.

Kein Spiel mit großem Unterhaltungswert

Die erste Hälfte passte zur Geisterkulisse im Eindhovener Philips-Stadion. Die Gastgeber hatten rund 75 Prozent Ballbesitz, ließen das Spielgerät in den eigenen Reihen laufen - und Sturm musste zuschauen. So enwickelte sich ein müdes Ballgeschiebe im Mittelfeld, nur selten wurde es wirklich gefährlich vor den Toren. In der fünften Spielminute setzte Carlos Vinícius den Ball aus wenigen Metern nach Götze-Flanke per Kopf über das Tor, in der 35. Minute schloss abermals Vinícius aus zehn Metern ab. Sein Schuss wurde aber im letzten Moment noch abgegrätscht, Sturm-Keeper Siebenhandl war zur Stelle. Ansonsten aber passierte recht wenig. Auch das Feuerwerk und die Böller der vor dem Stadion versammelten PSV-Fans wirkten angesichts der Geisterkulisse und des müden Spiels etwas trostlos. Kurz vor der Pause fiel dann doch der erste Treffer des Spiels. Nach einem Missverständnis zwischen Amadou Dante und Jörg Siebenhandl schlug auch noch David Affengruber ein Luftloch - Nutznießer war Mario Götze. Diesem wurde zwar ungeschickt von Siebenhandl das Standbein weggegrätscht, dafür erhielt Eindhoven aber einen Strafstoß. Der auffälligste Spieler am Platz, Carlos Vinícius, trat an und verwandelte zum 1:0 (45.). Siebenhandl war zwar noch dran, der Elfmeter war aber zu hart geschossen.

Vorzeitiges Ende für Sturm

Auch nach dem Seitenwechsel war von Sturm nur wenig zu sehen. Die erste Chance nach dem Wiederanpfiff gehörte stattdessen Götze, der Weltmeister von 2014 setzte seinen Kopfball aber nicht präzise genug (47.). Wenig später erhöhte PSV aber dennoch auf 2:0. Mit etwas Ballglück landete das Spielgerät bei Doan, welcher den Ball sehenswert mit der Hacke weiterleitete. Bruma vollendete eiskalt ins lange Eck (56.). Der eingewechselte Vertessen hätte in der 80. Spielminute noch für das 3:0 sorgen können, nach starker Doan-Hereingabe traf er den Ball aber nicht richtig. Und auch kurz darauf stand Vertessen wieder im Mittelpunkt: Der Ball zappelte im Netz, der Angreifer aber stand im Abseits und wurde zurecht zurückgepfiffen (82.). Sturm versuchte es in den Schlussminuten zwar häufiger noch aus der Distan - Niangbo traf etwa noch das Außennetz (88.) - für den Anschlusstreffer reichte es aber nicht mehr.

Das internationale Fußballgeschäft ist für die Elf von Christian Ilzer in dieser Saison somit schon wieder Geschichte, in der schweren Gruppe B belegt Sturm bereits vorzeitig den letzten Platz. Am letzten Gruppenspieltag (9. Dezember) empfängt Sturm zum Abschluss noch die AS Monaco.

UEFA Europa League, 5. Runde

PSV Eindhoven - SK Sturm Graz 2:0 (1:0)

Philips-Stadion, Eindhoven; SR Raczkowski (POL)

Tore: 45. 1:0 Carlos Vinícius (Foulelfmeter), 56. 2:0 Bruma

Startelf Eindhoven: Drommel - Mauro Junior, Boscagli (58. Obispo, Ramalho, Mwene; Gutierrez (70. Pröpper), Sangaré; Bruma, Götze (70. Van Ginkel), Doan (87. Antonisse); Vinicius (58. Vertessen)

Startelf Sturm: Siebenhandl - Dante (46. Gazibegovic), Wüthrich (75. Geyrhofer), Affengruber, Jäger; Kuen (62. Prass), Gorenc-Stankovic (62. Borkovic), Ljubic; Jantscher; Sarkaia, Yeboah (62. Niangbo)

Gelbe Karten: 76. Doan bzw. 79. Gazibegovic

Foto: Richard Purgstaller