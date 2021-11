Der WAC ist am Samstag in der 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Kärntner bejubelten auswärts gegen den FC Flyeralarm Admira einen knappen 1:0-Sieg. Das Goldtor erzielte Michael Liendl per Elfmeter. Die Admira wartet mittlerweile seit Anfang Oktober auf einen vollen Erfolg.

Wolfsberg dominiert die Partie in der Südstadt

Die Wolfsberger fanden auf dem tiefen Geläuf in der Südstadt besser ins Spiel und hatten auch die erste Möglichkeit: Peretz bediente mit einem feinen Zuspiel Cheickhou Dieng, der halbrechts am Sechzehner zum Abschluss kam, doch Leitner parierte (14.). Der WAC war auch in weiterer Folge die tonangebende Mannschaft, ohne jedoch die ganz großen Tormöglichkeiten vorzufinden.

In der 36. Minute kam Taferner nach Zuspiel von Jasic zum Schuss, doch erneut war Leitner hellwach und verhinderte den Gegentreffer. Der Admira-Keeper konnte sich auch in weiterer Folge auszeichnen und entschärfte einen Versuch von Scherzer. Kurz vor dem Pausenpfiff warf sich Kerschbaum rettend in einen Schuss von Dieng (44.).

Liendl verwandelt Elfer sicher

Die erste Chance nach Wiederbeginn fanden die Admiraner vor: Thomas Ebner verfehlte mit seinem Versuch die rechte Stange ganz knapp (47.). Auf der anderen Seite lenkte Bauer einen Versuch von Liendl neben das Tor. Die Gäste hielten die Intensität zwar hoch, doch die großen Torchancen blieben weitestgehend aus.

In der 74. Minute fanden dann aber plötzlich die Admiraner eine Topchance auf den Führungstreffer vor: Schmiedl hatte im Strafraum viel Platz und wollte den an der zweite Stange freistehenden Ganda bedienen, doch sein Versuch kam nicht beim Zielspieler an. Den entscheidenden Treffer erzielten aber die Gäste aus Kärnten: Michael Liendl verwandelte einen von Wernitznig herausgeholten Elfmeter souverän (82.). In der achten Minute der Nachspielzeit flog Schmiedl nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz.

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

FC Flyeralarm Admira - RZ Pellets WAC 0:1 (0:0)

BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf; 0 Zuschauer; SR Pfister

Tor: Liendl (82./Elfmeter)

Rot: Schmiedl (90.+8)

Startelf Admira: Leitner - Zwierschitz, Datkovic, Bauer, Ostrzolek - Malicsek, Ebner - Ganda, Kerschbaum, Kronberger - Mustapha

Startelf WAC: Kofler - Jasic, Lochoshvili, Scherzer, Dedic - Leitgeb - Peretz, Taferner - Liendl - Dieng, Baribo

Gelbe Karten: Datkovic, Ganda, Schmiedl, Vorsager bzw. Keine

Fotos: Josef Parak