Der FK Austria Wien hat sich mit einem 2:1-Heimsieg über Sturm Graz vorübergehend in die obere Tabellenhälfte der ADMIRAL Bundesliga geschossen. Die beiden Youngsters Huskovic (49.) und Jukic (76.) ließen die Veilchen in der Generali-Arena jubeln. Die Austria bleibt damit in dieser Saison zu Hause ungeschlagen. Sturm wiederum wartet seit nunmehr vier Ligapartien auf einen vollen Erfolg.

Austria findet die besseren Chancen vor

Muharem Huskovic gab in einer ausgeglichenen Anfangsphase den ersten Schuss ab: Muharem Huskovic setzte sich gegen Dante und Prass durch, ehe er aus spitzem Winkel ans Außennetz schoss (11.). Sieben Minuten später köpfelte Djuricin nach einer Flanke von El Sheiwi drüber. Chancentechnisch hatte die Partie in der Generali-Arena allerdings nicht wirklich viel zu bieten. Beiden Teams fehlte es in der Offensive an Tempo und Spielfreude.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte klopften die Veilchen aber zwei Mal an: Zunächst scheiterte Djuricin aus spitzem Winkel an Sturm-Goalie Siebenhandl, ehe es bei der darauffolgenden Ecke ebenfalls gehörig brannte, doch die Grazer konnten die Situation klären.

Kuen fliegt früh nach Wiederbeginn vom Platz - Austria bringt Führung über die Zeit

Kurz nach dem Seitenwechsel ging die Wiener Austria in Führung: Djuricin trieb den Ball nach vorne und spielte diesen ideal in den Lauf von Huskovic, der plötzlich alleine vor Siebenhandl zum Abschluss kam und trocken ins lange Eck traf - 0:1 (48.). Wenig später fand Jantscher eine Riesenchance auf den Ausgleich vor, doch der Routinier scheiterte an Pentz, der stark reagierte. Kurz darauf hatte die Austria bei einem Stangenschuss von Yeboah richtig Glück (56.).

Dann schwächten sich die Gäste jedoch selbst, als Andreas Kuen Manfred Fischer von hinten umgemäht hatte. Referee Schüttengruber zeigte hier völlig zu Recht Rot (58.). Die Austria nutzte die Überzahl und erhöhte in der 76. Minute auf 2:0. Ein perfekt getimter Lupfer landete im Lauf von Jukic, der im Eins gegen Eins mit Siebenhandl cool blieb und zum 2:0 einschob. Spannend wurde die Partie dennoch, weil Sarkaria eine schöne Kombination im Kreuzeck versenkt hatte - 2:1 (81.). Schlussendlich brachten die Wiener den knappen Vorsprung aber über die Zeit.

JAAAAA! So wichtige drei Punkte! 🤩

Muki Huskovic und Aco Jukic treffen für die Veilchen. 👏#faklive #fakstu pic.twitter.com/Cu1mFO3HWg — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) November 28, 2021

ADMIRAL Bundesliga, 16. Runde

FK Austria Wien - SK Sturm Graz 2:1 (0:0)

Generali-Arena, Wien; 0 Zuschauer; SR Schüttengruber

Live-Ticker Austria Wien - Sturm Graz

Tore: Huskovic (48.), Jukic (76.) bzw. Sarkaria (81.)

Rot: Kuen (58.)

Austria Wien: Pentz – Teigl, Martel, Mühl, Suttner (39. Handl), El Sheiwi – Demaku (71. Schoissengeyr), Jukic (82. Grünwald), Fischer – Huskovic (82. Ohio), Djuricin (71. Keles)

Sturm Graz: Siebenhandl – Gazibegovic (74. Jäger), Affengruber (74. Borkovic), Wüthrich, Dante (57. Sarkaria) – Kuen, Gorenc-Stankovic (74. Lang), Niangbo, Prass – Yeboah, Jantscher (63. Ljubic)

Gelbe Karten: Demaku, Jukic, Schoissengeyr bzw. Keine

Fotos: Josef Parak