Zum insgesamt 334. Mal duellierten sich am heutigen Sonntag die beiden Wiener Großklubs SK Rapid Wien und FK Austria Wien. Und zum fünften Mal in Folge endete dieses Aufeinandertreffen mit einem Unentschieden. Braunöder hatte die Veilchen bereits nach 50 Sekunden in Führung gebracht, Ercan Kara gelang in der 25. Minute per Elfmeter der Ausgleich.

Austria verpasst Rapid frühe kalte Dusche

Das 334. Wiener Derby begann für Rapid alles andere als optimal: El Sheiwi tankte sich über links nach vorne und brachte den Ball flach Richtung zweite Stange, wo Matthias Braunöder überlegt ins lange Eck einschoss - 0:1 (1.). Ein denkbar ungünstiger Start in die Trainer-Ära von Ferdinand Feldhofer beim SK Rapid.

Danach überließen die Veilchen den Hausherren das Spielgeschehen. In der 10. Minute schoss Fountas aus guter Position knapp drüber, ehe der Grieche das Außennetz zappeln ließ (17.). Nach einer ungeschickten Attacke von Martel an Ljubicic gab es Strafstoß für die Grün-Weißen: Ercan Kara übernahm die Verantwortung und schoss das Leder sicher ins linke untere Eck - 1:1 (25.).

Mittlerweile waren die Hausherren wesentlich besser in diesem Derby. Vor allem in den Zweikämpfen agierte Rapid giftiger und gedankenschneller. Nach einer halben Stunde musste sich Pentz bei einem Grüll-Freistoß ordentlich strecken. In der 41. Minute prallte ein Freistoßball von Knasmüllner an die Latte.

Austria bleibt im Allianz-Stadion ungeschlagen

Kurz nach Wiederbeginn verhinderte Filip Stojkovic mit einem sehenswerten Tackling einen Treffer von Aleksandar Jukic. Auf der anderen Seite kam Fountas zum Abschluss, doch Pentz konnte den Gegentreffer verhindern (52.). Nach einer sehenswerten Ballmitnahme hatte Ercan Kara das 2:1 auf dem Fuß, verfehlte das Tor jedoch hauchzart (62.).

Die großen Torchancen blieben in weiterer Folge eher Mangelware, wenngleich ein Schuss von Taxiarchis Fountas, einer der auffälligsten Akteuere an diesem Derby-Nachmittag, einmal mehr geblockt werden konnte. Schlussendlich blieb es beim 1:1-Remis. Rapid konnte damit auch im achten Heimderby im Allianz-Stadion keinen Sieg einfahren.

ADMIRAL Bundesliga, 17. Runde

SK Rapid Wien - FK Austria Wien 1:1 (1:1)

Allianz-Stadion, Wien; 0 Zuschauer; SR Altmann

Live-Ticker Rapid gegen Austria

Tore: Kara (25./Elfmeter) bzw. Braunöder (1.)

Rapid: Gartler - Stojkovic (81./Schick), Aiwu, Moormann, Ullmann - Petrovic, Ljubicic - Fountas, Knasmüllner (77./Arase), Grüll (70./Kitagawa) - Kara (81./Strunz)

Austria: Pentz - Teigl, Martel, Mühl, Handl, El Sheiwi (18./Keles) - Demaku (74./Schoissengeyr), Braunöder - Fischer - Jukic (80./Ohio), Djuricin (80./Grünwald)

Gelbe Karten: Aiwu, Fountas bzw. Djuricin, Martel, Demaku, Grünwald, Ohio

Fotos: Josef Parak