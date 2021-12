Am 17. und zugleich vorletzten Herbst-Spieltag traf in der ADMIRAL Bundesliga der RZ Pellets WAC auf den SCR Altach. Und am vom Schnee befreiten harten Untergrund, eroberten die Kärntner, im Kampf um die vorderen Plätze, drei weitere wichtige Zähler. Für die Altacher scheinen aber nach dieser neuerlichen Niederlage, die Zeiten, noch ungemütlicher zu werden.

Tai Baribo ebnet Wolfsberg den Sieg

Während die Lavanttaler nach einer starken Serie (7 Spiele - 6 Siege), am dritten Platz zu finden sind, klemmt es bei den Altachern hinten und vorne. Mit einem Sieg aus den letzten 12 Spielen bzw. nur vier Treffern, ist die Canadi-Truppe auch Träger der roten Laterne. Vorerst gelingt es der Canadi-Truppe aber, das Spiel offen zu gestalten. Zwischenbrugger gelangt in der 7. Minute auch zur ersten Gelegenheit. Bei den „Wölfen“ läuft anfangs wenig zusammen. Trotzdem ist man in der 14. Minute dem ersten Tor sehr nahe. Dedic trifft nach einer Einzelaktion aber nur den Torpfosten. Was mit sich bringt, dass der WAC nun klar das Kommando übernimmt. Altach verteidigt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln - die Hausherren laufen vergeblich an. 22. Minute: Keeper Kofler zeigt sich bei einem Thurnwald-Schuss von der hellwachen Seite. Die Dutt-Mannen bleiben aber spielbestimmend. 38.Minute: Über Dedic und Leitgeb kommt das Leder zum Israeli Baribo, der mühelos das 1:0 markiert. Zugleich dann auch der verdiente Halbzeitstand.

Altacher Torsperre seit 457 Minuten

Den Altachern droht nun die bereits fünfte Leermeldung infolge. Wonach sich die Frage stellt, wie lange die Verantwortlichen da noch tatenlos zusehen? Wenngleich man den Gästen das Bemühen wahrlich nicht absprechen kann. 52. Minute: Der zweite WAC-Treffer liegt in der Luft. Dieng und Lochoshvili sind dabei nach einem Eckball die Protargornisten. Altach bringt danach zwei frische Angreifer, was aber nichts an der Schwerfälligkeit in der Offensive ändert. 69. Minute: Taferner bedient den gerade erst eingewechselten Kroaten Vizinger, der cool und abgebrüht auf 2:0 stellt. 77. Minute: Der WAC legt nach! Nachdem zuvor Zwischenbrugger die Chance auf das 2:1 ungenützt lässt, sorgt im Gegenstoß Eliel Peretz, mit dem 3:0 endgültig für klare Verhältnisse. Was dann letztlich auch den Spielendstand darstellt.

VORSCHAU: In der letzten Herbstrunde gastiert Wolfsberg am Samstag, 11. Dezember um 17:00 Uhr in Hartberg. Zur selben Zeit bekommt es Altach auswärts mit Ried zu tun.

WOLFSBERGER AC - SCR ALTACH 3:0 (1:0)

Lavanttal Arena, SR: Stefan Ebner (OÖ)

WOLFSBERGER AC (4/3/1/2): Kofler, Baumgartner, Lochoshvili, Dedic, Jasic, Leitgeb (84. Stratznig), Liendl, Taferner (79. Wernitznig), Peretz (79. Sprangler), Dieng (67. Röcher), Baribo (67. Vizinger)

SCR ALTACH (5/3/2): Casali, Zwischenbrugger, Strauss, N’diaye, Thurnwald (66. Mischitz), Edokpolor, Haudum (78. Schreiner), Aigner, Reiter (53. Bukta), Tartarotti (78. Stefel), Bischof (53. Nuhiu)

TORFOLGE 1:0 (38. Baribo), 2:0 (69. Vizinger), 3:0 (77. Peretz)

GELBE KARTEN: Baumgartner bzw. Thurnwald

STÄRKSTE SPIELER: Dedic, Baumgartner bzw. Strauss, Edokpolor

STIMMEN ZUM SPIEL:

Robin Dutt, Trainer Wolfsberg:

„Am Anfang sind wir auf eine sehr lauffreudige Altacher Mannschaft getroffen, wir mussten zuerst Arbeiten erledigen, bis wir ins Spiel gekommen sind. Heute sind wir sehr geschlossen aufgetreten, mit sehr guter Körpersprache und wenn wir Fehler gemacht haben, sind wir nicht nervös geworden. Es war eine große Geschlossenheit auf und neben dem Platz.“

Damir Canadi, Trainer Altach:

„Ich bin enttäuscht, aber nichtsdestotrotz ist es der falsche Moment, auf die Mannschaft hinzuhauen. Die Niederlage geht in Ordnung, aber wir waren nicht so schlecht, wie das Ergebnis ist.“

Photocredit: GEPA/ADMIRAL