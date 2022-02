Zum Abschluss der 19. Runde in der Admiral Bundesliga empfing der LASK den SK Austria Klagenfurt in der Raiffeisen-Arena in Pasching. Ein Spiel mit besonderem Charakter für Klagenfurt-Coach Peter Pacult - es war sein 200. Bundesligaspiel - fand am Ende keinen Sieger. Die Elf von Andreas Wieland ging zwar doppelt in Führung, konnte diesen Vorsprung aber nicht über die volle Zeit bringen. Kärnten holte zweimal auf und sicherte sich am Ende den Punkt. Auf beiden Seiten wurde ein Spieler vorzeitig unter die Dusche geschickt.

Marko Raguž erzielte seinen ersten Saisontreffer für die Linzer

Die Hausherren waren von Beginn an die aktivere Mannschaft, zuerst wurde ein Schuss von Filip Twardzik abgeblockt (2.) und nur eine Minute später scheiterte Florian Flecker am Kärntner Keeper Phillip Menzel. Die erste Strafraumszene der Klagenfurter passierte in der 12. Minute - Christopher Cvetko zog ab - Alexander Schlager stand aber sicher am Posten.

Im Gegenzug klingelte es dann im Kasten der Austrianer: Marvin Potzmann bediente Marko Raguž mit einer Maßflanke und der Eferdinger erzielte per Kopf sein erstes Saisontor. Die Linzer hatten jetzt das Heft in der Hand und es ging weiter in Richtung Gefahrenzone der Kärntner - in Minute 22 scheiterte Thomas Goginger nach einem Eckball am Klagenfurter Schlussmann.

Peter Michorl sah für ein Foul die Ampelkarte

Immer wieder war die Andreas Wieland-Elf über die rechte Seite gefährlich - die Jungs von Peter Pacult hatten kein adäquates Gegenmittel parat. In Minute 39 waren die heimischen Fans aus dem Häuschen: René Renner spielte einen Flachpass auf Raguž, der die Abwehr düpierte und seinen Lupfer nur knapp übers Gehäuse setzte. Mit dem 1:0 Vorsprung aus Sicht der Gastgeber ging es in die Kabine. Im zweiten Durchgang ging es in ähnlicher Tonart weiter, der LASK war die spielbestimmende Mannschaft und ließ den Klagenfurtern kaum Luft zum Atmen.

In der 55. Minute brachte Peter Michorl einen Korner genau auf Mittelstürmer Raguž - sein Kopfball touchierte zum Leidwesen der Linzer Fans nur die Querlatte - Glück für die Kärntner, das wäre vermutlich die Vorentscheidung gewesen. Nur fünf Minuten später zirkelte Goginger einen Weitschuss aus etwa 16 Metern - der Ball wurde aber ins Toraus abgefälscht, der daraus resultierende Eckball brachte nichts ein.

Zweimal musste der VAR konsultiert werden

In Minute 64 sah der Linzer Peter Michorl für ein wiederholtes Foulspiel die Ampelkarte und musste vorzeitig den Platz verlassen. In numerischer Überlegenheit versuchten jetzt die Gäste den Weg zum Tor - Kosmos Gkezos' Kopfball landete aber neben dem Tor. In der 75. Minute lief es dann besser: Nach einem Eckball von Patrick Greil - die Linzer Abwehr stand nicht korrekt - landete die Kugel irgendwie bei Thorsten Mahrer und der Abwehrspieler drückte den Ball aus abseitsverdächtiger Position über die Linie. Der VAR-Check brachte Licht ins Dunkel - der Treffer zählte und es stand 1:1.

Jetzt wurde die Begegnung noch richtig heiss - Linz gab sich nicht auf und Branko Jovicic schloss eine sehenswerte Aktion mit einem Außenristschuß ins linke Eck zur 2:1 (77.) Führung für den LASK ab. Der Fisch war aber noch nicht geputzt - in der 90. Minute wurde Gkezos vom zuvor eingewechselten Felix Luckeneder im Strafraum gelegt und Schiedsrichter Markus Hameter zeigt nach VAR-Check auf den Elfmeterpunkt. Turgay Gemicibasi verwertete den Strafstoß zum 2:2 Ausgleich, welcher auch gleichbedeutend mit dem Endstand war - ein Highlight gab es dann trotzdem noch - Gemicibasi sah nach einer Grätsche in der 96. Minute die Rote Karte.

LASK - SK AUSTRIA KLAGENFURT 2:2 (1:0)

Torfolge: 1:0 (13. Raguž), 1:1 (75. Mahrer), 2:1 (77. Jovicic), 2:2 (93. Gemicibasi E.)

Raiffeisenarena Pasching; 2.229 Besucher; SR Hameter - Obritsberger - Borucki

Aufstellungen:

LASK: Alexander Schlager (K) - Marvin Potzmann, Filip Twardzik (63. Wiesinger), Jan Boller - Rene Renner, Peter Michorl, James Holland (63. Jovicic), Florian Flecker, Sascha Horvath (89. Luckeneder) - Marko Raguz, Thomas Goiginger (77. Gruber)

Austria Klagenfurt: Phillip Menzel - Kosmas Gkezos (K), Thorsten Mahrer, Till Sebastian Schumacher (87. Jaritz), Ivan Saravanja - Patrick Greil, Alex Emilio Timossi Andersson, Christopher Brian Cvetko (63. Roberts), Florian Rieder (49. Fridrikas, 87. Pecirep)), Turgay Gemicibasi - Markus Pink

Fotos: Harald Dostal

mehr Bilder www.sport-bilder.at