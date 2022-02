Im Champions-League-Achtelfinale traf im Hinspiel der FC Salzburg auf den FC Bayern München. Innerhalb von drei Tagen war das Stadion ausverkauft. 29.520 Zuseher waren bei der Hammerpartie live mit dabei. Klarer Favorit war, trotz des letzten 2:4-Ausrutschers in Bochum, der 31-fache deutsche Rekordmeister. Aber der erste österreichische CL-Achtelfinalist überhaupt, vermochte sich von seiner besten Seite zu verkaufen. Erst in der allerletzten Minute gelang den Gästen das durchaus verdiente 1:1-Remis. Darauf lässt sich von Salzburger Seite aufbauen. Alles ist angerichtet für ein megaspannendes Rückspiel in drei Wochen in München.

21. Minute: Der 20-jährige Junior Adamu, erst 9 Minuten im Spiel, markierte soeben den Salzburger Führungstreffer.

Der eingewechselte U21-Teamspieler Junior Adamu trifft zum 1:0

Die Bayern stehen nunmehr bereits seit 21 Auswärtsspielen im höchsten europäischen Clubfußball unbesiegt da. Einzigartig! Bei den Mozartstädtern bringt es Torjäger Adeyemi vor der Partie auf den Punkt: "Es ist etwas ungewohnt, weil es bei uns in der Liga nicht so der Fall ist. Aber da machen wir uns überhaupt keinen Druck, den haben die Bayern." Die Mannen von der Säbener Straße sind dann wenig überraschend vom Start weg das bestimmende Team. Wenngleich die Jaissle-Truppe zu verstehen gibt, dass man bereit ist, im Konter richtig lästig zu sein. 10. Minute: Gnabry behauptet sich gegen Ulmer im Strafraum, aber Keeper Philipp Köhn reagiert vorbildhaft. Danach verlässt RB-Angreifer Noah Okafor verletzungsbedingt frühzeitig das Grasgrün. Die Möglichkeit für Junior Adamu, sich in den Blickpunkt zu stellen. 19. Minute: Nach einem Kimmich-Corner zieht Kingsley Coman aus der Ferne ab. Endstation aber auf das Neue Schlussmann Köhn. 21. Minute: Es steht 1:0! Über Mo Camara und dem "Münchner Kindl" Adeyemi gelangt das Spielgerät zu Junior Adami, der nicht lange fackelt und die Salzburger in Führung ballert. 24. Minute: Brenden Aaronson versetzt zwei Gästespieler, Torhüter Sven Ulreich klärt in höchster Not. Was dazu beiträgt, dass der Gastgeber in weiterer Folge noch selbstsicherer zum Auftreten vermag. Nach einer gespielten halben Stunde liegt der Ausgleich dann in der Luft. Leroy Sane verzieht aus bester Position aber doch deutlich. Die "Bullen-Truppe" agiert im Kollektiv bärenstark - durchaus verdient auch der Halbzeitstand - 1:0.

Bayern-Toptorschütze Robert Lewandowski war bei seinem 50. CL-Auswärtsspiel bei Mo Camara bestens aufgehoben.

In der 90. Minute rettet Coman den Bayern das Unentschieden

Schaffen es die Salzburger tatsächlich, den Nachbar aus Deutschland bei den "Hörnern zu packen". Die Basis dafür wurde vom jüngsten CL-Team seit 19 Jahren, mit der Pausenführung zumindest einmal gelegt. Aber die Nagelsmann-Elf legt einen Zahn zu, Coman verfehlt in der 47. Minute sein Ziel nur knapp. Im Gegenstoß ist es Nicolas Seiwald, der Tormann Ulreich zum Eingreifen zwingt. Die Bayern agieren nun doch mit mehr Entschlossenheit, Salzburg kommt mehr und mehr in Bedrängnis. Aber was die Bayern auch versucht sind auf die Beine zu stellen, die Lücke im Abwehrverbund der Hausherren findet sich nicht. 64. Minute: Eine 30-Meter-Granate von Sane wird wiederum eine Beute von Torhüter Köhn. Jetzt bleibt dem Platzherrn kaum Zeit zum Durchschnaufen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Heimischen, drohenden Schaden abzuwenden. 73. Minute: Der stärkste Gästespieler Coman, visiert das kurze Eck an, sensationelle Abwehr von Keeper Philipp Köhn. 76. Minute: Die Topchance auf das 1:1! Aber Sane scheitert am "Man of the match" an Philipp Köhn. 81. Minute: Adeyemi und Junior Adami haben das 2:0 am Fuß - Wahnsinnsaktion! Dann kommt die 90. Minute: Einen weiten Pavard-Ball verlängert Müller per Kopf, Coman ist zur Stelle und markiert den 1:1-Spielendstand. Vorschau: Das Rückspiel in der Münchner Allianz Arena geht dann am Dienstag, 8. März um 21:00 Uhr über die Bühne. Welche der beiden Mannschaften schafft den Sprung ins CL-Viertelfinale?

FC SALZBURG - FC BAYERN MÜNCHEN 1:1 (1:0)

Red Bull Arena Wals-Siezenheim, 29.520 Zuseher, SR: Oliver - Burt - Bennett (ENG)

FC Salzburg (4-4-2): Köhn, Wöber, Solet, Kristensen, Ulmer, Camara, Capaldo, Seiwald (80. Sucic), Aaronson, Adeyemi (86. Kjaergaard), Okafor (12. Junior Adamu)

FC Bayern München (3-2-4-1): Ulreich, Süle, Pavard, Hernandez, Kimmich, Tolisso (80. Sabitzer), Sane, Coman, Gnabry (77. Choupo-Moting), Müller, Lewandowski

Torfolge: 1:0 (21. Junior Adamu), 1:1 (90. Coman)

Gelbe Karten: Köhn bzw. Coman, Sabitzer

Fehlende Spieler: Bernardo, Diambou, Koita, Okoh, Sesko bzw. Neuer, Musiala, Goretzka, Davies

Stimmen zum Spiel:

Junior Adamu, Torschütze Salzburg:

"Ewig schade, dass wir das Ding nicht drüber brachten. Aber die Chance lebt auch im Rückspiel. Wir werden alles reinschmeissen, um die Bayern noch einmal voll zu fordern."

Thomas Müller, Angreifer Bayern:

"Die Fans sind voll auf die Kosten gekommen, die Stimmung war bombastisch. Letztlich müssen wir froh sein, das Spiel nicht mit 0:2 zu verlieren. Der Ausgleich in der Schlussminute war dann nicht unglücklich, das Remis geht aber in Ordnung."

Photocredit: GEPA/RB Salzburg