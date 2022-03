Am 21. Spieltag, zugleich die vorletzte Runde im Grunddurchgang, traf in der ADMIRAL Bundesliga im Nachtrag der LASK auf den FC Red Bull Salzburg. Und dabei gelang es den Conference-League-Achtelfinalisten (Hinspiel: 10. März bei Slavia Prag), die ersatzgeschwächten Salzburger voll auf den Prüfstand zu stellen. Letztlich aber wollte dieser eine Treffer, auch in Unterzahl, nicht gelingen. Was gleichbedeutend damit ist, das die Linzer erstmals nach Einführung der Playoffs nicht in der Meistergruppe sondern in der unliebsamen Quali-Gruppe spielen werden.

Der Salzburger Karim Adeyemi und James Holland, einer der besten Linzer am Mittwochaben, lieferten sich etliche beinharte Zweikämpfe.

Man begegnet einander soweit auf Augenhöhe

Während die coronagebeutelten Salzburger völlig unbeschwert an die Sache herangehen können, zählt für den LASK in Bezug auf die „Meistergruppe“ nur ein voller Erfolg. Dann bleibt die Chance greifbar, im Finish doch noch das Ticket für die Top-6 zu lösen. Die Wieland-Truppe ist dann vom Start weg darum bemüht, den Mozartstädtern die Stirn zu bieten. Mit schnellen Umschaltspiel will man die "Bullen" bei den Hörnern packen. Die Salzburger sind ihrerseits einmal darum bemüht, den Athletikern den anfänglichen Schwung aus den Segeln zu nehmen.

Tormöglichkeiten bleiben in der Anfangsphase Mangelware. Der LASK ist immer wieder bemüht Angreifer Husein Balic mit weiten Bällen zu versorgen. Man will sich unbedingt am letzten Strohhalm festklammern und diesen "Pflichterfolg" gegen einen spielstarken Gegner unter Dach und Fach bringen. Die letzten 10 Duelle dieser beiden Mannschaften konnten allesamt die Salzburger für sich entscheiden. Die Partie geht sehr intensiv geführt vonstatten, was fehlt sind die Torgelegenheiten. Die Gäste-Defensive wird dann weiter geschwächt. Für den verletzten Solet kommt der belgische Neuzugang Van der Brempt zu seinem Debüt.

32. Minute: Mega-Torchance für Karim Adeyemi der gegen die hoch stehende Linzer Hintermannschaft nach einem prima Flachpass von Junior Adamu davon eilt, Wiesinger hinter sich lässt und allein vor Keeper Schlager knapp flach die linke Stange verfehlt. 40. Minute: Im Gegenzug Top-Torchance für den LASK. Der gallige Goiginger im Strafraum, legt allein vor Keeper Köhn uneigennützig quer auf Florian Flecker, der jedoch den Abschluss-Moment verpasst und den Ball vorbei laufen lässt, um dann nurmehr links vorbei zu schießen - Halbzeitstand: 0:0.

Hier wird Sascha Horvath "vorsichtshalber" gleich von zwei Salzburgern umsorgt (Junior Adamu und Nicolas Capaldo).

Einer intensiv geführten Begegnung fehlen nur die Tore

Aufgrund der turbulenten Schlussminuten im ersten Spielabschnitt darf man sich nun auf einen rasanten zweiten Durchgang einstellen. Denn eines steht fest, ein Unentschieden will keines der beiden Teams bzw. hat man die Fühler beiderseits vehement nach drei Punkten ausgestreckt. 51. Minute: Die Aufgabe für die Hausherren wird nicht einfacher, René Renner sieht nach wiederholten Foulspiel die Gelb-Rote Karte. LASK-Chefcoach Andreas Wieland treibt seine dezimierte Elf nach Vorne. Die 10 Linzer brauchen einen Sieg und werden irgendwann "All-In" gehen. Nur ein Sieg hilft bei der "Challenge Oberes Playoff".

Die Jaissle-Schützlinge verbuchen nun in Überzahl mehr und mehr Spielanteile. Aber die LASK-Defensive gibt sich trotz der offensiven Ausrichtung keine Blöße. Aber den Athletikern beginnt dann die Zeit davonzulaufen. Die Challenge die es zu erfüllen gilt lautet, dem "Eurofighter" aus Salzburg in Unterzahl zumindest noch einen Treffer zu verabreichen. Was mit sich bringt, dass sich den Bullen nun verstärkt Freiräume bieten. In der Schlussviertelstunde wirft der Gastgeber, angepeitscht von den meisten unter den 4.875 Zusehern, noch einmal alles verfügbare in die Waagschale. Die Partie lebt bis zum Schlusspfiff von der Spannung. Treffer sollte aber keiner mehr gelingen - Spielendstand: 0:0.

In der letzten Runde des Grunddurchgangs gastiert der LASK am Sonntag, 6. März um 17:00 Uhr in Wolfsberg. Die Salzburger besitzen bereits am Tag zuvor, ebenso mit der Startzeit um 17:00 Uhr, das Heimrecht gegen die Altacher.

Jaissle: "Man hat gesehen, dass der ein und andere heute nicht an 100 Prozent kam"

Chefcoach Matthias Jaissle (RB Salzburg): "Es war die Partie, die wir erwartet haben. Der LASK musste gewinnen, hat alles reingeworfen. Wir können heute, auch in Anbetracht der Vorbereitung, die doch besonders war bei uns, mit dem Punkt leben. Es sind grundsätzlich die Partien gegen den LASK, wie sie heute liefen. Sehr viele zweite Bälle, Zweikämpfe und Umschaltaktionen.. Natürlich wünscht man sich als Trainer, dass die Zweikampfquote auf seiten der eigenen Mannschaft ist. (Anm.: 59:41% pro LASK). Aber es waren so spezielle Umstände, da gibt es keinen großen Vorwurf. Weil doch auch die Verläufe (Anm.: Covid) unterschiedlich waren, den ein und anderen hat es richtig erwischt, hingen richtig durch letzte Woche. War jetzt gefühlt von 0 auf 100 in letzten zwei Tagen. Von daher nehmen wir den Punkt heute mit und blicken in Richtung Altach am Samstag".

Jaissle auf Nachfrage von Ligaportal, für wieviele Spieler es heute ein "Kaltstart" war, ohne Training: "Um ehrlich zu sein für fast alle. Es war letzte Woche wirklich eine ganz, ganz kleine Gruppe, die auf dem Trainingsplatz war. Teilweise vier, fünf Spieler. Der Rest war leider in Quarantäne. In Summe waren es dann 17 Spieler, die sich mit dem Virus inifziert haben. Es waren besondere Umstände. Wir konnten nahezu nicht trainieren, haben am Montag ansatzweise mal wieder so was wie ein Mannschaftstraining gehabt. Gestern ein vernünftiges Abschlusstraining. Aber wir wollen nicht lamentieren. Wir haben die Partie gespielt und wollten das Optimum rausholen. Man hat aber gesehen, dass der ein und heute nicht an seine 100 Prozent kam."

Jaissle zur Verletzung von Innenverteidiger Solet: "Im Moment ist er natürlich niedergeschlagen. Es wird eine Muskelverletzung sein. Wie weit er ausfallen wird, wird man sehen. Die Untersuchungen laufen. Ich denke morgen im Laufe des Tages steht ein Bild an. Und dann werden wir mehr wissen. Drücken natürlich die Daumen, dass er nicht allzulange ausfallen wird."

Jaissle über Karim Adeyemi: „Bei ihm hatte ich auch den Eindruck, dass er heute aus unterschiedlichsten Gründen nicht an die Leistungsgrenze kommen konnte.“

Jaissle über über den Kader in der Championsleague gegen Bayern: „Ich hoffe, dass die Jungs, die noch an Corona erkrankt sind bis Samstag hoffentlich zeitgerecht zurückkehren, damit der Kader noch etwas breiter aufgestellt ist. Dann sehen wir, ob der ein oder andere von der Verletztenliste noch für das Bayern-Spiel zurückkommt.“

Karim Adeyemi (RB Salzburg): „Wir haben kein Tor gemacht, aber auch keines kassiert. Das haben wir uns nicht vorgenommen und hoffentlich wird es im nächsten Spiel besser. Der fehlende Rhytmus sollte keine Ausrede sein. Wir waren im Kopf fit und haben versucht das Spiel zu gewinnen. Das haben wir nicht geschafft. Das nächste Spiel ist auch wichtig.“



…über ständige Fragen betr. Wechselgerüchte: „Ich habe schon oft gesagt, dass ich mit meinem Kopf in Salzburg bin und unsere Ziele erreichen möchte. Das ist gerade wichtig.“

Horvath: "Dass Salzburg in Unterzahl auf Zeit spielt, passiert auch nicht oft"

Chefcoach Andreas Wieland (LASK): „Wenn die Umstände andere wären, könnten wir uns über eine hervorragende Leistung freuen. Wir haben heute eine unserer besten Saisonleistungen gezeigt, selbst in Unterzahl haben wir enormen Willen gezeigt, die drei Punkte zu holen. Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Wir haben als Kollektiv richtig gut funktioniert. Egal, ob das im Spiel gegen oder mit dem Ball war. Leider ist es uns nicht geglückt, dass wir das Tor erzielt haben. Aufgrund der Statistiken zum Spiel und unseres Spiels hätten wir es verdient gehabt. Was mich auf der anderen Seite extrem positiv stimmt, ist, wie wir die Angriffe und Umschaltmomente gegen Salzburg heute verteidigt haben. Da hat man eine extrem gute Mentalität gesehen, einen großen Willen, die Null zu halten. Das stimmt mich positiv, wie generell die Leistungen im Frühjahr. Leider schaffen wir es jetzt nicht mehr in die Meistergruppe – aber wir werden unseren erfolgreichen Weg der letzten Wochen fortsetzen und in der Quali-Gruppe voll angreifen.“

Wieland, über Meistergruppe im Herbst verpasst: "Wir haben die Qualifikation für die Meisterrunde nicht am heutigen Tag verspielt und haben zu viele Punkte liegen lassen im Herbst. Das ist natürlich enttäuschend. Doch das Rad der Zeit können wir nicht zurück drehen, wir können nur nach Vorne schauen und den eingeschlagenen Weg weiter führen.

Radovan Vujanovic (Sportdirektor LASK) …über Fehler des LASK in der Saison: „Wir können immer nach Fehlern suchen und finden genug. Wir hatten viele Probleme beim Tore schießen und haben auch leicht welche erhalten. Ich kann jetzt eine halbe Stunde erzählen, was besser hätte laufen können. Auch wenn wir die Meistergruppe nicht erreichen, ist es kein Untergang. Wir hatten die Conference League und haben uns gut präsentiert. Wenn wir Play-Offs spielen sollten, ist unser Ziel wieder die Conference League.“

Thomas Goiginger (LASK): "Wir haben eine gute Mentalität gezeigt und Chancen gehabt, aber nicht genutzt. Jetzt haben wir 0:0 gespielt und keine Chance mehr auf die Meisterrunde. Wir wollten trotzdem schaffen, dass wir irgendwie noch rein kommen. Haben wir nicht geschafft, jetzt ist es so."

Sascha Horvath (LASK): „Es tut weh, aber ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben 40 Minuten in Unterzahl gespielt und dass Salzburg einmal in Überzahl auf Zeit spielt, passiert auch nicht oft. Ich bin stolz auf die Mannschaft und das zeigt auch, was wir draufhaben. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir Siebenter werden.“

LASK - FC RED BULL SALZBURG 0:0

Raiffeisen Arena, Pasching, 4.875 Zuseher, SR: Spurny - Hartl - Gruber

LASK (4-2-3-1): Schlager, Wiesinger, Potzmann, Boller, Renner, Jovicic (46. Michorl), Holland, Flecker, Horvath, Goiginger (83. Gruber), Balic

Red Bull Salzburg (4-4-2): Köhn, Piatkowski, Solet (23. Van der Brempt), Guindo, Kristensen, Capaldo, Bernede (46. Kjaergaard), Aaronson, Diambou (46. Seiwald), Adamu (84. Forson), Adeyemi (77. Tijani)

Gelbe Karten: Flecker, Renner, Sportdirektor Vujanovic bzw. Kjaergaard, Capaldo, Tijani

Gelb-Rote Karte: Renner (51. LASK)

Bilder: Harald Dostal / sport-bilder.at

Statements nach dem Spiel eingeholt von Herbert Pumann plus teilweise Quelle SKY