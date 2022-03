Am 22. Spieltag, zugleich die letzte Runde im Grunddurchgang, traf in der ADMIRAL Bundesliga der FC Flyeralarm Admira auf den FK Austria Wien. Und dabei gelang es der Austria den vierten Sieg in Serie sicherzustellen. Was dann gleichbedeutend damit war, dass man damit die Fahrkarte für die Top-6 löste. Damit bleiben die "Veilchen" auch im 13. Spiel hintereinander gegen die Admira unbesiegt.

Geschafft! Sportchef Manuel Ortlechner und Austria-Trainer Manfred Schmid haben den Sprung in die "Meistergruppe" bewerkstelligt.

Vorsager schockt die Austria mit dem zeitigen 1:0

Für die Wiener Austria steht vor dem Spiel fest, dass ein Punkt bei der Admiral reicht bzw. dass man damit das heißbegehrte Ticket für das „Meister-Playoff“ löst. Sogar eine Niederlage könnte dafür noch reichen, wenn parallel dazu Rapid und Ried ihre Spiele nicht gewinnen. Cheftrainer Manfred Schmid ist diesmal gesperrt, er wird an der Seitenoutlinie vom Duo Sekerlioglu/McCormick vertreten. Ohne die gesperrten Spieler Kerschbaum bzw Martel sind es dann anfangs die Südstädter, die das Zepter gegen nervöse Austrianer in der Hand haben.

8. Minute: Das Leder zappelt im Netz! Jan Vodhanel glänzt dabei mit der Freistoßvorlage, Wilhelm Vorsager vollstreckt danach per Kopf zum raschen 1:0. Was der Austria ganz und gar nicht in das Konzept passt. Denn mit einer Niederlage droht der 7. Platz bzw. der Absturz in die "Qualifikationsgruppe". Die Truppe vom Verteilerkreis erkennt den Ernst der Lage und ist bemüht einen Gang höher zu schalten. Aber die Herzog-Schützlinge zeigen sich bestens eingestellt und halten voll dagegen.

Im Konter zeigen die Maria Enzersdorfer immer wieder stark auf bzw. müssen die Gäste danach trachten nicht noch ein Goal einzufangen. Mit Fortdauer verstärken die "Violetten" dann aber den Druck. 43. Minute: Austria-Angreifer Ohio wird ideal in Szene gesetzt und der Brite zieht aus gut 11 Metern linker Position ab - Außenstange! Viele Augen sind in Richtung Ried gerichtet. Gelingt den Innviertlern dort gegen Sturm nichts, bleibt die Austria in den "Top-6". Halbzeitstand in Ried 0:0, die Admira führt nach dem ersten Abschnitt mit 1:0.

Romeo Vucic markiert den Siegestreffer für die Austria

Im zweiten Durchgang darf man davon ausgehen, dass die "Veilchen" alles daran setzen werden, um zumindest ein Remis zu ergattern. Ansonsten heißt es zittern bzw. danach zu sehen, was auf den anderen Plätzen passiert. Entsprechend offensiv ausgerichtet gehen die Austrianer auch an die Sache heran. Dann sickert die Meldung durch, dass Nutz die Rieder gegen Sturm mit 1:0 in Führung ballerte.

Jetzt ist Feuer am Dach der Wiener, ein Treffer muss her ansonsten ist der Traum von den "Top-6" vorbei. Den Gästen beginnt mehr und mehr die Zeit davon zu laufen. 65. Minute: Die Austria schafft den so wichtigen 1:1-Gleichstand. Keles kommt über rechts und bringt die Flanke. Der Ball wird abgefälscht und im Strafraum steht Grünwald ideal und macht den Ausgleich. Jetzt ist man auf Seiten der Gäste bemüht, sich die Butter nicht noch einmal vom Brot nehmen zu lassen bzw. dieses Unentschieden zumindest zu halten. Was auch gelingen sollte! Je länger die Begegnung dauert umso mehr ist man bei der Austria auf Sicherheit bedacht.

82. Minute: Die Austria geht auf Nummer sicher und sorgt für den 2:1-Siegestreffer. Huskovic mit dem Assist für Vucic und der macht mit seinem ersten Saisontor die Führung - zugleich dann auch der Siegestreffer. Nach der Punkteteilung werden die Karten nun wieder neu gemischt. Während es in der "Meistergruppe" darum geht wer sich für das internationale Geschäft empfiehlt, geht es in der "Qualifikationsgruppe" neben dem 1.Platz darum, das Bundesliga-Ticket für die Spielzeit 22/23 zu lösen.

FC ADMIRA WACKER - FK AUSTRIA WIEN 1:2 (1:0)

BSFZ Arena/Südstadt, 5.100 Zuseher, SR: Altmann - Schreiner - Gschliesser

FC Admira Wacker (4-2-3-1): Leitner, Bauer (78. Ostrzolek), Schmiedl, Lukacevic, Zwierschitz, Malicsek, Vorsager, Vodhanel, Ebner (61. Elmkies), Mustapha (78. Nikolov), Surdanovic (69. Ganda)

FK Austria Wien (4-2-3-1): Pentz, Lucas Galvao, Mühl, Suttner, Martins, Braunöder, Keles, Demaku (61. Huskovic), Grünwald (74. Vucic), Fischer, Ohio (61. Djuricin)

Torfolge: 1:0 (8. Vorsager), 1:1 (65. Grünwald), 1:2 (82. Vucic)

Gelbe Karten: Vodhanel bzw. Lucas Galvao, Mühl, Suttner

Bild: Admiral/GEPA