Erstmals in der 111-jährigen Historie zählen wir mehr als 3.000 Austria-Mitglieder. Seit dem Launch von austria-mitglied.at im Dezember verzeichnet man einen Anstieg wie noch nie in dieser Phase der Saison.

Erfreulich ist ebenso, dass seit Jahresbeginn die Anzahl jener Mitglieder, die einen Dauerauftrag abgeschlossen haben, von 500 auf 1.000 verdoppelt werden konnte.

Alle, die für diese Saison noch eine Mitgliedschaft abschließen, erhalten neben zwei Freikarten für das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (Sonntag, 3. April, 14:30 Uhr) und einer Einladung zum Mitgliederfest im Mai eine Urkunde, einen Austria-Jahreswandkalender 2022, eine Mitgliedskarte sowie per Mail eine Auflistung aller Vorteile und ein personalisiertes Mitgliederbild.

Die Mitglieder-Plattform unter austria-mitglied.at, die im Dezember 2021 ins Leben gerufen wurde, stieß auf gutes Feedback bei den Austria-Fans.

Stimmen zum Mitglieder-Höchststand

Präsident Frank Hensel: "Wir freuen uns, in dieser Form Feedback für unseren Weg zu bekommen. Unser Dank gilt unseren Fans, die einmal mehr zeigen, wie sehr sie hinter diesem Klub stehen – darüber sind wir sehr glücklich. Und natürlich freuen wir uns auch über jedes neue Austria-Mitglied, das wir in Zukunft noch bei uns begrüßen dürfen."

Vorstand Gerhard Krisch: "Wir freuen uns riesig, dass so schnell so viele Austrianerinnen und Austrianer unseren Weg mitgehen. Dieser Klub hat in seiner 111-jährigen, traditionsreichen Geschichte so viele große Erfolge gefeiert. Dass wir jetzt, in einer nach wie vor nicht einfachen Zeit, erstmalig Mitglieder-Zahlen in dieser Höhe aufweisen, zeigt, dass dieser Weg der richtige ist. Wir haben seit Dezember stark ansteigende Mitglieder-Zahlen wie noch nie. Und dennoch stehen wir erst am Anfang. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Veilchen und speziell bei jenen, die ihrer Identifikation mit ihrer Mitgliedschaft Ausdruck verleihen."

Sportdirektor Manuel Ortlechner: "Wir spüren dieser Tage einen extrem starken Rückhalt aller Violetten. Diesem Gefühl wird mit dem gegenwärtigen Mitglieder-Anstieg Ausdruck verliehen. Die Mitgliedschaft bildet einen wichtigen Anteil an der Ausbildung unserer größten Talente. Der Beitrag fließt in unseren Nachwuchs – und wie wichtig ein guter Nachwuchs ist, sehen wir dieser Tage in unserer Profimannschaft."

Quelle: FK Austria Wien

Bild: Admiral/GEPA