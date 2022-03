In der 25. Runde der Admiral Bundesliga, der dritten in der Qualifikationsgruppe, spielt die SV Guntamatic Ried am Samstag, dem 2. April, im Oberösterreich-Derby auswärts gegen den LASK. Ankick ist um 17.00 Uhr.

Ried-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: "Für das Derby brauchen wir jetzt eine ‚Jetzt erst recht‘-Mentalität. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, für den Verein, für die Fans und für die Stadt."

Die Wikinger

Die SV Guntamatic Ried musste sich in der vergangenen Runde Altach zuhause mit 1:2 geschlagen geben. Ried ist mit 14 Zählern Zweiter in der Qualifikationsgruppe.

„Die Niederlage gegen Altach war wirklich bitter für uns. Zum einen, weil unsere Heimserie damit zu Ende ging. Das tut extrem weh“, betont SVR-Tormann Samuel Sahin-Radlinger. „Zum anderen war es aber auch vom Spiel her alles andere, als wir es uns vorgestellt haben. Das war wieder nicht unser bester Auftritt. Uns hat in manchen Situationen eine gewisse Aggressivität gefehlt. Für das Derby brauchen wir jetzt eine ‚Jetzt erst recht‘-Mentalität. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns, für den Verein, für die Fans und für die Stadt. Jeder muss 110 Prozent geben, damit wir drei Punkte mitnehmen können.“

„Wir haben gegen Altach aus unseren vielen Ballbesitzphasen einfach zu wenig herausgeholt“, erklärt SVR-Cheftrainer Robert Ibertsberger. „Aus dem Spiel heraus haben wir nicht viel zugelassen. Die Standardsituationen haben uns aber leider um die Punkte gebracht. Wir haben nicht konsequent genug verteidigt und viel zu wenige Torchancen herausgespielt. Wir waren zu wenig konkret und zielorientiert. Das war unsere harte Analyse.“

Der Gegner

Der LASK trennte sich in der vergangenen Runde auswärts von Hartberg mit einem 0:0. Die Linzer haben 16 Punkte auf ihrem Konto und führen damit die Qualifikationsgruppe an.

„Als wir zuhause gegen den LASK gewonnen haben, waren wir auch der klare Außenseiter. In einem Derby ist das aber egal. Gewinnen wird der, der es mehr will, der sich mehr hineinhaut und mehr Zweikämpfe gewinnt“, sagt Samuel Sahin-Radlinger. „Es geht im Derby nicht um schönen Fußball, sondern um Leidenschaft und um den Willen. Wenn wir alle das Herz in die Hand nehmen, können wir als Sieger vom Platz gehen. Die Motivation für dieses Spiel ist nicht schwer. Wir alle fahren mit einer großen Vorfreude nach Pasching und können hoffentlich auch drei Punkte mitnehmen.“

„Man muss gegen den LASK jetzt nicht viel aus der Motivationskiste herausholen. Jeder weiß, was dieses Derby bedeutet. Ich gehe davon aus, dass das Stadion voll sein wird“, so Robert Ibertsberger. „Es wird ein sehr intensives Spiel. Der LASK hat zuletzt wieder zu seiner alten Stärke zurückgefunden. Sie spielen viele tiefe Bälle, die dem Gegner wehtun können. Wir müssen gut verteidigen, auf die ersten und zweiten Bälle gehen und die Zweikämpfe für uns gewinnen. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Es ist für mich das erste Derby auf höchster Ebene. Bisher hatte ich es nur in der Akademie. Es ist ein besonderes Spiel, aus dem wir auch etwas mitnehmen wollen.“

Die letzten Aufeinandertreffen

In der 17. Runde der laufenden Meisterschaft verlor die SV Guntamatic am 5. Dezember 2021 auswärts beim LASK mit 0:1. Sascha Horvath scorte in der 4. Minute aus einem Elfmeter. Am 6. Spieltag siegte die SV Guntamatic Ried am 29. August 2021 in der „josko ARENA“ gegen den LASK mit 1:0. Den Treffer erzielte Constantin Reiner in der 17. Minute.

Die Zahlen zum Spiel

In der Bundesliga spielten die SV Guntamatic Ried und der LASK bisher 44 Mal gegeneinander. 17 Mal siegte Ried, 15 Mal die Linzer. Zwölf Spiele endeten Unentschieden – bei einer Gesamttordifferenz von 53 zu 51 für Ried.

Bild: Harald Dostal (sport-bilder.at)