Aufgrund der Länderspielpause bietet sich den Bundes- bzw. Zweitligaclubs die Möglichkeit zum Testen. Sturm Graz wies dabei die Kapfenberger in die Schranken, der TSV Hartberg hatte gegen die Klagenfurter Austria das Nachsehen. Für das österreichische Nationalteam geht es am Donnerstag, 24. März in Wales, mit dem WM-Qualispiel, praktisch um Alles. Gelingt es diese Hürde zu überspringen, dann wartet im 'Endspiel' entweder Schottland oder die Ukraine.

Der 19-jährige Nachwuchsspieler Tobias Strahlhofer markierte in der 86. Minute den Sturm-Siegestreffer gegen Kapfenberg.

SK Puntigamer Sturm Graz 3:2 (1:2) KSV 1919

Trainingszentrum Messendorf, 24. März 2022, 15:00 Uhr, 200 Zuschauer



Tore: Lang (35.), Kiteishvili (60.), Strahlhofer (86.); Barbosa Da Silva (7.), Eloshvili (24./E)

SK Puntigamer Sturm Graz: Schützenauer (46. Maric) - Ingolitsch (71. Ostermann) - Jäger - Wüthrich (46. Nelson) - Kuen (71. Halili) - Borkovic - Niangbo (46. Schendl) - Kiteishvili (61. Stückler) - Sarkaria - Kronberger (46. Fuseini) - Lang (71. Strahlhofer)



KSV 1919 (Startformation): Giuliani - Pichorner - Lalic - Heindl - N’zi - Zikic - Miskovic - Eloshvili - Sokcevic - Amoah - Barbosa Da Silva

Cheftrainer Christian Ilzer: „In dieser Phase der Saison ist es wichtig im Spielrhythmus zu bleiben. Für uns war es ein guter Test, bei dem viele Kaderspieler Matchbelastung bekommen haben.“

TSV Egger Glas Hartberg 2:4 (1:1) SK Austria Klagenfurt

Profertil Arena, 24. März 2022, 15:00 Uhr, 50 Zuschauer

Tore: 1:0 (10.) Lemmerer, 1:1 (32.) Pink, 2:1 (48.) Aydin, 2:2 (57.) Pecirep, 2:3 (82.) Gezos, 2:4 (89.) Roberts

TSV-Aufstellung 1. Halbzeit: Sallinger - Farkas, Steinwender, Sonnleitner, Salika - Niemann, Erhardt, Kainz, Schmerböck - Lemmerer, Tadic.

TSV-Aufstellung 2. Halbzeit: Swete - Schantl, Rotter, Gollner, Kofler - Heil, Horvat, Diarra, Aydin - Paintsil, Lemoine (52./Lemmerer).

Austria Klagenfurt: Moser (46. Menzel) - Blauensteiner (46. Roberts) - Moreira (46. Jaritz) - Gkezos - Schumacher (46. Cvetko) - Wimmer (46. Maciejewski) - Greil (46. Liu) - Miesenböck (46. Rieder) - Gemicibasi (46. Pecirep) - Pink - Fridrikas (46. Saravanja)

Bild: RIPU-Sportfotos.at