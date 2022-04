Am 28. Spieltag traf im „Meister-Playoff“ der Admiral Bundesliga der SK Austria Klagenfurt auf den RZ Pellest WAC. Und dabei gelang es den "Wölfen" sich richtiggehend in das Derby hineinzubeißen. Unterm Strich konnte man dann auch Revanche für die Niederlage im "Hinspiel" ausüben. Der Gastgeber haderte etwas mit dem Schicksal. Denn zumindest ein Punkt war durchaus in Griffweite. So aber ist die Austria, vier Spieltage vor Saisonschluss, wieder auf den 6. Tabellenplatz abgerutscht.

Trainer Robin Dutt kann mit den Wolfsberger die Durststrecke in der "Meistergruppe" beenden. Mit dem vollen Punktegewinn sind auch wieder besten Chancen gegeben, sich für einen internationalen Startplatz zu qualifizieren."

Pink trifft für die Austria, Leitgeb gelingt der Ausgleich

In der Vorwoche gelingt es den Klagenfurtern mit dem 2:1-Auswärtssieg in Wolfsberg, sich als Nummer 1 im Kärntnerland zu etablieren. Diesmal aber sind die Lavanttaler darum bemüht den Spieß umzudrehen. Auf der Agenda steht es, nach 5 Niederlagen infolge, den ersten Dreipunkter unter Dach und Fach zu bringen. Zu Beginn des Kärntner Derbys wird einmal abgecheckt, obwol man sich bestens kennt, wie es denn mit der Tagesverfassung des Gegenübers bestellt ist. Von Platz 3 bis 6 scheint zurzeit in der "Meistergruppe" alles möglich. Daraus geht hervor wie wichtig diese Begegnung, danach gelangen noch vier Spiele zur Austragung, ist.

Die Wolfsberger gehen anfangs sehr engagiert an die Sache heran. Man hat nach dem kapitalen Fehlstart in die "Meistergruppe" auch einiges zum gutmachen. 4:12-Tore bei fünf Leermedlungen, so lautet die durchaus verbesserungsfähige Bilanz der Lavanttaler. Die Dutt-Schützlinge verbuchen in der Anfangsphase die besseren Spielenteile. Aber das mit den Tormöglichkeiten will vorerst noch nicht so richtig klappen. So kommt es, dass das Spiel ohne große Höhepunkte so vor sich hinplätschert. Mit der ersten wirklichen Tormöglichkeit steht es dann in der 23. Minute aber 1:0. Einen Flankenball von Patrick Greil verlängert ein WAC'ler unfreiwillig per Kopf für Kapitän Markus Pink. Der nicht lange fackelt und seine Farben mit 1:0 in Führung bringt.

Was der Begegnung so richtig guttut, denn nun nimmt das Derby mehr und mehr Fahrt auf. 33. Minute: Ein Greil-Geschoss verfehlt nur knapp das Gehäuse von WAC-Keeper Kofler. Der WAC agiert sehr bemüht, aber die Pacult-Schützlinge agieren in der Defensive ohne Fehl und Tadel. Eine Lücke im Konstrukt bietet sich bislang noch nicht an. Bis zur 37. Minute, da kommt es zum 1:1-Gleichstand. Über Taferner und Peretz kommt Mario Leitgeb in Schussposition. Er versteht seine Chance nachfolgend zu nützen - Halbzeitstand: 1:1.

In der zweiten Hälfte kommen drei weitere Derbytore dazu

Gelingt es den beiden Mannschaften das Tempo auch in den zweiten 45 Minuten plus Nachspielzeit hochzuhalten? Wo deutlich Verbesserungs-Potenzial gegeben ist, ist das Kreieren von Tormöglichkeiten. Im Ansatz war bislang da wie dort Gefährlichkeit gegeben, woran es aber zumeist mangelt war dann der finale Pass, der zumeist keinen Abnehmer findet. 47. Minute: Den Gästen gelingt es erstmalig einen Vorsprung herauszuschießen. Nach einem Eckball ist der Israeli Eliel Peretz zur Stelle und markiert das 1:2. Die Situation ist unübersichtlich, nach Rücksprache mit dem VAR wird dem Treffer dann aber die Gültigkeit ausgesprochen.

Aber die Wolfsberger Freude über dieses Tor war nur von kurzer Dauer. Denn bereits in der 54. Minute egalisieren die Klagenfurter den Rückstand wieder. Jaritz setzt sich auf der linken Seite gegen Jasic durch, seinen zur Mitte gespielten Ball versenkt Markus Pink zum 2:2-Ausgleich. Jetzt ist richtig Farbe im Spiel, im Gegenstoß kommt es beinahe zum 2:3. Nach einem Röcher-Kopfball (Lochsoshvili-Assist) kann Keeper Menzel aber Schlimmeres verhindern. 61. Minute: Pink schrammt nur hauchdünn an seinem dritten Treffer vorbei. Gelingt es einem Team in den letzten 20 Minuten noch für eine Entscheidung Sorge zu tragen?

Oder aber kommt es im Wörtherseestadion vor 6.300 Zusehern zu einer Punkteteilung? 72. Minute: Neuer Spielstand: 2:3! Adis Jasic mit der mustergültigen Vorarbeit, als Vollstrecker fungiert dann erneut Eliel Peretz. Bei diesem Spielstand sollte es dann letztlich auch bleiben. Was soviel heißt, dass die Wolfsberger den Klagenfurtern, vier Runden vor dem Saision-Kehraus, den Rang als Nummer 1 in Kärnten wieder ablaufen können. In der nächsten Runde gastiert Klagenfurt am Mittwoch, 27. April um 18:30 Uhr bei Rapid Wien. Wolfsberg besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen die Wiener Austria.

SK AUSTRIA KLAGENFURT - WOLFSBERGER AC 2:3 (1:1)

Wörtherseestadion, 6.300 Zuseher, SR: Rene Eisner

Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel, Gkezos, Saravanja, Blauensteiner, Schumacher (75. Rep), Greil (68. von Haacke), Miesenböck (75. Rieder), Moreira, Maciejewski (51. Fridrikas), Jaritz, Pink (68. Pecirep)

RZ Pellets WAC (4-3-1-2): Kofler, Lochoshvili, Dedic, Jasic, Novak, Leitgeb, Taferner, Peretz (75. Veratschnig), Liendl (86. Spangler), Vizinger (66. Baribo), Röcher

Torfolge: 1:0 (23. Pink), 1:1 (37. Leitgeb), 1:2 (47. Peretz), 2:2 (54. Pink), 2:3 (72. Peretz)

Gelbe Karten: Fridrikas, Moreira, Pacult (Tr.) bzw. Novak, Vizinger

Spielfilm: Live-Ticker SK Austria Klagenfurt - Wolfsberger AC

Bild: Gerhard Pulsinger