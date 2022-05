Schauplatz 1 beim "Freitag-Krimi" um den Klassenerhalt und 2. Playoff-Halbfinal-Platz in Pasching, wo in der letzten und 32. Runde in der Qualigruppe der ADMIRAL Bundesliga der LASK seinen Lieblingsgegner FC Flyeralarm Admira empfing. Nach 10 Siegen und einem Remis en suite...setzten die Athletiker ihre Erfolgsserie gegen die vor der Pause erschreckend harmlosen Panther fort und fixierten mit dem 9. Saison-Dreier den zweiten Playoff-Platz. Am Montag geht es für Didi Kühbauer, der seinen ersten LASK-Sieg verbuchte, und Co. im PO-Halbfinale zur WSG Tirol. Während die Südstädter nach 11 Jahren absteigen.

Entwischte der Admira-Hintermannschaft anfangs gleich zwei Mal nach feinen Flachpässen von Renner & Nakamura: Doppeltorschütze Husein Balic, der endlich mal traf.

Nach verhaltenem, nervösen Beginn brach LASK-Solostürmer Husein Balic den Bann, nahm einen genialen Flachpass von René Renner halblinks im Sechzehner auf und vollendete allein vor Keeper Andreas Leitner und dem LASK-Fansektor flach mit dem rechten Innenrist platziert ins rechte Eck. Wenig später wieder kein Zugriff bei den Panthern, sodass erneut Husein Balic in ähnlicher Position, nur diesmal etwas spitzerer Winkel, von Keito Nakamura aufnahm und die Kugel unter das Tordach hämmerte. Genau...ins linke Kreuzeck! Unfassbar dieser Husein Balic...in 26 Partien in der Liga gerademal ein Tor...und dann ein Doppelpack binnen sieben Minuten!

Damit nicht genug...die Linzer blieben "auf dem Gas"...und einer der seit Jahren besonders gern gegen die Südstädter traf...scorte auch heute wieder: Thomas Goiginger. Wieder war Keito Nakamura der Assistgeber...ließ sich im Mittelfeld auch von zwei Gegnern nicht aufhalten, bediente Goiginger halbrechts im Strafraum und der 29-jährige Salzburger platzierte das Spielgerät ins lange Eck zum 3:0. Auch in der Höhe verdiente Pausenführung für die spielstärkeren Linzer, während die Herzog-Elf nicht griffig genug wirkte.

Nach der Pause war der - wenn auch sehenswerte Treffer - von Leonardo Lukacevic zum 3:1 zu wenig.

LASK - FC Flyeralarm Admira 3:1 (3:0)

Freitag, 20. Mai 2022, 19 Uhr, Raiffeisen Arena in Pasching, Zuschauer: 5.800, Schiedsrichter: Harald Lechner (Wien)

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K); Potzmann (70. Flecker), Sako (45. Boller), Filipovic (75. Holland), Renner; Jovicic, Hong; Goiginger, Horvath (65. A. Gruber), Nakamura; Balic (65. A. Schmidt). Trainer: Dietmar Kühbauer.

FC Admira (4-2-3-1): A. Leitner (K); Zwierschitz, Luan (65. Major), Bauer (46. Nikolov), Ostrozolek; Malicsek, Ebner; Gattermayer, Vodhanel (34. Surdanovic), Lukacevic; Mustapha (46. Schmiedl, 75. Starkl). Trainer: Andreas Herzog.

Torfolge: 1:0 (13.) Balic (Assist Renner), 2:0 (19.) Balic (Assist Nakamura), 3:0 (33.) Goiginger (Assist Nakamura), 3:1 (55.) Lukacevic.

Gelbe Karten: Sako, A. Schmidt/ Vodhanel, Malicsek, Luan, Nikolov.

