"VORHANG RUNTER" für die Saison 2021/2022. In der 195. und letzten Partie der ADMIRAL Bundesliga duellierten sich der nach 32 Runden Tabellenfünfte SK Rapid Wien gegen den Quali-Gruppenersten WSG Tirol im Allianz Stadion in Hütteldorf um das letzte Europacup-Ticket im Playoff-Final-Rückspiel. Nach dem 2:1-Sieg in Innsbruck, gelang der Elf von Ferdinand Feldhofer zuhause ein 2:0-Sieg (der sechste in Folge gegen Wattens!), was einen Gesamt-Score von 4:1 bedeutet. Damit steigt Rapid am 21. Juli in der 2. Runde der UEFA Europa Conference League ein. Auslosung: 15. Juni.

Mit seinem "Sonntags-Schuss" erzielte Robert Ljubicic (hier noch mit alter Frisur...) die 1:0-Führung. 3. Liga-Saisontor für den ÖFB-U21-Teamspieler mit kroatischen Wurzeln. Sein letztes für Rapid? Die Meinungen mehren sich, dass der 22-jährige, gebürtige Wiener in diesem Sommer die Hütteldorfer nach nur einer Saison verlässt.

Dem großen personellen Engpass zum Trotz bekam Rapid-Chefcoach Ferdinand Feldhofer in der 52. Pflichtpartie dieser Saison von den Grün-Weißen dann doch noch elf einsatzfähige Akteure zusammen und nahm zwei Veränderungen gegenüber dem 2:1-Final-Hinspielsieg vor. Beide in der Abwehr-Viererkette, wo der 18-jährige Leopold Querfeld für den verletzten Maximilian Hofmann (Jochbeinbruch beim Hinspiel) rein rückte und als Rechtsverteidiger der vor drei Tagen wegen muskulärer Probleme fehlende, 32-jährige Grazer Thorsten Schick zurück kehrte und den Vorzug vor Youngster Pascal Fallmann erhielt.

Joker Nicolas Binder stach und schoss Rapid im Playoff-Finale gegen die WSG Tirol mit seinem Treffer zum 2:0 (Gesamtscore: 4:1) "nach Europa". Passend ins Saisonbild, dass ausgerechnet einer der jungen "Wiener-Wilden" in der 52. Pflichtpartie in 2021/2022 das letzte Tor vor der Sommerpause erzielte.

WSG verändert mit Vierer-Abwehrkette - Silberberger unverändert cool vor Match

Auch bei der WSG, die ihre 38. Pflichtpartie in dieser Saison absolvierte, zwei personelle Veränderungen. Ebenfalls beide in der Abwehr, wo Chefcoach Thomas Silberberger diesmal auf eine Viererkette vertraute: Rechts davon erhielt Youngster Felix Bacher den Vorzug vor dem 32-jährigen Fabian Koch, der ja seine Fußball-Laufbahn mit Saisonabschluss beenden wird. Ansonsten meldete sich Innenverteidiger Awoudija wieder zurück und kam für den gesperrten Kofi Schulz rein.

Kurz vor dem Ankick ließ bei Sky Tirols Trainer Thomas Silberberger - "at his best"... - mal wieder typisch coole Sprüche los wie..."Wir müssen heute richtig scharf sein" über "wir können eine ausgezeichnete Saison zur sensationellen verändern"..bis hin zur möglichen Torjäger-Krone für seinen Schützling Giacomo Vrioni "...er wird sein Tor machen, doch wir haben noch andere Patronen im Revolver".

Grüll gleich 3 Mal früh an 1:0-Führung dran, ehe Ljubicic kam, sah und Maß nahm

Die ersten Statements auf dem Rasen gab jedoch - wie schon am Donnerstag am Tivoli - erneut Rapid ab. Und einmal mehr durch Marco Grüll, der sogleich im 4. Saisonduell mit Wattens erneut sein Tor erzielen wollte, nach Zuspiel von Moormann mit seinem Volleyschuss jedoch knapp das Gäste-Gehäuse verfehlte (6.). Wenig später schon wieder der agile Pongauer, der nach einer Linksflanke von Auer jedoch keinen Druck hinter seinen Kopfball brachte (11.). Dann zog nach einem sehenswerten, schnell vorgetragenen Angriff Knasmüllner aus 18 Metern und zentraler Position ab - doch zu zentral, Keeper Oswald parierte (12.).

Nach einer Viertelstunde fanden dann erstmals die Tiroler den Weg zum gegnerischen Tor und durch Zan Rogelj eine Mega-Chance vor. Doch der 22-jährige Tscheche verfehlt halbrechts im Sechzehner aus neun Metern mit seinem Flachschuss um Zentimeter die hintere Stange (16.). Die Partie inzwischen ausgeglichen.

Marco Grüll weiter mit der meisten Gefahr ausstrahlend: Freistoß des 23-jährigen ÖFB-Teamstürmers von halblinks aus 18 Metern mit dem rechten Innenrist, abgefälscht von der Mauer ins Toraus. Sein Visier besser eingestellt hatte dann Robert Ljubicic, der nach Zuspiel von Grüll mit einem sehenswerten Schlenzer mit dem linken Innrist von der Strafraumgrenze ins linke Kreuzeck traf (30.). WSG-Keeper und -Kapitän Ferdinand Oswald blieb nur die staunende Zuschauer-Rolle.

Kam nach vier Wochen erstmals wieder zum Einsatz: der 24-jährige, gebürtige Münchener Maxime Awoudja. Der Innenverteidiger wird nach seinem Leih-Jahr an die Tiroler wieder zum deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart zurück kehren. Überhaupt wird Wattens (wieder Mal) vor einem personellen Umbruch im Sommer stehen!

Tiroler nach der Pause mit mehr Risiko - Zimmermann mit Doppelchance zum 2:0

Doch für den 31-jährigen Deutschen mit österreichischem Pass und seine Vorderleute änderte sich nicht wirklich allzuviel: 2 Tore brauchten die Tiroler sowieso. Jetzt halt, um zumindest eine Verlängerung zu schaffen. Mehr Risiko war angesagt in Halbzeit 2, was den Grün-Weißen wiederum Kontergelegenheiten eröffnete. Wie nach feinem Zuspiel von Grüll für Zimmermann, bei dessen Flachschuss von halblinks im Sechzehner WSG-Keeper Oswald jedoch am Ball & Boden blieb (54.).

Wenig später wieder viel Platz für Rapid und Zimmermann, der wieder nach Grüll-Flachpass zum Abschluss kam, doch frei vor Oswald mit seinem Flachschuss mit rechts aus 12 Metern am reaktionsschnellen WSG-Keeper scheiterte (60.). Wenig später wurde das kongeniale Angriffsduo ausgewechselt - Grüll wohl mit Oberschenkelproblemen.

Die Kristallkicker forcierten weiter das Angriffsspiel, doch Rapid defensiv diszipliniert und kompakt. Die Wattener auch teilweise offensiv zu kompliziert und umständlich. Blume dann mit der Freistoßchance, von halblinks aus 18 Metern zwar mit rechts über die Mauer, doch auch das Gastgeber-Gehäuse (69.). Doch die Tiroler bewiesen Moral und Goalie Gartler sein Können beim Kopfball von Behounek nach Freistoßball von rechts durch Blume (70.).

WSG ließ Ausgleich liegen - Binder stach, Vrioni Torschützenkönig mit Adeyemi

Die Gäste weiter engagiert und mit der Top-Ausgleichschance durch den eingewechselten Winter-Neuzugang Ogrinec, der nach präzisem Zuspiel von Skrbo allein vor Keeper Gartler am heutigen Rapid-Kapitän scheiterte (79.). Die WSG lief weiter an, doch es lief ihnen auch die Zeit davon.

Die tapferen Tiroler gingen nun "All-In", während die Gastgeber kurz vor Ende der regulären Spielzeit den "Sack zumachten". Auer mit dem diagonalen, langen Flugball von der linken Außenseite auf Nicolas Binder...Keeper Oswald zu zögerlich, sodass der 20-jährige Joker stach. Mit seinem ersten Liga-Tor für Rapid erzielte Binder das letzte Rapid-Tor der Saison....und die "Reise nach Europa".

Während bei der WSG, der diesmal die nötige Effizienz im Abschluss fehlte, einer großen Grund zur Freude hatte: Giacomo Vrioni, der sich mit 19 Treffern gemeinsam mit Karim Adeyemi (vom Serienmeister Salzburg) die Torjägerkrone holte.

ADMIRAL Bundesliga Playoff-Final-Rückspiel zur Quali für 2. Runde UEFA Europa Conference League

SK Rapid Wien - WSG Tirol 2:0 (1:0)

Sonntag, 29. Mai 2022, 17 Uhr, Allianz Stadion Wien-Hütteldorf, Zuschauer: 10.600.

Schiedsrichter: Stefan Ebner. Assistenten: Roland Brandner & Clemens Schüttengruber. 4. Offizieller: Mag. Markus Hameter.

SK Rapid (4-2-3-1): Gartler (K); Schick (89. Fallmann), Querfeld, Wimmer, Moormann; Aiwu, R. Ljubicic; Grüll (65. Savic), Knasmüllner (57. Oswald), Auer; Zimmermann (65. Binder). Trainer: Ferdinand Feldhofer.

WSG Tirol (4-4-2): Oswald (K); Bacher (61. Koch), Behounek, Awoudja, Stumberger; Rogelj (61. Skrbo), Blume (90.+2 Naschberger), V. Müller (61. Ogrinec), Ertlthaler (72. Prica); Sabitzer, Vrioni. Trainer: Thomas Silberberger.

Torfolge: 1:0 (30.) R. Ljubicic, 2:0 (88.) Binder.

Gelbe Karten: Schick (67., Foulspiel an Skrbo), R. Ljubicic (nach VAR-Entscheid, 80., Foulspiel) / V. Müller (50., Foulspiel an R. Ljubicic), Blume (79., Foulspiel an Aiwu), Behounek (86., Fulspiel an Moormann).

Spiel-Film im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL + Harald Dostal/www.sport-bilder.at