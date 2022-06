Nach der 0:3-Niederlage im ersten Testspiel in Grieskirchen gegen Slovan Bratislava am vergangenen Samstag gelang der SV Guntamatic Ried im zweiten "Probe-Galopp" im Rahmen der Vorbereitungsphase für die kommende ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 das erste Tor und obendrein ein Sieg.

Bild mit Symbolcharakter! Stürmer Christoph Monschein hochmotiviert und vor Tatendrang strotzend. Der 29-jährige Neuzugang vom LASK bzw. SCR Altach brach gegen den griechischen Meister den Bann und erzielte "vom Punkt" das Rieder Führungstor.

Am Freitagabend des 24. Juni, gewann das Team von Chefcoach Christian Heinle in der Guntamatic-Arena von Union Peuerbach gegen den 47-fachen und amtierenden griechischen Meister Olympiakos Piräus mit 2:0 (0:0).

Christoph Monschein, Neuzugang vom LASK, erzielte per Foulelfmeter (55.) das erste Testspiel-Tor der Innviertler in diesem Sommer, Stefan Nutz besorgte den Endstand (68.).

Montag ins Trainingslager nach Windischgarsten - nächster Test gegen TSV 1860

Von kommenden Montag, 27. Juni, bis Freitag, 1. Juli, absolvieren Kapitän Marcel Ziegl (Foto) und Co. ein Trainingslager im "Wellness-Tempel" des Hotels Dilly in Windischgasten. Dort steht zum Abschluss am Freitag ab 17 Uhr auch das nächste Testspiel auf dem Programm: gegen Kultklub TSV 1860 München (3. Liga).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at