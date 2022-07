In der ersten Runde des UNIQA ÖFB Cup empfing der SC Admira Dornbirn 1946 den Bundesligisten SK Austria Klagenfurt in der Sportanlage Rohrbach. Erwartungsgemäß gestaltete sich das Spiel als klare Angelegenheit: Die Elf von Trainer Peter Pacult steht nach einem souveränen 8:1-Auswärtssieg über den Vorarlberger Eliteligisten in der zweiten Cuprunde.

Klagenfurter Blitzstart

Austria Klagenfurt stellte schon früh die eigenen Ambitionen klar: Bereits in der zweiten Spielminute brachte Neuzugang Christopher Wernitznig die Pacult-Elf auf Siegeskurs. Per Volley-Schuss ins lange Eck bescherte er das 0:1. Auch in weiterer Folge zeigten sich die Kärntner offensivfreudig. Abermals Wernitznig lupfte den Ball erst noch knapp über die Querlatte (8.), Christopher Cvetko legte in Minute 19 aber per Schuss aus 20 Metern zum 0:2 nach.

Zwar kam Admira Dornbirn durch einen Treffer von Alexander Huber zwischenzeitlich auf 1:2 heran (Ausgangspunkt war ein Missverständnis zwischen Keeper Marco Knaller und Kosmas Gkezos bei einer Flanke hinter die Abwehr) - nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer antwortete abermals Cvetko aber mit dem 1:3 (25.). Noch vor der Pause legten die Klagenfurter Treffer Nummer vier nach: Wernitznig, der ein starkes Spiel machte, spielte den Ball scharf von der Torauslinie in den Fünfer, aus kürzester Distanz brauchte Thorsten Mahrer nur mehr den Fuß hinzuhalten.

Klare Verhältnisse

Auch nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Klagenfurter mit viel Offensivdrang. Ein Lupfer Sinan Karweina ging zwar zunächst über das Tor, der nächste Volltreffer ließ aber nicht lange auf sich warten. Markus Pink erzielte den fünften Treffer des Bundesligisten (53.). Klagenfurt hätte auch zweistellig gewinnen können. Florian Jaritz traf etwa nur über das Tor (55.), in der 78. Spielminute landete ein Klagenfurter Schuss nur an der Latte.

Nichtsdestotrotz: Es wurde auch so deutlich: Sinan Karweina erzielte nach schöner Vorarbeit das 1:6 (81.), Jonas Arweiler wenig später das 1:7 und Florian Rieder besorgte den 1:8-Endstand. Die Hürde Admira Dornbirn - sie wurde von der Elf von Peter Pacult souverän übersprungen.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SC Admira Dornbirn 1914 - SK Austria Klagenfurt 1:8 (1:4)

Sportanlage Rohrbach; 450 Zuschauer; SR Jäger

Tore: 0:1 Christopher Wernitznig (2.), 0:2 Christopher Cvetko (19.), 1:2 Alexander Huber (20.), 1:3 Christopher Cvetko (22.), 1:4 Thorsten Mahrer (25.), 1:5 Markus Pink (53.), 1:6 Sinan Karweina (81.), 1:7 Jonas Arweiler (84.), 1:8 Florian Rieder (86.)

Gelbe Karten: 10. Suleiman, 13. Karahasanovic bzw. 61. Moreira

Startelf Admira Dornbirn: Weiss - Suleiman, Böhler, Lampert, Pichler, Rusch, Huber, Thurnher, Karahasanovic, Brunold, Imre

Startelf Austria Klagenfurt: Knaller - Blauensteiner, Gkezos, Mahrer, Schumacher, Wimmer, Moreira, Cvetko, Wernitznig, Jaritz, Pink

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at