Der Vorarlberger Eliteligist SC Röfix Röthis durfte in der ersten Cuprunde Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz am Sportplatz an der Ratz empfangen. Obwohl auch die Röthner eine ansprechende Leistung ablieferten, zeigte die Ilzer-Elf im Ländle eine souveräne Vorstellung und zieht mit 6:0 in die nächste Cup-Runde ein.

Früh für klare Verhältnisse gesorgt

Es herrschte Volksfeststimmung in Röthis, rund 1500 Zuschauer fanden sich zum größten Spiel der Röthner Klubgeschichte am Sportplatz an der Ratz ein. Grund zu Feiern hatten aber vor allem die rund 100 mitgereisten Sturm-Fans. Bereits in der vierten Minute ging die Elf von Christian Ilzer in Führung: Röthis-Routinier Mario Bolter leistete sich einen zu einfachen Ballverlust, Rasmus Höjlund schnappte sich den Ball und verwertete eiskalt zum 0:1. Der zweite Grazer Treffer ließ nicht lange auf sich warten, eine Hereingabe durch den gesamten Sechzehner bugsierte David Affengruber am zweiten Pfosten ins Tor (17.).

In weiterer Folge plätscherte die Partie etwas vor sich hin, Sturm hatte die Partie im Griff, auch wenn Röthis sehr kämpferisch agierte und sich auch kleine Chancen erarbeitete. Die beste hatte Fabio Scheichl per Distanzschuss (13.), kurz vor dem Pausenpfiff kam Sandro Decet noch zu einer Möglichkeit. Die Grazer - bei denen Jakob Jantscher mit Wadenproblemen in Minute 20 durch Stefan Hierländern ersetzt werden musste - hingegen zeigte sich stark in der Chancenverwertung. Höjlund stellte in der 32. Spielminute per Schuss ins lange Eck überlegt auf 0:3, Manprit Sarkaria machte in der 45. Minute - nach Assist des sehr aktiven Höjlund - den vierten Grazer Treffer.

Chancenfülle in Hälfte zwei

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich den Zuschauern ein munteres Spiel. Höjlund hatte die erste große Möglichkeit nach dem Wiederanpfiff, setzte den Ball aber knapp neben den Pfosten (55.). Fünf Minuten später tauchte erneut Höjlund vor dem Tor auf, Thomas Böckle - er ersetzte in der Pause Jonas Ströhle im Röthner Tor - entschärfte den Ball aber mit dem Fuß. Chancen waren bei Sturm reichlich vorhanden - einzig die Treffsicherheit in Hälfte zwei fehlte etwas. Alexander Prass setzte den Ball aus kurzer Distanz über das Tor (72.), Luca Kronberger verpasste knapp (82.), Hierländer ebenso (83.). Stattdessen trug sich Sarkaria ein zweites Mal in die Torschützenliste ein, beim 0:5 schob er den Ball souverän ins kurze Eck (62.).

Doch Röthis steckte keineswegs den Kopf in den Sand, agierte weiter selbstbewusst und setzte Nadelstiche in der Offensive. Besonders Marco Wieser im Sturm der Vorderländer zeigte sich gefährlich, einen Konter setzte er ans Außennetz (58.), in der 70. Spielminute rettete Jörg Siebenhandl mit einer guten Parade die Null.

Kronberger setzte in der 90. Minute noch den Schlusspunkt, per Abstauber erzielte der Joker das 0:6. Am Ende einer unterhaltsamen Partie zog Vizemeister Sturm Graz souverän in die nächste Runde ein. Röthis zeigte aber eine gute Partie, wurde von Trainer Dominik Visintainer gut eingestellt - einzig der Ehrentreffer sollte nicht gelingen.

UNIQA ÖFB Cup, 1. Runde

SC Röfix Röthis - SK Puntigamer Sturm Graz 0:6 (0:4)

Sportplatz an der Ratz; 1487 Zuschauer; SR Heiss

Tore: 0:1 Rasmus Höjlund (4.), 0:2 David Affengruber (17.), 0:3 Rasmus Höjlund (32.), 0:4 Manprit Sarkaria (45.), 0:5 Manprit Sarkaria (62.), 0:6 Luca Kronberger (90.)

Gelbe Karten: 40. Decet, 80. Scheichl, 90./+1 Domig

Röthis: Ströhle (46. Böckle) - Scheichl, Decet (46. Schöch), Mair (76. Rexhaj), Wieser, Bolter, Breuss (62. Hartmann), Stückler (63. Wilhelm), Franz, Domig, Berthold

Sturm: Siebenhandl - Stankovic, Wüthrich (46. Borkovic), Gazibegovic (67. Demaku), Schnegg (46. Dante), Affengruber, Prass, Horvat (46. Kronberger), Höjlund, Sarkaria, Jantscher (20. Hierländer)

Zum Live-Ticker: SC Röfix Röthis - SK Puntigamer Sturm Graz

Foto: Richard Purgstaller