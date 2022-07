Spiel 2 der neuen ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 fand in der Raiffeisen Arena in Pasching zwischen dem Vorjahres-8. LASK und dem Vorjahres-6. Austria Klagenfurt statt. Beide Teams verbuchten vor einer Woche auswärts mit 9:1 bzw. 8:1 Kantersiege im ÖFB-Cup. Gemeinsamkeiten auch bei der BL-Bilanz: zwei Duelle im Vorjahr = zwei Remis. Doch nicht im 3. Aufeinandertreffen in Österreichs Fußball-Belletage! Der neuformierte LASK war von Beginn an tonangebend und diszpliniert, um letztendlich einen vollauf verdienten 3:1-Sieg zu feiern. Ein Neuer & "Alter" präsentierten sich dabei in prächtiger Spiellaune.

Eine Bereicherung in der ADMIRAL Bundesliga und beim LASK: Neuzugang Marin Ljubičić, hier im Luftduell mit Gegenspieler Nicolas Wimmer (re.).

LASK mit 3, Austria mit 4 Sommer-Neuzugängen in Startelf

Noch 9 Heimspiele in der ADMIRAL Bundesliga im "Ausweichstadion" des LASK, der Raiffeisen Arena in Pasching, ehe es im Februar 2023 in die hochmoderne, neue Arena zurück auf die Heimat der Athletiker, die Linzer Gugl, geht. In diese demzufolge historische Saison wollte der Traditionsklub aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt gleich mit einem Sieg starten.

Bei diesem Vorhaben setzte Chefcoach Didi Kühbauer in der Startelf auf drei Sommer-Neuzugänge mit den Abwehrspielern Stojkovic (Rapid) und Ziereis (FC St. Pauli) sowie Sturm-Hoffnung Marin Ljubičić und eine 4-2-3-1-Grundausrichtung. In der sich in die Vierer-Abwehrkette auch wieder Publikumslieblung Felix Luckeneder rein gekämpft hat, nachdem der 28-jährige Linzer (kehrte im vergangenen August im "Sommerschlußverkauf" vom TSV Hartberg zurück) in der vergangenen Spielzeit kein Stammspieler war.

Überraschend ohne Sascha Horvath - Neuzugang Robert Zulj noch nicht so weit

Der war allerdings im Vorjahr der - mit Luckeneder - ebenfalls aus Hartberg gekommene Sascha Horvath, der gar zum "Unterschiedsspieler" avancierte, jedoch heute zunächst auf der Bank Platz nahm. Der taufrische Top-Neuzugang Robert Zulj braucht noch Zeit und war heute noch gar nicht im Kader.

Gleich vier Sommer-Neuzugänge bei den Kärntnern in der 4-3-3-Startformation: der Ex-Wolfsberger Wernitznig, dazu Straudi und Karweina über die rechte Seite sowie der hochaufgeschossene Schotte Irving links im Mittelfeld.

Hatten ihre Aktien beim ersten Bundesliga-Tor der neuen Saison drin: Marin Ljubičić (2. v.r.), der die gesamte Austria-Abwehr auf sich zog und die "Schleusen öffnete" für Keito Nakamura (2. v.li.), der nurmehr ins leere Tor einzuschieben brauchte. Rechts "Kreativ-Kopf" Peter Michorl, der später noch die rote Karte sah. Links Thomas Goiginger, der wieder ganz "der alte" zu sein scheint und mit Ljubičić sowie dem unermüdlichen Nakamura das Athletiker-Angriffsspiel ankurbelte.

Kurioses Führungstor des LASK - Bereicherung Marin Ljubičić

Im Spiel taxierten sich beide Teams zunächst, ehe der LASK sich sukzessive Feld- und Chancenvorteile erspielte. Nach einer Viertelstunde dann beherzter Antritt mit viel Zug zum Tor von Mittelstürmer Marin Ljubičić (vor einer Woche im Cup mit dem Triplepack), der die Austria-Abwehr stehen ließ, um final allein vor Keeper Menzel dann jedoch ins Straucheln zu kommen. Doch die Kugel landete über den "Umweg", touchiert von der Brust von Austria-Innenverteidiger Nicolas Wimmer - von den Fußball-Fans auf Ligaportal im übrigen zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/22 gewählt - bei Keito Nakamura, der links am Fünfmeterraum nurmehr zu seinem gesamt siebten Bundesliga-Tor einzuschieben brauchte (Anm.: alle sieben in Heimspielen, sechs im Kalenderjahr 2022).

2:0-Führung im 14-Minuten-Takt - Effizienz inklusive

Die Linzer wollten nachlegen und taten das in Person vom galligen Goiginger, der im Duett mit Stojkovic von halbrechts im Sechzehner mit einem Flachschuss mit rechts ins lange Eck Keeper Menzel keine Abwehrchance ließ (28.). Typisch Goiginger: ein Tor des Willens, der Entschlossenheit, der Gier! Nach 14 Minuten das 1:0, weitere 14 Minuten später also das 2:0. Die Klagenfurter beklagten, dass Nakamura sich bei der Entstehung rustikal gegen einen Violetten eingesetzt habe.

Der LASK im Abschluss effizient. Die Kühbauer-Elf kontrollierte gegen enttäuschende Kärntner das Gestehen, stand hinten kompakt und diszipliniert (Keeper Schlager nahezu beschäftigungslos), um offensiv über die stets präsenten Antreiber Ljubičić & Goiginger die Klagenfurter Abwehr zu beschäftigen. Auch Nakamura stand den beiden in nichts nach und verpasste mit seinem Volleyschuss halblinks am Sechzehner nur knapp die linke Stange (39.).

Sehenswertes 3:0 mit Austria in Statistenrolle

Nach dem Seitenwechsel der LASK sofort wieder "on Fire"...und mit einem Tor in Entstehung und Vollendung aus dem Fußball-Lehrbuch. René Renner behauptete am linken Flügel den Ball, bediente Keito Nakamura, der viel Rasen links am Sechzehner vorfand und maßgerecht auf Leihspieler Ljubičić flankte. Der 20-jährige Kroate erfreute sich ebenfalls großen Freiraumes, um sich dank einer starken Leistung fünf Meter vor Keeper Menzel mit seinem Einstands-Tor in der ADMIRAL Bundesliga und für die Linzer zu belohnen.

Wenig später kam die bis dato mutlose Pacult-Elf zum ersten Torabschluss. Nach 52 Minuten und einem Cornerball, nach dem der aufgerückte Innenverteidiger und Ex-Blau Weiß-Linzer Nicolas Wimmer Keeper Alexander Schlager prüfte, der das Spielgerät aus dem Eck fischte (52.). Während der LASK mit dem komfortablen 3:0-Vorsprung etwas "vom Gas" ging, waren die Kärntner nun um Ergebniskosmetik bemüht und zeigten Moral.

Nach einer Flanke von Karweina traf Pink per Direktabnahme den Außenpfosten (57.), Keeper Schlager verschätzte sich da etwas und war schon geschlagen. Auch Arweiler hatte den Ehrentreffer auf dem Fuß, vergab jedoch freistehend aus zentraler Position und 14 Metern - drüber (75.).

Rote Karte für Peter Michorl - Pink mit Ehrentor in Schlussminute

Der Sieg des LASK war schon längst ungefährdet, doch in den Freudenbecher mischte sich noch ein bitterer Wermutstropfen. Völlig unnötig traf der zu spät kommende Peter Michorl im Mittelfeld den davon eilenden Klagenfurter Karweina von hinten in die Achillessehne und sah zurecht vom Wiener Referee Harald Lechner die rote Karte. Damit wird der 27-jährige Wiener und dienstälteste LASK-Spieler, der bereits in der vergangenen Saison zwei Ausschlüsse hatte, der Kühbauer-Elf definitiv in einer Woche beim Auswärtsspiel in der Generali Arena gegen seinen früheren Klub Austria Wien fehlen (Sonntag, 31. Juli, 17 Uhr).

Während in den Schlussminuten erneut der eingewechselte Arweiler eine Top-Chance zum 3:1 ausließ - Stojkovic hielt den Kopf beim Schussball in den Weg (86.).

Kapitän & Routinier Markus Pink markierte dann doch noch das Ehrentor, kam hinter die Linzer Hintermannschaft, um souverän mit rechts beim 3:1 (90.) Schlussmann Schlager keine Abwehrchance zu lassen.

Das erste Auswärtstor in der neuen Saison in der ADMIRAL Bundesliga. Der eingewechselte Rieder hatte sogar in der vierminütigen Nachspielzeit gegen dezimierte Linzer den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch scheiterte in aussichtsreicher Position am reaktionsschnellen Keeper Alexander Schlager (90.+1). War allerdings wohl auch in Abseitsposition. Sei´s drum...vollauf verdienter 3:1-Heimsieg und gelungener Saisonauftakt für die Kühbauer-Elf.

Schlusspfiff! Wir feiern in der Paschinger Raiffeisen Arena einen 3:1-Auftaktsieg! ⚫️⚪️

LASK - SK Austria Klagenfurt 3:1 (2:0)

Samstag, 23. Juli 2022, 17 Uhr, Raiffeisen Arena Pasching, Zuschauer: 4.100, SR: Harald Lechner (Wien).

LASK (4-2-3-1): A. Schlager (K) - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner - Hong (61. Horvath), Jovicic - Goiginger (76. Flecker), Michorl, Nakamura (83. Potzmann) - M. Ljubicic (61. Koulouris). Trainer: Dietmar Kühbauer.

SK Austria Klagenfurt (4-3-3): Menzel - Wernitznig, Mahrer, N. Wimmer, Moreira Straudi, Cvetko, Irving (57. Arweiler) - Karweina, Pink (K) Jaritz (57. Rieder). Trainer: Peter Pacult.

Tore: 1:0 (14.) Nakamura (Assist M. Ljubicic), 2:0 (28.) Goiginger (Assist Stojkovic), 3:0 (48.) M. Ljubicic, 3:1 (90.) Pink.

Gelbe Karten: M. Ljubicic (Foulspiel, 36.), Renner (Foulspiel, 57.), Koulouris (Foulspiel, 90.+4) / Karweina (Foulspiel, 36.), Mahrer (Foulspiel, 44.), Jaritz (Foulspiel, 55.), Pink (Foulspiel, 90.+4).

Rote Karte: Peter Michorl (Foulspiel an Karweina, 80.)

