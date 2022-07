Das erste Samstag-Abendspiel der ADMIRAL Bundesliga zur neuen Ankickzeit 19:30 Uhr in der Saison 2022/2023 versprach mit Blick auf die Vorsaison-Endplatzierungen ein Top-Spiel: Vierter WAC vs. Vizemeister SK Sturm Graz. In der Lavanttal-Arena bei selbst am Abend beim Ankick noch ca. 33 Grad entwickelte sich eine intensive, bis zur letzten Minute spannende Partie, die letztendlich leistungsgerecht mit 1:1 (1:1) endete. Wobei Sturm die Schlussviertelstunde plus acht (!) Minuten Nachspielzeit - wegen eines aufkommenden Unwetters - zu Zehnt absolvierte nach Affengrubers Ampelkarte.

War heute Tribünengast: Sturm Graz-Leistungsträger Jakob Jantscher, bei dem eine Wadenblessur einen Einsatz in der Lavanttal Arena verhinderte. Der 33-jährige Grazer erfreute sich auch so bester Laune beim Top-Match, das besonders von der Spannung lebte.

Diverse Neuerungen bei Dutt-Elf nach "Ära Liendl"

Der WAC im "Jahr 1" nach der Ära von Leader Liendl. Chefcoach Robin Dutt mit diversen Neuerungen...statt der 4-4-2-Grundausrichtung mit der Raute im Mittelfeld heute ein 3-4-1-2 offensiv, defensiv 5-3-2. Gleich vier Sommer-Neuzugänge fanden sich auch in der Startelf der Wölfe mit Österreich-Rückkehrer Piesinger, Kerschbaumer, Schifferl (nach einem Jahr von den Young Violets Austria Wien zum WAC) und dem deutschen Keeper und Kofler-Nachfolger Bonmann. Zu kompensieren hatte die Dutt-Elf allerdings den erkrankten Dominik Baumgartner, der ja mit Gegner Graz in Verbindung gebracht wird.

Auch beim SK Sturm fehlte mit Jakob Jantscher (Wadenverletzung) ein Stamm-, ja Unterschiedsspieler. Außerdem fiel nachwievor der offensive Mittelfeldakteur Otar Kiteishvili aus. Ansonsten konnte Chefcoach Christian Ilzer auf seine eingespielte Mannschaft und die bewährte 4-4-2-Formation vertrauen. Mit Linksverteidiger Schnegg und Horvat zentral im offensiven Mittelfeld.

Rassige Duelle der "jungen Wilden" Höjlund & Schifferl

Beide Teams von Beginn an offensiv orientiert. Der Vizemeister selbstbewusst, Torjäger Höjlund wurde früh "auf die Reise geschickt", doch Rückkehrer Schifferl stoppte "Danish Dynamite" (5.). Beide "kreuzten" noch öfter die "Klingen" in diesem unterhaltsamen Match (siehe auch Foto).

Auch wenn ein konstruktiver Spielaufbau noch auf sich warten ließ - ist ja auch die erste wahre Standortbestimmung der neuen Saison für beide Teams - entwickelte sich eine intensive Partie mit körperbetonen Duellen.

Die erste "Duftmarke" setzten die Steirer nach einer Viertelstunde: Youngster Alexander Prass, einer der Aufsteiger der vergangenen Saison, hämmerte die Kugel ans Torgebälk (15.). Allerdings folgte der Pfiff von Referee Jäger aufgrund einer Abseitsstellung der Gäste.

Parierte den ersten Elfer in der neuen Saison: Sturm Graz-Goalie Jörg Siebenhandl wählte gegen Tai Baribo die richtige Ecke und wurde danach gebührend gefeiert.

Tai Baribo findet in Siebenhandl seinen Meister

Dann folgte die "Wölfe-Zeit" und das "Privat-Duell" zwischen WAC-Stürmer Tai Baribo (im Vorjahr 11 BL-Tore) und Sturm-Schlussmann Siebenhandl. Zunächst scheiterte der 24-jährige Angreifer aus spitzem Winkel am Grazer Goalie (16.), ehe der dreifache israelische Nationalspieler auch beim Handelfmeter (Affengruber) im 32-jährigen, gebürtigen Wiener seinen "Meister" fand. Baribo vom Punkt mit rechts in die rechte Ecke, in die Siebenhandl gekonnt abgetaucht war (24.).

Auf der Gegenseite in dem abwechslungsreichen Samstag-Spiel dann beinahe die Grazer Führung: Höjlund lieiß die Großchance jedoch aus. Anders dann postwendend der WAC: Röcher legte für Kerschbaumer ab, der aus 18 Metern einmal aufschaute, ehe der Sommer-Neuzugang vom deutschen 2. Ligisten 1. FC Heidenheim Maß nahm zum Führungstor (26.).

Die Antwort der "Blackies:" Youngster Alexander Prass zog beherzt aus der Distanz ab, WAC-Neo-Keeper Bonmann lenkte den Ball übers Aluminium (33.). Gerade noch rechtzeitig vor dem Pausenpfiff und zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt glich Graz aus. Höjlund bekam links unweit der Toraußenlinie zu wenig Zugriff von Schifferl, verzögerte, schaute auf und bediente per präzisem Flachpass an der zweiten Stange Sarkaria, der völlig blank nurmehr zum 1:1-Pausenstand einzuschieben brauchte (44.).

Hendrik Bonmann bewahrte WAC vor Rückstand nach Wiederbeginn

Nach Wiederbeginn fand Sturm die erste Torchance vor: 1:1-Torschütze Manprit Sarkaria diesmal als Assistgeber und mit dem präzisen, flachen Zuspiel von der rechten Seite, Prass stieg in der Mitte geistesgegenwärtig drüber, ehe der 23-jährige Sommer-Neuzugang Tomi Horvat völlig freistehend am überragend reagierenden Bonmann scheiterte (50.). Der 28-jährige Deutsche bot ein solides Debüt zwischen den Pfosten des WAC.

Kurioses dann nach einer Spielstunde: Weil bei SR-Assistent Stefan Kühr gerade das Headset ein paar Umstände machte, wurde die Partie unterbrochen! Wenig später war der "technische Makel" behoben...das Schiedsrichter-Gespann wieder "auf Empfang".

Empfangsbereit war nach einem Chipball von Gorenc-Stankovic auch Manprit Sarkaria halblinks im Sechzehner. Doch der Ex-Austria Wien-Akteur brachte hinter seine Direktabnahme keinen Druck - Keeper Bonmann mühelos (65.). Dann beging der bereits mit gelb vorbelastete Grazer Innenverteidiger David Affengruber ein grobes Foulspiel von hinten gegen Tai Baribo und sah zurecht die "Ampelkarte".

Der Vizemeister damit dezimiert - der WAC witterte seine Chance. Doch zu Zehnt machten das die Gäste defensiv gut, die "Wölfe" verstanden es auch zu wenig Chancen zu kreieren und agierten im letzten Drittel zu unpräzise beim finalen Pass.

Ungemütliche Schlussphase - Flutlichtdefekt inklusive

Zum Spielende hin wurde es witterungsbedingt ungemütlich, zog ein Gewitter auf, kam Regen und starker Wind, wodurch Werbebanden durch die Gegend flogen...und zu allem Überfluß fiel in der 87. Minute auch noch teilweise das Flutlicht aus. Der Salzburger Schiedsrichter Jäger unterbrach die Partie kurzzeitig, ehe eine achtminütige Nachspielzeit folgte.

In Runde 2 empfängt am nächsten Wochenende Sturm Graz Serienmeister FC Red Bull Salzburg (ebenfalls Samstag ab 19:30 Uhr), während der WAC ins Ländle reist und es am Sonntag (31. Juli) beim Heimspiel-Debüt von Chefcoach Miroslav Klose mit dem SCR Altach zum deutschen Trainer-Duell (Klose kontra Dutt) kommt.

In einer stürmischen Schlussphase erkämpfen wir uns einen Punkt im Lavanttal. ⚔️ #sturmgraz #AdmiralBL #WACSTU

WAC 1:1 STU | ⏱️ 90+8' pic.twitter.com/0BTReEyhgQ — SK Sturm Graz (@SKSturm) July 23, 2022

WAC - SK Sturm Graz 1:1 (1:1)

Samstag, 23. Juli 2022, 19:30 Uhr, Lavanttal-Arena Wolfsberg, Zuschauer: SR: Christopher Jäger (Salzburg).

WAC (3-4-1-2): Bonmann - Schifferl, Piesinger, Lochoshvili - Veratschnig, Taferner (78. Vergos), M. Leitgeb (K), Jasic - Kerschbaumer (90. Ballo) - Röcher (62. Vizinger), Baribo. Trainer: Robin Dutt.

SK Sturm Graz (4-4-2): Siebenhandl - Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Hierländer (K, 70. Demaku), Gorenc-Stankovic, Horvat (70. Ljubic), Prass - Sarkaria, Höjlund. Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 1:0 (26.) Kerschbaumer, 1:1 (44.) Sarkaria.

Gelbe Karten: Röcher (32.), Kerschbaumer (42.) / Affengruber (23.), Gazibegovic (83.).

Gelb-Rote Karte: Affengruber (72., Foulspiel und in Hz. 1 das Handspiel, das zum Elfer führte)

Bes. Vorkommnisse: Tai Baribo scheiterte per Handelfmeter an Jörg Siebenhandl (24.).

Fotocredit: Richard Purgstaller