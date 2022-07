Der TSV Egger Glas Hartberg hatte den Cashpoint SCR Altach am ersten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga zu Gast. Altach konnte Neo-Trainer Miroslav Klose zum Debüt keine Punkte schenken, ein Doppelpack von Donis Avdijaj (Foto) bescherte den Steiern einen 2:1-Heimsieg. Adthe Nuhiu erzielte den Altacher Treffer, in der Schlussphase vergab der Angreifer zudem eine Top-Chance auf das Remis.

Späte Führung in Hälfte eins

Beide Teams versuchten in den Anfangsminuten, sich dem gegnerischen Tor anzunähern. Amankwah Forson auf Seiten der Gäste (2.) sowie Okan Aydin (5.) bei Hartberg zeichneten sich für die ersten Abschlüsse verantwortlich. Im Laufe der Partie übernahm aber Hartberg etwas die Kontrolle - und versuchte sich weiter in der Offensive. Lukas Fadinger scheiterte aus spitzem Winkel an Tino Casali (12.), Donis Avdijaj schoss den Tor aus der Distanz nur knapp über den Kasten (22.).

Und die Chancen wurden zunehmend besser: Seth Paintsil setzte sich stark durch und vernaschte die Altacher Abwehr, der Ball landete bei Fadinger - doch Casali reagierte erneut ganz stark und bewahrte Altach vor dem Rückstand (29.). In weiterer Folge flachte das Spiel etwas ab, Hartberg war weiter dominant, Altach fand weiterhin nicht so wirklich ins Spiel.

Kurz vor der Pause wurde es dann aber doch noch gefährlich: Erst bediente Adthe Nuhiu per Kopf Dominik Reiter - aus 15 Metern verpasste dieser das Tor aber deutlich (44.). Besser machten es die Hartberger: Nach starkem Pressingverhalten am Flügel brachten die Gastgeber den Ball in den Sechzehner, Casali klärte schlecht. Paintsil ließ sich nicht lange bitten, legte in die Mitte auf Avdijaj auf - und der traf gegen zwei Gegenspieler zum 1:0. Direkt im Anschluss pfiff der Unparteiische zur Halbzeit.

Avdijaj mit dem Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel kam auch Altach zu ersten guten Möglichkeiten: Erst setzte sich Neuzugang Tibidi auf links gut durch, seine Vorlage konnte Forson aber nicht im Tor unterbringen (50.). Nur eine Minute später hatte Lukas Jäger das 1:1 auf dem Fuß, Hartberg-Torwart Rene Swete entschärfte den Schuss aber sehenswert.

Und weiter waren es die Altacher, die auf den Ausgleich drückten. Alexis Tibidi versuchte es aus der zweiten Reihe, Swete ließ den Ball klatschen - Jan Jurčec bekam den Abpraller, doch Swete parierte wieder stark (67.). Und entgegen dem Spielverlauf der zweiten Hälfte machte Hartberg das 2:0. Zwischenbrugger verlor den Ball in der eigenen Hälfte, Donis Avdijaj machte sich auf den Weg - aus 20 Metern schnürte er den Doppelpack (77.).

Altach machte die Partie durch den Ausgleichstreffer von Atdthe Nuhiu zwar noch spannend (84.). Doch da Nuhiu in der 88. Spielminute aus wenigen Metern erneut am überragend agierenden Swete scheiterte, brachte Hartberg den Sieg über die Zeit. Miroslav Klose kann in seinem Liga-Debüt bei Altach somit keine Punkte mitnehmen, Hartberg feiert den ersten Sieg der Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 1. Runde

TSV Egger Glas Hartberg - Cashpoint SCR Altach 2:1 (1:0)

Profertil Arena Hartberg; 2064 Zuschauer; SR Kijas

Tore: 1:0 Donis Avdijaj(45./+1), 2:0 Donis Avdijaj (77.), 2:1 Adthe Nuhiu (84.)

Gelbe Karten: 72. Heil, 90./+2 Horvat

TSV Hartberg: Swete - Farkas, Sonnleitner, Steinwender, Ejupi, Fadinger (69. Kainz), Heil (76. Horvat), Aydin (69. Kröpfl); Paintsil (69. Tadic), Avdijaj (83. Kofler)

SCR Altach: Casali - Thurnwald, Gugganig, Zwischenbrugger, Edokpolor; Haudum (55. Jurčec), Jäger; Tibidi, Forson (70. Tartarotti), Reiter (55. Bukta); Nuhiu

Fotos: GEPA/ADMIRAL