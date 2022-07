Heimspiel-Debüt für Neo-Chefcoach Miroslav Klose mit dem SCR Altach im deutschen Trainer-Duell gegen Robin Dutt und den RZ Pellets WAC in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/2023 in der Cashpoint-Arena. Wo auch die Gugganig-Brüder, beide Abwehrspieler, aufeinandertrafen - Lukas bei Altach, David beim WAC. Der zwei Mal zurück lag, doch jeweils zurückkam - 2:2 am Ende. Zweites Remis für die Wölfe im 2. Liga-Spiel der neuen Saison, erster Punkt für SCRA-Neo-Chefcoach Miroslav Klose, bei dessen Team Adthe Nuhiu mit dem 1:0-Führungstor und einem Assist aufzeigte.

SCRA-Torhüter Tino Casali nach wenigen Minuten mit einem riskanten Dribbling im eigenen Sechzehner fast mit einem Fauxpas, wenige Sekunden später dann mit einem großartigen Reflex gegen Tai Baribo voll auf dem Posten. Letztendlich bot der 26-jährige Villacher eine starke Leistung.

Kloses klarer Lösungs-Auftrag - Dutt-Dementi bei Baumgartner

SCRA-Chefcoach Miroslav Klose vor seinem Heimspiel-Debüt in der ADMIRAL Bundesliga mit folgender Order: "Wir müssen variabel in unseren Positionen spielen und immer gute Reaktionen auf den Gegner haben". Nachsatz: "Jeder Spieler hat zwei, drei Lösungen mit an die Hand bekommen." Die Handschrift des Neo-Coaches im Spiel der Vorarlberger war allemal schon zu sehen.

Nicht zu sehen war dagegen beim WAC Innenverteidiger Dominik Baumgartner, der vor einer Woche zum BL-Auftakt vs. SK Sturm Graz (1:1) bereits fehlte, um am Mittwoch im Testspiel gegen den AC Milan (0:5) eine Spielstunde mitzuwirken. Laut Chefcoach Robin Dutt sei der 26-jährige Horner erkrankt gewesen und noch nicht fit.

Oder wird das beim wechselwilligen Wolfsberger doch noch was mit einem Transfer zum SK Sturm Graz an? Dutt dementierte bei Sky Sport Austria entschieden: "Es gibt keinen Wechsel zu Sturm Graz"

Zwei Wechsel in der Startelf nahm der 57-jährige Deutsche gegenüber Runde 1 auf dem Rasen der Cashpoint Arena vor: David Gugganig kam im Innenverteidiger-Trio für Luka Lochoshili und im Zweier-Sturm erhielt anstelle von Thorsten Röcher Dario Vizinger den Vorzug. Dessen Sturmpartner Tai Baribo hatte nach langem Flugball von Piesinger die ersten ambitionierten Angriffs-Aktionen, scheiterte allerdings zwei Mal an SCRA-Goalie Tino Casali. Die Wölfe blieben dran, doch WAC-Abwehrspieler Gugganig (Lukas) bekam gerade noch nach einer flachen Hereingabe von links klärend den (langen) Fuß dran.

Ein Mittelstürmer bescherte Ex-Weltklasse-Stürmer Klose beim Debüt erstes Altacher Heimtor

Ein Tor lag in der Luft und fiel in Höhenlage auch. Durch den längsten Akteur auf dem Feld: Atdhe Nuhiu! Der 33-jährige, 1,96-Meter-Sturmtank setzte sich nach einer gefühlvollen Flanke aus dem rechten Halbfeld von Manuel Thurnwald, der dabei genügend Zeit hatte, per Kopfball im Strafraum-Zentrum gegen den einen Zentimeter kleineren Raphael Schifferl im Luftduell durch, platzierte die Kugel ins linke Eck und erzielte mit seinem 2. Saisontor die 1:0-Führung. Ein Mittelstürmer und Torjäger bescherte dem ehemaligen Weltklasse-Stürmer und WM-Rekord-Torschützen Miroslav Klose nach dem ersten Auswärts- auch das erste Heim-Tor für den 44-jährigen Neo-Chefcoach. Effiziente Altacher! Und wieder mal das bewährte Duo Thurnwald & Nuhiu!

Hüne Adthe Nuhiu warf beim Führungstreffer sein Gardemaß in die Waagschale und traf per Kopball (hier eine frühere Szene gegen den Ex-LASKler Filipovic), um hernach beim 2:1 als Vorlagengeber zu glänzen.

Die Altacher vom Führungstor sichtlich beflügelt, in der eigenen Gefahrenzone jedoch anfällig. Doch einmal mehr bewahrte Torhüter Tino Casali - diesmal nach Kopfball von Dario Vizinger - die Klose-Elf vor einem Gegentor (37.). Während der WAC inzwischen zwar mehr Spielanteile hatte, lauerten die Altacher auf Konter und praktizierten ein prima Umschaltspiel, dem lediglich die Krönung fehlte. Wie beim schnellen Vorstoß von Csaba Bukta (einzige personelle Veränderung in der Startelf gegenüber der Vorwoche), dessen Drehschuss nach feinem Haken von Veratschnig gerade noch mit dem Rücken abgeblockt wurde (44.).

Kurioser Ausgleichstreffer von Youngster Jasic

Mit dem Seitenwechsel brachte WAC-Coach Robin Dutt mit Röcher (für Vizinger) und Novak (für Veratschnig) zwei frische Kräfte und Michael Novak avancierte zugleich zum Tor-Vorlagengeber. Der 31-jährige Defensivakteur mit einer lang gezogenen Rechtsflanke auf den 19-jährigen Adis Jasic, der an der zweiten Stange per Direktabnahme mit dem linken Innenrist per Heber die Kugel auf kuriose Weise ins lange Eck beförderte (53.).

Nach dem Ausgleichstreffer nahm SCR-Coach Miroslav Klose einen Dreifach-Tausch vor, wobei vor allem der eingewechselte, 21-jährige Kroate Jan Jurcec für frischen Wind sorgte und kaum auf dem Feld nur knapp - nach beherzter Einzelaktion - per Flachschuss die linke Stange verfehlte. Dann aber doch die erneute Altacher Führung. Adthe Nuhi behauptet in zentraler Position die Kugel und setzt dann mit perfektem Timing und Flachpass Lukas Jäger in Szene. Der Neuzugang von Sturm Graz kam halbrechts im Sechzehner frei zum Abschluss und ließ Goalie Bonmann mit einem Flachschuss ins rechte Eck keine Abwehrchance (63.).

Baribo-Abstauber zum 2:2 - "Grünes Licht" nach VAR-Check

Bitter für Bonmann, der weitestgehend beschäftigungslos war und bei beiden Gegentreffern machtlos blieb. Mit dem erneuten Rückstand bliesen die Gäste zur Schlussoffensive. Erst scheiterte Kerschbaumer am reaktionsschnellen Goalie Casali, dann auch Röcher mit dem Drehschuss, ehe Tai Baribo (Foto) beim abgewehrten Schussball aus Nahdistanz zum Ausgleich abstaubte (88.). Doch hatte da nicht bei der Angriffs-Entstehung der eingewechselte Ballo den Ball an der Hand.

Es folgte der VAR-Check! Referee Mag. Markus Hameter begab sich in die Review-Area, um nach genauer Betrachtung auf Tor zu entscheiden. In der fünfminütigen Nachspielzeit blieb es beim 2:2.

"Heimspiel-Doppel" Altach - zwei "englische Wochen" für Eurofighter WAC

Während für den SCR Altach ein "Heimspiel-Doppel" auf dem Programm steht - nach dem Duell mit dem WAC in einer Woche Zuhause gegen Austria Wien (Sonntag, 7. August, 17 Uhr) - absolvierten die Dutt-Schützlinge zwei "englische Wochen". Nach Liga-Alltag Altach folgt am Mittwoch das Hinspiel in der UEFA Conference League-Quali gegen Gzira United (Malta), ab 19:30 Uhr (Wörthersee Stadion), ehe dann am Samstag in Runde 3 der ADMIRAL Bundesliga der LASK in die Lavanttal Arena kommt (17 Uhr).

Ein spätes Gegentor kostet uns am Ende den Heimsieg. 😕



Dennoch klasse gekämpft, Altach! 👏#ALTWAC pic.twitter.com/oaN3H5Uvfm — SCR Altach (@SCRAltach) July 30, 2022

SCR Altach vs. WAC 2:2 (1:0)

Samstag, 30. Juli 2022, 17 Uhr, CASHPOINT-Arena, Zuschauer: 3.800, Schiedsrichter: Markus Hameter.

SCR Altach (4-2-3-1): Casali - Thurnwald (59. Mischitz), L. Gugganig, Zwischenbrugger (K), Edokpolor - L. Jäger, Haudum - Forson (59. D. Reiter), Tibidi (74. S. Aigner, Bukta (59. Jurcec) - Nuhiu (74. Tartarotti). Chefcoach: Miroslav Klose.

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann - Schifferl (68. Ballo), Piesinger, D. Gugganig (68. Lochoshvili) - Veratschnig (46. M. Novak), Taferner (77. Anzolin), M. Leitgeb (K), Kerschbaumer, Jasic - Baribo, Vizinger (46. Röcher). Chefcoach: Robin Dutt.

Torfolge: 1:0 (12.) Nuhiu, 1:1 (53.) Jasic, 2:1 (63.) L. Jäger, 2:2 (88.) Baribo.

Gelbe Karten: L. Gugganig (68.), D. Reiter (76.) / Schifferl (62.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.at + RiPu