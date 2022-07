Der FK Austria Wien hatte in der 2. Runde der ADMIRAL Bundesliga den LASK zu Gast in der Generali-Arena. Nachdem zur Halbzeit noch keine Tore gefallen waren, ging der LASK entgegen dem Spielverlauf durch Ljubicic in Führung. Kurz vor dem Abpfiff konnte die Austria durch Ex-LASKler Andreas Gruber aber noch den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielen.

Spiel auf Augenhöhe

Die erste gute Möglichkeit hatte der LASK, Thomas Goiginger brachte den Ball zur Mitte, dort verpasste Marin Ljubicic nur knapp (6.). Es war eine ausgeglichene Partie, beide Teams fielen nicht mit den ganz großen Möglichkeiten auf. Die erste auf Seiten der Veilchen hatte Manfred Fischer nach Flanke von Andreas Gruber, Fischers Kopfball ging aber am kurzen Pfosten vorbei (15.).

Sowohl der LASK als auch die Austria zeigten sich im weiteren Verlauf Präsenz in den Zweikämpfen, der Spielaufbau gestaltete sich entsprechend hektisch. Und in der Offensive? Da passierte nur mäßig viel. Die Austria kombinierte sich noch einmal gut vor’s Tor, Felix Luckeneder bugsierte den Ball beim Versuch zu klären noch beinahe in’s eigene Tor (30.). Und der LASK versuchte sein Glück aus der Distanz - mit wenig Erfolg. Schüsse von Keito Nakamura (41.) und Sascha Horvath (45.) stellten für Christian Früchtl kein Problem dar.

Austria aktiver, aber der LASK mit der Führung

Nach dem Seitenwechsel starteten die Austrianer etwas druckvoller in Hälfte zwei. Durch Youngster Matthias Braunöder und Fischer hatten die Hausherren gleich eine Doppelchance, der Ball landete aber im Außennetz (49.). Fischer haute wenig später einen Ball per Volley über’s Tor (54.), Muharem Huskovic traf nach einem Eckball ebenfalls nicht das Tor (67.). In weiterer Folge ließ die Dominanz der Veilchen aber etwas nach, der LASK fing sich wieder.

Und trotzdem: Das Führungstor der Linzer kam äußerst überraschend. Alexander Schmidt und Hyunseok Hong kombinierten sich nach vorne, Marin Ljubicic wurde im Anschluss nicht ordentlich attackiert - und leicht abgefälscht landete der Flachschuss zum 0:1 im langen Eck (68.).

Die Austria musste mehr riskieren, Fischer versuchte es aus der zweiten Reihe - doch LASK-Keeper Alexander Schlager parierte stark (76.). In der Schlussphase boten sich dem LASK dann immer wieder Räume für Konter. Keita Nakamura behauptete sich stark auf dem Flügel, bediente den eingewechselten Efthymios Koulouris optimal. Doch Koulouris brachte den Ball aus kürzester Distanz nicht im Tor unter (80.). Und so blieb das Spiel spannend. Dominik Fitz versenkte den Ball beinahe per direktem Eckball im Tor, Schlager lenkte den Ball noch über die Querlatte (83.). Und dann gelang der Austria doch noch der Ausgleich. Ex-LASK-Spieler Andreas Gruber profitierte von einem missglückten Rettungsversuch von Luckeneder, Gruber bekam den Ball in den Lauf und ließ seinem ehemaligen Keeper Schlager im Eins-gegen-Eins keine Chance (89.).

Dies war zugleich das Tor zum 1:1-Endstand. Der LASK steht damit mit vier Zählern aus zwei Spielen auf Rang zwei der Tabelle, die Wiener Austria verkürzt in der Tabelle auf -2 Punkte.

ADMIRAL Bundesliga, 2. Runde

FK Austria Wien - LASK 1:1 (0:0)

GENERALI-Arena; 10031 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: 0:1 Marin Ljubicic (68.), 1:1 Andreas Gruber (88.)

Gelbe Karten: 86. Fischer, 90./2 Fitz bzw. 12. Renner, 33. Kühbauer (Trainer), 36. Potzmann,

Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Mühl, Galvão, Martins; Braunöder, Holland (78. Tabakovic); Gruber (90./+1 Wustinger), Fischer, Jukic (71. Fitz); Huskovic (90./+1 Vucic)

LASK: Schlager - Potzmann, Ziereis, Luckeneder, Renner; Hong (84. Fredy Valencia), Jovicic; Goiginger, Horvath (64. Schmidt), Nakamura (84. Flecker); Ljubicic (73. Koulouris)

Zum Live-Ticker: FK Austria Wien - LASK

Fotos: GEPA/ADMIRAL