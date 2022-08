Der Wolfsberger AC hatte in der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa Conference League mit Gzira United FC ein Team aus Malta zu Gast. Obwohl der WAC im Hinspiel die klar spielbestimmende Mannschaft war, fielen im Wörthersee Stadion keine Tore. Nach dem 0:0 müssen die Lavanttaler nächste Woche in Malta gewinnen, um die Play-offs zu erreichen.

WAC dominanter, aber mit zu wenig Durchschlagskraft

Der WAC zeigte sich von Beginn weg als das dominantere Team - allerdings, ohne zunächst gefährlich Chancen kreieren zu können. So war der erste Abschluss der Lavanttaler ein Kopfball von Dominik Baumgartner, der nach einer Ecke aber über das Tor köpfte (10.). Gefährlicher wurde es da schon in Spielminute 14: Der WAC schnappte sich dem Ball im Mittelfeld, Thierno Ballo schloss ab, der Schuss wurde noch abgefälscht - aber Gzira-Keeper Darijan Zarkov parierte zur Ecke. Nach einer halben Stunde hatte Konstantin Kerschbaumer die nächste gute Chance auf dem Fuß, nach Vorarbeit von Adis Jasic schoss er aber zu zentral, Zarkov hatte mit dem Ball keine Probleme. Jasic selber versuchte es noch kurz vor der Pause, der Torwart der Gäste parierte aber auch seinen Versuch (43.).

Der WAC tat sich zwar in der Offensive gegen die gut stehende Abwehr der Malteser zuweilen schwer, diese wiederum traten aber selten gefährlich in Erscheinung. Einzig zwei Schussversuche aus der Distanz durch Nikolai Muscat (12. & 22.) konnten die Gäste verzeichnen, diese strahlten aber keine wirklich große Gefahr aus.

Bei Zarkov war Endstadion

Auch nach dem Wiederanpfiff war es Gziras Keeper, der eine Wolfsberger Führung verhinderte. Tai Baribo versuchte es mit dem Schuss, Zarkov wehrte wieder zur Ecke ab (52.). Der WAC drängte auf die Führung - Gzira hingegen versuchte, tief zu stehen und über Konter gefährlich zu werden. So etwa in der 60. Spielminute, als Maxuell Samurai über den linken Flügel durchstartete. Den Flachschuss des brasilianischen Angreifers hatte WAC-Goalie Hendrik Bonmann im Nachfassen. Und auch zehn Minuten später stand Bonmann im Fokus, und da wurde es brenzlig für den WAC: Der Keeper musste einen Konter vor dem Sechzehner unterbinden - er entschied den Zweikampf aber für sich und konnte klären.

Die Gastgeber versuchten es weiter, kamen durch Kerschbaumer und Thorsten Röcher erneut gefährlich vor das maltesische Tor - Marko Cosic grätschte noch entscheidend dazwischen (65.). Und immer wieder zeigte sich Zarkov als Spielverderber. Jonathan Scherzer bediente etwa Baribo per Hereingabe in den Strafraum, den Kopfball des Angreifers entschärfte der Gäste-Torwart wieder klasse (76.).

Am Ende reichte es für den WAC trotz spielerischer Überlegenheit nicht zu einem Sieg im Hinspiel - entweder stand die Abwehr des Gegners gut oder Torwart Darijan Zarkov bewahrte sein Team vor dem Rückstand. Nach dem 0:0 vor heimischem Publikum brauchen die Kärtner im Auswärtsspiel am kommenden Dienstag (18.00 Uhr) damit einen Sieg, um in die Play-offs einzuziehen.

UEFA Europa Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Hinspiel

Wolfsberger AC - Gzira United FC 0:0 (0:0)

Wörthersee Stadion; SR Schnyder (SUI)

Gelbe Karten: 8. Baumgartner, 20. Piesinger bzw. 69. Correa Duarte, 84. Dias

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger (73. Veratschnig), Lochoshvili, Anzolin (46. Scherzer); Leitgeb, Kerschbaumer (83. Boakye); Jasic, Ballo (46. Taferner), Röcher (77. Vizinger); Baribo

Gzira: Zarkov - Ćosić, Tabone, Mentz, Marcelo Dias; Riascos, Muscat, Scerri (90. Gauci); Correa Duarte, Jefferson (83. Kolega), Maxuell Samurai (69. Mendoza)

Foto: Richard Purgstaller