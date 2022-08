In der 3. Runde empfing die SV Guntamatic Ried, die in der neuen Saison der ADMIRAL Bundesliga bis dato je einen Sieg und eine Niederlage zu Buche stehen hatte, den Vizemeister SK Puntigamer Sturm Graz (in den ersten beiden Runden je 1 Remis + Sieg = 4 Punkte) in der Josko Arena. Und diesmal bestimmten die Steirer über weite Strecken die Partie, ließen jedoch zwei Zähler liegen. Weil die Wikinger nach dem Ausschluss von Mikic (62.) großartige Moral und Comebacker-Qualitäten bewiesen und nach einem Elfertor durch Monschein (nach VAR-Check) noch zum 1:1-Endstand kamen, den die Innviertler wie einen Sieg feierten.

Rotations-Quote von Sturm Graz: Halbes Dutzend!

Personell warf Sturm-Chefcoach Christian Ilzer beim Gastspiel in Ried gewaltig die "Rotations-Maschinerie" an: ein halbes Dutzend an Stammkräften, die nicht von Beginn an dabei sind. Für Torjäger Rasmus Højlund beginnt Christoph Lang, für Tomi Horvat kommt Ivan Ljubic, für Kapitän Stefan Hierländer rückt Ex-Austria Wien-Mittelfeldspieler Vesel Demaku rein und die weiteren drei Veränderungen gibt es allesamt in der Viererabwehrkette, wo nurmehr David Affengruber, der vergangenen Samstag gegen RB Salzburg gesperrt war, übrig blieb. Von rechts nach links rotieren Sandro Ingolitsch, Alexander Borkovic und Linksverteidiger David Schnegg für Gazibegovic (gar nicht im Kader), Wüthrich und Dante rein und dürfen sich beweisen!

Ja...das "Match um Millionen" am kommenden Dienstag in der 3. Runde der UEFA Champions League-Quali hat - verständlich - absolute Priorität in diesen Tagen bei den "Blackies". Ab 20:30 Uhr gilt es an jenem 9. August in der sicher prall gefüllten Merkur-Arena in Graz-Liebenau das 0:1 gegen Dynamo Kiew aus dem Hinspiel vom vergangenen Mittwoch aufzuholen und den Aufstieg ins Play-off zu schaffen. Was allein schon 5 Mio. Euro in die Klubkasse der Steirer spült...das Match wird natürlich auf Ligaportal im LIVE-TICKER am Dienstag präsentiert.

Erfolgreiches Pressing mit Führunstor belohnt

Nach dem ersten Abtasten übernahmen die Steirer schnell das Kommando und brachten mit engagiertem Pressing die Rieder wiederholt in Verlegenheit. Auch in Minute 11. Die Innviertler mit dem Ballverlust in der gefährlichen, zentralen Zone vor dem eigenen Sechzehner, erfolgreiches Pressing - wie schon zuletzt in der Liga gegen RB Salzburg praktiziert - von den Grazern. Vesel Demaku über rechts mit der blitzsauberen Hereingabe und in zentraler Position macht Christoph Lang den Fuß lang und vollendet per Direktabnahme zur frühen 1:0-Führung für die "Blackies". Die Grazer griffiger, aggressiver...immer wieder mit "zweiten Bällen".

Die Grazer wollen nachlegen und kontrollieren weiter das Geschehen. Manprit Sarkaria will gegen einen seiner Lieblings-Gegner wieder scoren...doch SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger hat was dagegen und dreht den satten Schussball aus zentraler Position aus ca. 18 Metern gerade noch um den Pfosten (26.). Dann weiter "Schuss-Training" für die Ilzer-Elf, die auffalllend oft durch die Zentrale zum Abschluss kommen. Wie Ivan Ljubic, der jedoch ebenso das Gastgeber-Gehäuse verfehlt (30.) wie wenig später Alexander Prass mit seinem Flachschuss mit links (32.).

Erst kurz vor der Pause kamen die Wikinger zu ersten Möglichkeiten. Christoph Monschein von halblinks im Sechzehner verfehlt jedoch knapp das rechte Kreuzeck (43.), ehe ein Schussball aus 16 Metern von halbrechts von Julian Wießmeier (44.) abgeblockt wird. Nach dem anschließenden Cornerball mit effektiver Variante verfehlt der aufgerückte Innenverteidiger Plavotic nach Nutz-Flanke per Kopfball nur knapp das Grazer Gehäuse. Somit bleibt es in einer fairen Partie (keine gelbe Karte in Hz. 1) beim 0:1 zur Pause.

Mit Halbzeit 2 mit Højlund & Wüthrich

Mit dem Seitenwechsel "Job-Sharing" bei Sturm Graz drei Tage vor dem CL-Quali-Rückspiel gegen Dynamo Kiew: Stürmer-Juwel Rasmus Højlund kommt ebenso rein wie Abwehrchef Gregory Wüthrich.

Die Rieder in der 2. Halbzeit zwar bemüht und engagiert, doch wiederholt zu überhastet und hektisch. Und dann auch noch dezimiert. Binnen weniger Minuten sah Leo Mikic zwei Mal die gelbe Karte und wurde von Schiedsrichter Josef Spurny mit der "Ampelkarte" bestraft (62.). Ein Knackpunkt im Spiel der Rieder, während Sturm Graz den Vorsprung weitestgehend verwaltete. Während Sturm hier weiter das "Heft des Handelns" in der Hand hatte, jedoch versäumte vorzeitig alles klar zu machen, holten die Wikinger ihre kämpferischen Tugenden heraus.

Nach Elfmeter-Check schaffen 10 Rieder Ausgleich dank Torschütze Monschein

Nach einer Kollision im Grazer Sechzehner zwischen Ingolitsch und SVR-Innenverteidger Plavotic folgt der VAR-Elfer-Check. Zugunsten der Gastgeber. Christoph Monschein übernahm Verantwortung und der 29-jährige Neuzugang vom LASK verwandelte platziert in die linke Ecke vom Schützen aus. In die Schlussmann Siebenhandl zwar abtauchte, doch der Ball war zu platziert und scharf (77.)

SV Ried nach Klagenfurt - Sturm vs. SCR Altach

In Runde 4 in einer Woche gastiert die SV Guntamatic Ried im Wörthersee Stadion gegen Austria Klagenfurt (Samstag, 17 Uhr) und Sturm Graz empfängt im Samstag-Spätabend-Spiel den SCR Altach in der Merkur Arena in Graz-Liebenau (19:30 Uhr). Beide Partien wieder im Ligaportal-LIVETICKER zu verfolgen.

ADMIRAL Bundesliga, 3. Runde, Samstag, 6. August 2022, 17 Uhr

SV Guntamatic Ried - SK Sturm Graz 1:1 (0:1)

Josko Arena Ried, Zuschauer: 4345, Schiedsrichter: Josef Spurny (Wien)

SV Ried (3-4-2-1): Sahin-Radlinger - Ungar, Lackner, Plavotic - Wießmeier (70. Chabbi), Ziegl (K), Martin, Pomer - S. Nutz, Mikic - Monschein (88. Weberbauer). Trainer: Christian Heinle.

SK Sturm Graz (4-4-2, mit Raute im Mittelfeld): Siebenhandl - Ingolitsch, Affengruber (70. Hierländer), Borkovic, Schnegg - Demaku, Gorenc Stankovic (K, 46. Wüthrich), Ljubic, Prass (63. T. Horvat) - Sarkaria (46. Højlund), C. Lang (78. Emegha). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 (11.) C. Lang (Assist Demaku), 1:1 (77., Foulelfmeter) Monschein.

Gelbe Karten: Ziegl (68.) / Demaku (56.), Affengruber (63.).

Gelb-Rote Karte: Mikic (56./62.)

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at