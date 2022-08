Nach dem Gastspiel in Runde 2 beim SK Sturm Graz ging es eine Woche später für den FC Red Bull Salzburg erneut in die Steiermark. In den Osten des Bundeslandes zum TSV Hartberg. Im Spät-Samstagabend-Spiel machten es die Roten Bullen diesmal besser und siegten verdient, wenn auch glanzlos, in Abwesenheit des erkrankten Chefcoaches Matthias Jaissle, durch die Tore der Südamerikaner Fernando & Capaldo mit 2:0 (0:0).

Unaufhaltsam und mit (Ball-) Glück & Geschick beim Führungstor: der 23-jährige, brasilianische Ballzauberer als Bannbrecher - Fernando dos Santos Pedro.

Florens Koch übernahm für Matthias Jaissle

Bei knapp über 20 Grad und bewölktem Himmel nach den Hitze-Spielen der vergangenen beiden Runden heute beste äußere Fußball-Bedingungen. Die Salzburger ohne ihren "Ober-Bullen" angereist: Chefcoach Matthias Jaissle, der erkrankt zuhause in der Mozartstadt blieb und von seinem Co-Trainer Florens Koch vertreten wurde. Um von daheim am TV zu sehen, wie Abwehrspieler Wöber (9.) und hernach Fernando (10.) die ersten Gelegenheiten zur Gäste-Führung verpassten.

Die favorisierten Salzburger ergriffen gegen tief stehende Hartberger von Beginn an die Initiative und insbesondere das Offensiv-Trio Fernando, Sesko und Sucic kombinierte gefällig. Der gebürtige Linzer Luka Sucic zündete dann den Turbo und bediente Stürmer Sesko, der die Kugel auch prima mitnahm und allein vor Schlussmann Swete nur um Haaresbreite die rechte Stange verfehlte (22.).

Seth Paintsil ließ Keeper Köhn-Patzer ungenutzt

Dann allerdings Aufreger im Salzburger Sechzehner: Keeper Köhn wie schon in Graz vor einer Woche mit einem ähnlichen Fauxpas. Doch Paintsil vermag die Gunst der Gelegenheit nicht zu nutzen zur Hartberger Führung, bringt das Spielgerät mit seinem Heber aus großer Distanz über das Gäste-Gehäuse (32.).

Die Schmidt-Schützlinge jetzt in einer guten Phase, ehe kurz vor dem Seitenwechsel die nächste Topchance für den Serienmeister kam. In Person von Fernando dos Santos Pedro - eine absolute Bereicherung für die ADMIRAL Bundesliga und natürlich RB Salzburg. Der Brasilianer fand allerdings im "Eins-gegen-Eins" in TSV-Torhüter René Swete seinen Meister (43.). Somit blieb es bei der Nullnummer zur Pause.

Brasilianer brach Bann für Rote Bullen

Nach Wiederanpfiff legten die Roten Bullen dann allerdings los und durch Fernando dos Santos Pedro zur verdienten Führung vor (51.). Dabei spielte der agile, 23-jährige Brasilianer seine Schnelligkeit aus, nahm einen langen Flugball von Maximilian Wöber auf, um die Kugel dann auch mit etwas Ballglück mit der Schulter mitzunehmen und dann im "Ping-Pong" gegen Schlussmann Swete einzuschieben - 0:1.

Zehn Minuten später legten die Salzburger dann den Grundstein zum zweiten Saisonsieg. Eine Hereingabe auf den zweiten Pfosten machte Kapitän Maximilian Wöber per Kopfball nochmal "scharf", Nicolás Capaldo schaltete in der Mitte am schnellsten, auch weil Routinier Mario Sonnleitner unglücklich wegrutschte. Der Argentinier vollendet dann ebenso entschlossen wie sehenswert zum 2:0, Keeper Swete ohne Abwehrchance.

Mit all ihrer individuellen Klasse brachten die Gäste dann das 2:0 ins Ziel und haben nunmehr nach drei Runden sechs Punkte auf dem Konto, der tapfere TSV Hartberg demgegenüber nach zwei Niederlagen in Folge und dem Auftaktsieg in Runde 1 gegen den SCR Altach derer drei!

Eingewechselter Diambou mit Ampelkarte binnen acht Minuten

Getrübt wurde der völlig verdiente Salzburger Sieg in der Schlussminute durch die "Ampelkarte" für den erst in der 74. Min. eingewechselten Diambou.

Statement René Swete (Kapitän TSV Hartberg): "Das war heute ganz in Ordnung. Dann war wieder das klassische Salzburger Spiel, während bei uns die Körner weniger wurden. Wenn wir auf unserem Leistungszenit agieren, ist das sehr gut in der Liga. Wenn nicht, dann sind wir chancenlos wie vor einer Woche bei Wattens."

ADMIRAL Bundesliga, 3. Runde, Samstag, 6. August 2022, 19:30 Uhr

Profertil Arena Hartberg, Zuschauer: 4.000, Schiedsrichter: Harald Lechner (Wien).

TSV Egger Glas Hartberg - FC Red Bull Salzburg 0:2 (0:0)

TSV Hartberg (5-3-2): Swete (K) - Farkas, Steinwender, Sonnleitner, Kofler, Fadinger (67. Ejupi) - Heil (90. Gollner), M. Horvat, Kainz (78. Kröpfl) - Tadic (66. Aydin), Paintsil (90. Sturm). Trainer: Klaus Schmidt.

RB Salzburg (4-4-2): Köhn - Pavlović (86. Ulmer) Solet, Wöber (K), Dedic - Capaldo (74. Diambou), N. Seiwald, Kjaergaard (64. Bernede), Sučić - Fernando dos Santos Pedro (64. Okafor) , Šeško (74. Simic). Trainer: Florens Koch.

Torfolge: 0:1 (51.) Fernando dos Santos Pedro, 0:2 (61.) Capaldo.

Gelbe Karten: Swete (77.)/ Pavlović (40.), Simic (77.).

Gelb-Rote Karte: Diambou (83./90., wiederholtes Foulspiel).

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty.