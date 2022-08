Beim Rückspiel in Malta musste der Wolfsberger AC gegen den Gzira United FC gewinnen, um in die Play-offs zur UEFA Europa Conference League einzuziehen. Die Lavanttaler bewältigten die Pflichtaufgabe mit Bravour und siegten deutlich mit 4:0. Gzira schwächte sich dabei mit zwei Gelb-Roten Karten in der zweiten Hälfte selbst. In den Play-offs wartet auf die Kärntner voraussichtlich der norwegische Klub Molde FK.

Vorentscheidung schon in Hälfte eins

Der WAC dominierte auf dem Kunstrasen in Malta von Beginn weg die Partie. Bereits nach einer Minute wurden die Wolfsberger über Tai Baribo erstmals gefährlich, Gzira-Keeper Darijan Zarkov parierte aber im kurzen Eck (1.). Taribo war es auch, der in der zwölften Spielminute die Führung für die Lavanttaler erzielte. Thierno Ballo tankte sich in die Box, legte ab auf Baribo - und der brachte den Ball im kurzen Eck unter.

In weiterer Folge trat auch Underdog Gzira United erstmals offensiv in Erscheinung, einen Abschluss aus 20 Metern von Jefferson konnte WAC-Torwart Hendrik Bonmann aber problemlos fangen (16.). Wenig später versuchte es Gabriel Mentz per Kopf, Raphael Schifferl störte aber entscheidend, der Ball ging weit am Tor vorbei (19.).

Inmitten der Drangphase der Gastgeber hatte der WAC die Top-Chance auf das 0:2. Thorsten Röcher drang von der rechten Seite in den Sechzehner ein, ein maltesischer Verteidiger warf sich aber noch rechtzeitig in den Schuss (21.). In der 32. Spielminute sorgten die Wolfberger dann für die Vorentscheidung: Dominik Baumgartner wurde von Thierno Ballo bedient und versenkte den Ball zum 0:2 im Tor (32.).

Zwei Platzverweise spielten WAC in die Karten

Nach der Pause gleich die nächste gute Nachricht für den WAC: Gzira agierte nur mehr zu Zehnt. Zachary Scerri holte sich Gelb-Rot, nachdem er Baribo an der Auslinie umgegrätscht hatte (52.). Und wenig später wurde Baribo erneut zu Fall gebracht, dieses Mal aber im Strafraum - es gab Elfmeter für den WAC. Thorsten Röcher verlud Zarkov und schob den Ball souverän zum 0:3 ins rechte Eck (59.).

Es hagelte weiter Karten. Nachdem Schiedsrichter Walsh schon in der ersten Hälfte sechs Gelbe zückte, sah Jefferson nach der Pause die zweite Gelb-Rote Karte für Gzira, er sprang Dominik Baumgartner von hinten in die Beine (65.). Mit zwei Mann Überzahl und einem Drei-Tore-Vorsprung investierten die Kärntner klarerweise nicht mehr allzu viel - kamen aber dennoch zu Möglichkeiten. Nikos Vergos traf etwa nur die Latte (80.), der eingewechselte Augustine Boakye erhöhte sogar noch auf 0:4 (84.).

In den Play-offs wartet für den WAC nun der Sieger aus dem Duell Molde FK (Norwegen)/Kisvárda FC (Ungarn). Das Rückspiel in dieser Paarung findet am Donnerstag statt, beim Hinspiel konnte Molde mit 3:0 gewinnen.

UEFA Europa Conference League, 3. Qualifikationsrunde, Rückspiel

Gzira United FC - Wolfsberger AC 0:4 (0:2; Hinspiel: 0:0)

Ta' Quali, Centenary Stadium; 1500 Zuschauer; SR Walsh (SCO)

Tore: 0:1 Tai Baribo (12.), 0:2 Dominik Baumgartner (33.), 0:3 Thorsten Röcher (59./Strafstoß), 0:4 Augustine Boakye (84.)

Gelb-Rote Karten: 53. Zachary Scerri (Gzira), 66. Jefferson (Gzira)

Gelbe Karten: 23. Marcelo Dias, 39. Jefferson, 39. Scerri, 46. Gauci bzw. 18. Raphael Schifferl, 38. Dominik Baumgartner, 39. Piesinger, 62. Jasic

Gzira: Zarkov - Marcelo Dias, Mentz, Čosić, Tabone (46. Thiaguinho); Risascos (70. Mendoza), Muscat (70. B. Borg), Scerri; Jefferson, Correa Duarte (46. Gauci), Kolega (70. A. Borg)

WAC: Bonmann - Baumgartner, Piesinger, Schifferl; Novak, Kerschbaumer (75. Boakye), Leitgeb (67. Omic), Jasic; Röcher (61. Vergos), Baribo, Ballo (46. Taferner)

Foto: Gerhard Pulsinger