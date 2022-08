Im Play-off zur UEFA Europa League hatte der FK Austria Wien im Hinspiel im ausverkauften Viola Park Fenerbahçe Istanbul SK zu Gast. In einer chancenarmen Partie waren es ein frühes Tor von Joshua King sowie ein später Treffer von Serdar Dursun, welche den Gästen aus der Türkei einen verdienten 2:0-Auswärtssieg bescherten. Die Ausgangslage für das Rückspiel in Instanbul ist für die Veilchen nach der Hinspiel-Niederlage damit ganz schwierig.

Früher Rückstand, Unterbrechung vor der Pause

Mit Pyrotechnik im Auswärtsblock startete die Partie im ausverkauften Viola Park. Für den ersten sportlichen Höhepunkt zeichneten sich die Gäste aus der Türkei verantwortlich: In der achten Spielminute schaltete Fenerbahçe nach Ballgewinn schnell um, Diego Rossi bediente Joshua King - von links kommend schob dieser an Christian Früchtl vorbei zum 0:1 ein. Durch Ezgjan Alioski kamen die Gäste fast zur nächsten guten Chance: Früchtl fing den Ball aber ab, nachdem Billy Koumetio im Laufduell den Kürzeren gezogen hatte.

Im weiteren Verlauf zeigte sich das Spielgeschehen zumeist etwas hektisch, Fenerbahçe versuchte es mit schnellen Bällen in die Tiefe, die Austria kam nicht so wirklich ins Spiel. Die erste wirklich gute Annäherung der Veilchen zum Tor hatte Haris Tabaković (er wurde für den verletzten Florian Wustinger eingewechselt) - sein Kopfball verfehlte das Ziel aber doch deutlich (35.). Auf der Gegenseite fanden die Türken nach einem Fehlpass der Austria im Mittelkreis die nächste gute Möglichkeit vor, Serdar Dursun traf nach Vorarbeit von İsmail Yüksek aber nur das Außennetz (41.).

Kurz vor dem Pausenpfiff wurde Fenerbahçe-Keeper Altay Bayındır von einem Becher aus der Osttribüne getroffen - der Torwart konnte weitermachen, die Stimmung war nach dieser Aktion aber zusätzlich angeheizt. Nach einer kurzen Unterbrechung ging es weiter.

Später zweiter Treffer zur Entscheidung

Die Veilchen mussten in der Halbzeit ein zweites Mal wechseln, Muharem Huskovic blieb verletzungsbedingt in der Kabine, für ihn kam Aleksandar Jukic. Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich Fenerbahçe spielbestimmend, die Austria kam lange nicht durch die kompakte Abwehr der Gäste. Ein abgefälschter Distanzschuss von Aleksandar Jukic (77.) stellte das gefährlichste dar, was die Austria auf den Rasen brachte.

Doch auch auf Seiten Fenerbahçes passierte offensiv im zweiten Durchgang nur wenig, das Spiel fand hauptsächlich im Mittelfeld statt. Die Türken ließen die Austria laufen - und die Uhr lief für die Gäste mit. In der Schlussphase sah zudem Lucas Galvão wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (83.). Nach Rot im Spiel gegen die WSG Tirol war es für den Abwehrspieler bereits der zweite Ausschluss in nur kurzer Zeit.

Knapp vor dem Ende machte Fenerbahçe mit dem 0:2 dann alles klar. Rossi schloss im Strafraum ab, Koumetio blockte den Schuss. Serdar Dursun machte dann freistehend das 0:2 (89.). In einer chancenarmen Partie konnte Fenerbahçe Istanbul so durch Effizienz in der Offensive einen verdienten 2:0-Auswärtssieg einfahren. Die Ausgangslage für das Play-off-Rückspiel in der Türkei ist für Austria Wien damit ganz schwierig.

UEFA Europa League, Play-off, Hinspiel

FK Austria Wien - Fenerbahçe Istanbul SK 0:2 (0:1)

Viola Park; 14.000 Zuschauer; SR Siebert (GER)

Tore: 0:1 Joshua King (8.), 0:2 Serdar Dursun (89.)

Gelb-Rote Karte: 83. Lucas Galvão (Austria Wien, wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: 49. Galvão, 90./+2 Früchtl bzw. 31. Alioski, 73. Yüksek

Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Mühl, Galvão, Martins; Braunöder, Wustinger (22. Tabaković, 86. Handl); Fischer, Fitz (76. Keles), Koumetio; Huskovic (46. Jukic)

Fenerbahçe: Bayındır - Kadioglu, Peres, Szalai, Lemos (75. Henrique); Rossi, Alioski (79. Novák), Yüksek (79. Arão), Crespo (60. Zajc); King (59. Lincoln), Dursun

Foto: Josef Parak