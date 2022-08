Der RZ Pellets WAC empfing in der fünften Runde der ADMIRAL Bundesliga den FK Austria Wien. Nachdem beide Teams bereits unter der Woche im Europacup spielten, boten sie im Kellerduell der Liga eine kurzweilige Partie. Das bessere Ende hatten die Gäste aus Wien-Favoriten: Zwei Treffer von Andreas Gruber und Marco Djuricin drehten die Partie, die Austria gewann mit 2:1.

WAC geht in Führung

Im Duell des Vorletzten gegen den Letzten gaben sich beide Teams von Beginn weg offensiv. Den ersten Abschluss der Partie konnte der WAC verbuchen: Nach einem Eckball konnte Thorsten Röcher aber nicht mehr entscheidend Druck hinter den Ball kriegen, Christian Früchtl hatte keine Probleme mit dem Ball (8.). In weiterer Folge mussten die Lavanttaler zwar früh wechseln, Dominik Baumgartner musste mit muskulären Problemen runter, für ihn kann David Gugganig. Aber die Wolfsberger drängten auf die Führung. Thorsten Röcher war es, der die Gastgeber in der 17. Spielminute dann in Führung brachte. Ein flach gespielter Freistoß aus dem Halbfeld landete bei Röcher, er ließ zwei Austrianer aussteigen und wuchtete den Ball zur Führung ins lange Eck. Austria-Torwart Früchtl hatte keine Abwehrmöglichkeit.

Die Austria versuchte es nach dem Rückstand weiterhin mit spielerischen Mitteln - in der Abwehr des WAC kamen die Veilchen aber mit diesem Mittel lange nicht wirklich durch. Und spielbestimmend war ohnehin die Elf von Robin Dutt. Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel bediente Simon Piesinger Röcher - Früchtl parierte aber am langen Eck reaktionsschnell (27.). Auf der Gegenseite dann mal die Austria - Dominik Fitz flankte auf Andreas Gruber, per Volley schoss er aber deutlich über das Tor (32.). Fünf Minuten später machte Gruber es dann besser. Vizinger verlor den Ball in der Vorwärtsbewegung, Fitz spielte den Ball in die Schnittstelle - und Andreas Gruber hatte Platz, verwertete im Eins-gegen-Eins gegen WAC-Torwart Hendrik Bonmann souverän zum 1:1 (37.).

Joker Djuricin dreht das Spiel

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Gäste aus Wien-Favoriten dann das Kommando. Die erste Chance in der zweiten Hälfte hatte Manfred Fischer - aus dem Rückraum schoss er aber genau einen Gegenspieler an (56.). Nur drei Minuten später zappelte der Ball im Netz - der Treffer wurde aber nicht gegeben. Nach einem Konter verwertete Matthias Braunöder ins lange Eck, aufgrund einer Abseitsposition wurde das Tor aber nicht gewertet, der VAR bestätigte die Entscheidung von Schiedsrichter Ciochirca.

In der 64. Spielminute zählte das Tor dann aber. Am zweiten Pfosten legte Andreas Gruber eine Flank auf Marco Djuricin ab, Djuricin - kurz zuvor erst eingewechselt - schob den Ball zum 1:2 ins Tor und drehte die Partie. In der Schlussphase drückte der WAC dann noch einmal auf den Ausgleich, Nikolaos Vergos fand plötzlich im Sechzehner viel Platz vor, der Ball rutschte ihm aber beim Abschluss über den Rist (78.). Die Austria hingegen versuchte, das 1:2 zu halten und nahm viel Zeit von der Uhr. Torchancen gab es auf beiden Seiten keine mehr - die Gäste vom Verteilerkreis spielten die Partie clever zu Ende.

Mit dem 2:1-Auswärtssieg schiebt sich die Wiener Austria auf den neunten Tabellenrang und hält bei vier Punkten. Der WAC übernimmt mit zwei Zählern die Rote Laterne.

ADMIRAL Bundesliga, 5. Runde

RZ Pellets WAC - FK Austria Wien 1:2 (1:1)

Lavanttal Arena; 3666 Zuschauer; SR Ciochirca

Tore: 1:0 Thorsten Röcher (17.), 1:1 Andreas Gruber (37.), 1:2 Marco Djuricin (64.)

Startelf WAC: Bonmann - Jasic, Schifferl, Piesinger, Baumgartner, Novak; Kerschbaumer, Vizinger, Leitgeb; Baribo, Röcher

Startelf Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Handl, Mühl, Koumetio, Martins; Braunöder, Fischer, Holland; Gruber, Fitz

Foto: GEPA/ADMIRAL