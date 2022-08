Beim Europa Conference League Playoff-Rückspiel traf der Wolfsberger AC auf den vierfachen norwegischen Meister Molde FK. Und dabei enttäuschen die Heimischen über weite Strecken der Begegnung. Vom Start weg waren die Norweger das engagiertere Team, was sich dann auch am deutlichen Spielendstand ablesen lässt. Jetzt haben die Wolfsberger Zeit sich auf die Meisterschaft zu konzentrieren bzw. dort wieder zurück in die Spur zu finden.

Nachdem der Meisterschaftsauftakt in die Hose gegangen ist, müssen sich die Wolfsberger mit Trainer Robin Dutt nun auch frühzeitig von der Europa Conference League verabschieden.

FK Molde holt einen Zweitore-Vorsprung heraus

Schon beim Hinspiel im hohen Norden muss der WAC zur Kenntnis nehmen, dass der FK Molde eine ganz harte Nuss darstellt. Es gelingt zwar das Spiel mit 1:0 zu gewinnen, das klar federführende Team waren aber die Norweger. Ohne den verletzten Abwehrchef Dominik Baumgartner sind die Lavanttaler nun darum bemüht diesen knappen Vorsprung zu verteidigen. Es geht um knapp 3 Millionen Euro Aufstiegsprämie, dazu 3 Heimspiele sowie 500.000 Euro/Sieg und 166.000 Euro/Remis. Meine Herren - wahrlich kein Pappenstiehl!

5. Minute: Die Gäste erstmalig im Vorwärtsgang, aber Novak klärt vorm anbrausenden Fofana. Augenblicke später steht es 0:1: Einen Eikrem-Freistoßball befördert Schifferl nach vorne. Emil Breivik versteht die Situation mit einem Distanzschuss, der noch abgefälscht wird, zu nützen. Der norwegische Leader verzeichnet in der Startphase gegen den österreichischen Tabellenletzten deutliche Vorteile. Erst nach einer Viertelstunde gelangt der WAC erstmalig gefährlich in den gegnerischen Strafraum.

Danach halten sich die prickelnden Strafraumsituationen in Grenzen bzw. hat sich die Dutt-Truppe wesentlich besser auf das Gegenüber eingestellt. 34. Minute: Über Fofana und Eikrem kommt das Spielgerät zu Sivert Mannsverk, der trocken aus 14 Metern ins Kreuzeck vollendet - 0:2. Mit diesem doch ernüchternden Spielstand für die Wolfsberger geht es dann in die Halbzeitpause.

Der WAC steht auf verlorenen Posten

Die Kärntner stehen nun im zweiten Durchgang gehörig unter Zugzwang. Jetzt sollten die Lücken im Abwehrverbund der Norweger gefunden werden, sonst wird das nichts werden mit der 3. Gruppenphase in der Europapokal-Geschichte des Klubs. Aber Molde versteht es den Vorsprung weiter geschickt zu verwalten. Mehr noch es gelingt sogar dabei noch gefährliche Nadelstiche zu setzen. 52. Minute: Nach einem Eikrem-Eckball gelangt Defender Birk Risa völlig freistehend zum Kopfball.

Da wäre mehr drinnen gewesen für die Gäste aus dem hohen Norden. Der WAC tut sich im Kreieren von Torchancen weiterhin schwer. 58. Minute: Fofana ist alleine auf dem Weg zum 0:3, letztlich legt sich der Ivorer das Leder aber zu weit nach vorne. Die Kärntner sind zwar bemüht bestimmender in das Spiel zu finden, was sich aber gegen die die disziplinierten Norweger als schwere Aufgabe herausstellt. Es misslingt dem Gastgeber das Feuer zu entfachen, dass nötig ist, um einen spielstarken Gegner ins Wanken zu bringen.

72. Minute: Kaasa mit dem Schuss aus kurzer Distanz, den Goalie Bonmann nicht bändigen kann. Nutznießer ist der eingewechselte Ola Brynhildsen, der mühelos auf 0:3 erhöht. Damit hängen die Wolfsberger, die in keinster Weise ihr Leistungspotenzial erreichen, endgültig in den Seilen, wie ein schwer angezählter Boxer. In der Schlussphase beschränkt sich Molde darauf, das Resultat zu halten. Was dann auch soweit problemlos gelingt. In der 93. Minute schnürt Brynhildsen noch einen Doppelpack - Spielendstand: 0:4. FK Molde qualifiziert sich souverän für die Gruppenphase der Europa Conference League 22/23.

WOLFSBERGER AC - FK MOLDE 0:4 (0:2)

Donnerstag, 25. August, 19:00 Uhr, Wörtherseestadion, 3.500 Zuseher, SR: Rob Harvey (IRL)

RZ Pellets WAC (3-5-2): Bonmann, Piesinger, Schifferl, Novak, Leitgeb (85. Omic), Vizinger (55. Vergos), Taferner (55. Ballo), Jasic, Kerschbaumer (74. Boakye), Röcher (74. Veratschnig), Baribo

FK Molde (4-3-3): Karlstrøm, Haugan, Hansen, Risa, Linnes (29. Knudtzon), Haugen, Mannsverk, Breivik, Eikrem (59. Brynhildsen), Kaasa (84. Grødem), Fofana (83. Eriksen)

Torfolge: 0:1 (6. Breivik), 0:2 (34. Mannsverk), 0:3 (72. Brynhildsen), 0:4 (93. Brynhildsen)

Gelbe Karten: Vizinger, Vergos bzw. Mannsverk, Karlstrøm, Grødem

Live Ticker: Wolfsberger AC - FK Molde

Fotocredit: Gerhard Pulsinger