Im Play-off zur UEFA Europa League hatte der FK Austria Wien nach der 0:2-Niederlage im Hinspiel bei Fenerbahçe Istanbul SK eine schwere Aufgabe vor der Brust. Gegen die favorisierten Türken setzte es auswärts eine 1:4-Pleite. Nichtsdestotrotz dürfen sich die Wiener auf Europacup freuen: Statt Europa League stehen die Veilchen in der Gruppenphase der Conference League.

Frühe Führung für Fenerbahçe

Bereits nach drei Minuten zappelte der Ball erstmals im Tor - Irfan Can Kahveci stand allerdings im Abseits. Auf der Gegenseite probierte es Manfred Fischer aus der Distanz (4.). In der zwölften Spielminute ging Fenerbahçe dann aber wirklich in Führung: Ismail Yüksek zog aus gut und gerne 30 Metern ab, Matthias Braunöder fälschte den Ball ab - und schon stand das 1:0 auf der Anzeigetafel. Ein Weiterkommen der Austria war spätestens da vom Tisch. Reinhold Ranftl klärte einen Kopfball von Serdar Dursun für den bereits geschlagenen Christian Früchtl in der 26. Minute in Extremis von der Torlinie.

Durch Kahveci erhöhten die Türken noch vor der Pause auf 2:0. Nach mehreren Ecken in Serie war es Diego Rossi, der den Ball per Kopf versenkte (44.). Und auch die Austria traf per Kopf: Nach einer Flanke in den Rückraum zeigte sich Marvin Martins zielsicher (45./+1). Sein Anschlusstreffer war aber bei einem Gesamtscore von 4:1 nicht mehr von allzu großer Bedeutung.

Eine klare Sache

Die erste Möglichkeit nach Wiederanpfiff gehörte wieder den Veilchen: Dominik Fitz versuchte es aus der Distanz, Keeper Altay Bayindir klärte mit den Fäusten (50). Fenerbahçes Diego Rossi prüfte nach starken Dribbling Früchtl (58.), auch gegen Dursun blieb der Torwart aber Sieger (67.). Weniger zu halten gab es drei Minuten später: Kahveci hatte im Sechzehner viel Platz und brachte den Ball unbedrängt im Kreuzeck unter (70.).

In der 79. Spielminute sorgte Mert Hakan Yandas dann für den Endstand zum 4:1. Die Austria verlor den Ball im Spielaufbau, der eingewechselte Yandas schoss den Ball platziert ins rechte Eck.

Mit dem Gesamtscore von 1:6 reichte es für die Wiener Austria zwar gegen klar favorisierte Türken nicht zum Aufstieg in die Gruppenphase der Europa League. Auf internationalen Fußball darf sich die Elf vom Verteilerkreis aber dennoch freuen: Als Trostpflaster bleibt die Teilnahme an der Conference League.

UEFA Europa League, Play-off, Rückspiel

Fenerbahçe Istanbul SK - FK Austria Wien 4:1 (2:1); Gesamtscore: 6:1

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu; 40.000 Zuschauer; SR Manzano (ESP)

Tore: 1:0 Ismail Yüksek (12.), 2:0 Irfan Can Kahveci (44.), 2:1 Marvin Martins (45./+1), 3:1 Irfan Can Kahveci (70.), 4:1 Mert Hakan Yandas (79.)

Gelbe Karten: 30. Martins, 82. Kreiker (beide Austria)

Fenerbahçe: Bayındır - Osayi-Samuel, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (80. Szalai); Rossi (85. Mor), Miguel Crespo (77. Yandas), Ismail Yüksek, Alioski; Ifran Can Kahveci (77. Güler), Serdar Dursun (80. Valencia)

Austria Wien: Früchtl - Koumetio, Mühl, Handl (80. Kreiker), Martins (46. Keles); Ranftl, Braunöder (46. Holland); Fischer, Gruber (65. Djuricin), Fitz (65. Vucic); Tabakovic

Zum Live-Ticker: Fenerbahçe Istanbul SK - FK Austria Wien

Foto: Josef Parak