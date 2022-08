Der Wiener Sport Club aus der Regionalliga Ost empfing am Dienstagabend in der 2. Runde des Uniqa-ÖFB-Cups SC Austria Lustenau. Die Gäste aus dem Ländle gingen als klarer Favorit ins Spiel, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Im Gegenteil - es kam zur Mega-Überraschung. Der Drittligist setzte sich mit 2:0 durch und kickte den ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger damit aus dem Cup. Nach dem SCR Altach scheidet damit der zweite Vorarlberger Bundesliga-Klub am Dienstagabend aus dem Pokal-Wettbewerb aus.

Doppelschlag für den Sport-Club

Dabei starten die Lustenauer stark ins Spiel. Die Gäste klopfen nach einem Surdanovic-Freistoß früh an, doch die Abwehr der Hausherren steht sehr kompakt. Völlig überraschend führen dann die Wiener. Der Underdog mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten. Damit sind die Lustenauer, die eigentlich aktiver gestartet sind, völlig kalt erwischt worden.

Beim 1:0 kombinieren sich die Heimischen über den Flügel, der Ball kommt flach zur Mitte. Eigentlich misslingt die Hereingabe, doch die Rettungstat von Lustenau tut das ebenso. Ivan Andrejevic staubt aus kurzer Distanz ab. Das 2:0 beinahe eine Kopie des ersten Tores. Diesmal aber kommt die Kugel direkt zu Ivan Andrejevic und der wuchtet den Ball vom Elfer hoch unter die Latte. Trotz des klaren Rückstandes versuchen die Lustenauer schnell wieder Fuß zu fassen. Kurz darauf haben sie Pech - Cheukoua hämmert einen Freistoß direkt gegen die Querlatte. Die Gäste machen gehörig Dampf und kommen zur nächsten Möglichkeit. Der Kopfball von Surdanovic geht knapp am langen Eck vorbei. Zum Pausenpfiff streift ein Kopfball von der 16er-Kante nur haarscharf über die Latte.

Lustenau riskiert

Die Wiener starten gut in die 2. Halbzeit und setzen gleich wieder die ersten offensiven Akzente. Dann aber die Top-Chance der Lustenauer zum Anschlusstreffer, denn es gibt Elfmeter. Teixeira haut den Strafstoß aber gegen die Querlatte! Die Lustenauer bleiben aber am Drücker, auch wenn es nicht ihr Tag zu sein scheint. Die Lustenauer beißen sich am Regionalligisten aber nach wie vor die Zähne aus. Die Wiener beweisen vor allem nach ruhenden Bälle enorme defensive Sicherheit. Die Gäste riskieren in Folge immer mehr, was auch notwendig ist, wenn man das Ruder noch herumreißen will. Die Hausherren hingegen haben sich zurückgezogen, sie sind der Sensation jetzt sehr nahe. Das Spiel endet schließlich mit einem Surdanovic-Kopfball nach einer hohen Hereingabe. Der Ball will aber nicht ins Tor und so pfeift der Schiri das Spiel kurz darauf ab. Die Hausherren jubeln über die Sensation, während Lustenau enttäuscht die Heimreise antreten muss.

UNIQA-ÖFB-Cup 2. Runde

Dienstag, 30. August 2022, 19 Uhr, Sport Club Platz, Z: 1852, SR: Jakob Semler.

Wiener Sport Club - Austria Lustenau 2:0 (2:0)

Torfolge: 1:0 (9.) Andrejevic, 2:0 (10.) Andrejevic.

Wiener Sport Club: Florian Prögelhof - Philipp Haas, Luka Gusic, Lucas Pfaffl, Philip Dimov (K) - Martin Pajaczkowski, Ivan Andrejevic, Mario Vucenovic (Rekirsch), Mirza Berkovic (Rajkovic), Philip Buzuk (Scharner) - Miroslav Beljan.

SCR Altach: Ammar Helac - Jean Hugonet, Fabian Gmeiner (Grabher), Hakim Guenouche (Berger), Matthias Maak (K) - Cem Tuna Türkmen (Schmid), Torben Bjarne Rhein (Bellache), Adriel Tadeu Ferreira da Silva, Stefano Surdanovic - Bryan Silva Teixeira, Michael Cheukoua (Fridrikas)

Gelbe Karten: Buzuk, Dimov, Prögelhof, Haas bzw. Grabner

Foto: Josef Parak