Im Oberösterreich-Derby lieferten sich der LASK und der SV Guntamatic Ried in der ADMIRAL Bundesliga ein packendes Duell. Nachdem der LASK schon früh in Unterzahl agieren musste, sah auch ein Spieler der Rieder in der zweiten Hälfte Rot. In einem spannenden Spiel trennten sich die beiden Teams mit 1:1-Unentschieden.

Erzielte blitzsauber nach feiner Körpertäuschung die 1:0-Führung des LASK: "Torschütze vom Dienst" Keito Nakamura, mittlerweile bereits 4 BL-Tore auf dem Konto.

Von Anfang an hitzige Stimmung

Das Oberösterreich-Derby startete mit einem Aufreger: Alexander Harkam zückte bereits in der 10. Spielminute Rot, Marin Ljubicic nahm sich mit einer Tätlichkeit gegen Lackner selber aus dem Spiel. Die Stimmung war damit schon früh aufgeheizt. Auf dem Platz hatte Keito Nakamura die erste wirklich gute Möglichkeit, traf allerdings nur das Außennetz (13.).

In Überzahl zeigte sich Ried mutig, nach einer Flanke von Weberbauer auf Leo Mikic konnte Keeper Schlager allerdings gerade noch mit dem linken Bein parieren (22.). Und munter ging es hin und her, die Spannung war zum Greifen. Nach einer Ecke von Michorl kam Felix Luckeneder per Kopf zum Abschluss, Sahin-Radlinger parierte glänzend (34.), fischte wenig später einen Freistoß aus dem Kreuzeck (36.).

Und in der ersten Minute der Nachspielzeit fiel dann auch die Führung für den LASK. Stojkovic startete über rechts durch, flankte auf Keito Nakamura. Nakamura ließ Weberbauer in weiterer Folge aussteigen, und machte aus kurzer Distanz sein viertes Saisontor.

War mal wieder der großartiger Rieder Rückhalt: SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger, hier mit prächtiger Parade nach starkem Freistoßball von Peter Michorl.

Spannende Schlussphase

Mit Pyrotechnik aus dem Rieder Block ging es in die zweite Hälfte. Monschein traf dann ins Tor (53.), der VAR bestätigte aber die Abseitsentscheidung des Schiedsrichterteams. Das Spiel war weiter umkämpft, viele kleine Fouls im Mittelfeld dominierten das Spielgeschehen.

Und dann flog auch bei den Gästen ein Spieler vom Feld. David Ungar grätschte mit gestreckten Beinen in Robert Zulj, Rot war durchaus gerechtfertigt (65.). Zehn gegen Zehn ging es im Derby weiter. In Gleichzahl wurden die Rieder dann aber stärker - und Monschein hatte die große Chance auf den Ausgleich. Michael Martin spielte in die Schnittstelle, Monschein scheiterte dann aber an Schlager (75.). Nur eine Minute später zappelte der Ball dann aber im Netz. Philipp Pomer konnte - abermals nach Vorlage von Martin zum 1:1 einschieben (76.).

In einer spannenden Schlussphase konnte dann kein Team mehr den Lucky Punch setzen. Nakamura scheiterte per Direktabnahme an Sahin-Radlinger (85.), auf der Gegenseite parierte Schlager in der Nachspielzeit noch klasse.

Ein spannendes Oberösterreich-Derby endete so mit 1:1 - und nur mehr 20 Spielern am Feld.

ADMIRAL Bundesliga, 7. Runde

LASK - SV Guntamatic Ried 1:1 (1:0)

Pasching, Raiffeisen Arena; 6009 Zuschauer; SR Alexandar Harkam

Tore: 1:0 Keito Nakamura (45./+1), 1:1 Philipp Pomer (77.)

Rote Karte: 10. Marin Ljubicic (Tätlichkeit) bzw. 65. David Ungar (Foulspiel)

Gelbe Karten: 90./+5 Michorl bzw. 59. Martin, 72. Mikic, 81. Ziegl, 86. Kronberger

LASK (4-2-3-1): Schlager - Stojkovic, Boller (72. Kecskes), Luckeneder, Renner - Michorl, Jovicic - Goiginger (67. Flecker), Zulj (67. Koulouris), Nakamura (86. Horvath) - Ljubicic.

Startelf Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Ungar, Lackner, Ziegl - Weberbauer, Wießmeier (75. Kronberger), Martin, Pomer - Mikic (86. Kragl), Monschein, S. Nutz (78. Chabbi).

Zum Live-Ticker: LASK - SV Guntamatic Ried

Fotocredit: Harald Dostal/sport-bilder.at