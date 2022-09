Der SK Sturm Graz startete heute mit dem so wichtigen Heimspiel gegen den dänischen Fußball-Vizemeister FC Midtjylland in die Europa League! „Wir müssen gut starten, um ein gehöriges Wörtchen in der starken Gruppe mit Lazio Rom und Feyenoord Rotterdam mitreden zu können“, forderte Kapitän Stefan Hierländer. Sein Trainer Christian Ilzer sah seine Mannschaft als klaren Außenseiter.

Frisch, saftig, steirisch und die frühe Führung zu Beginn

Sturm-Coach Ilzer blieb seinem System treu und ändert im Vergleich zur Nullnummer gegen den TSV Hartberg nur auf zwei Positionen. Affengruber startet neben Abwehrchef Gregory Wüthrich in der Innenverteidigung und Siebenhandl hütet wieder das Tor. Die Grazer gingen dann auch ambitioniert an die Aufgabe heran und kamen früh zu Möglichkeiten. Nach Vorarbeit von Prass, war es der erst 19-jährige Emegha, der knapp am kurzen Eck scheiterte und nur wenige Minuten später Neuzugang Böving, der ebenfalls eine gute Einschussgelegenheit ausließ. In der siebten Minute konnten die Hausherren aber dann das Übergewicht in den Führungstreffer ummünzen. Als einmal mehr die Zuordnung bei Midtjylland nicht stimmte, brachte Dante von links den Ball in die Mitte, wo Emegha am kurzen Pfosten zur Stelle war und in seinem ersten Europacupauftritt gleich seinen ersten Treffer markierte.

Wenig Reaktion der Dänen und dominante Grazer

Die Reaktion der Gäste ließ einige Minuten auf sich warten, ehe Evander in der 13. Minute die erste wirklich gute Gelegenheit im Strafraum ausließ. Postwendend waren es aber wieder die Steirer, die das Kommando übernahmen und dank gutem Stellungsspiel kaum etwas zuließen.

Als die Partie dann etwas abzuflachen drohte, war erneut Emegah nicht zu halten und scheiterte mit einem Abschluss aus sieben Metern an der Querlatte.

Mit der verdienten Führung in die Pause

Sturm behielt auch im weiteren Spielverlauf das Geschehen maximal unter Kontrolle. Der dänische Vizemeister hatte mit dem pfeilschnellen Emegha immer wieder seine liebe Not. Nur Torhüter Jonas Lössl war es zu verdanken, dass kein weiterer Gegentreffer hingenommen werden musste – so auch in der 33. Minute, als er sich gegen einen Schuss von seinem Landsmann Böving auszeichnen konnte.

Und als dann auch noch Horvat per Foulelfmeter (Gazibegovic wurde im Strafraum von Evander gehalten) am 33-jährigen Keeper scheiterte, war spätestens allen klar, dass Midtjylland einen bärenstarken Keeper zwischen den Pfosten aufzuweisen hat.

Warnschuss für Grazer nach Wiederbeginn und passende Antwort

Midtjylland-Coach Capellas dürfte in der Pause die richtigen Worte für den enttäuschenden Auftritt seiner Mannschaft gefunden haben. Seine Elf nach Wiederanpfiff sichtlich bemüht, eine andere Körpersprache auf den Platz zu bekommen und dann setzte es in der 50. Minute auch einen echten Warnschuss von Neuzugang Dreyer, der aber von Affengruber mittels Heldentat gerade noch geklärt werden konnte.

Nach exakt einer Stunde hatten die rund 11.000 Besucher in der Merkur Arena dann schon den Torschrei auf den Lippen, als zuerst Stankovic an Aluminium scheiterte und im zweiten Versuch der Abschluss von Emegha noch von der Linie weggekratzt wurde.

Offener Schlagabtausch - Sturm die letzten 20 Minuten zu Zehnt

In der Schlussphase wurden die Dänen natürlich offensiver – ein offener Schlagabtausch war die Folge. Nach wiederholtem Foulspiel musste Kapitän Hierländer (Foto) mit Gelb-Rot in der 73. Minute vom Platz und das passte Trainer Ilzer so gar nicht in sein Konzept. Mit vereinten Kräften und einigen taktischen Wechseln schafften es die Grazer aber sich den Gegner vom Leib zu halten. Am Ende hielt Keeper Siebenhandl seinen Kasten sauber und der SK Sturm gewinnt die Auftaktpartie in die Europa League gegen Midtjylland mit 1:0.

Wir gewinnen zum @EuropaLeague-Auftakt verdient mit 1:0 und holen den ersten Sieg nach 2011! Richtig stark, Jungs! 👏⚫️⚪️ #sturmgraz #UEL #STUFCM

______________

STU 1:0 FCM | ⏱️ 90+6' pic.twitter.com/rMh72obdOi — SK Sturm Graz (@SKSturm) September 8, 2022

Europa League - Gruppenphase, 1. Spieltag (Gruppe F)

SK Sturm Graz- FC Midtjylland 1:0 (1:0)

08.09.2022, Graz, Merkur Arena (11.000 Zuschauer); SR Aliyar Aghayev

Tor: 1:0 Emanuel Emegha (8.).

Gelbe Karten: 40. Emegha, 64. Hierländer, 90. Ljubic, 90. Isaksen, 90. Gazibegovic

Gelb-Rote Karten: 73. Hierländer

STU: Siebenhandl; Dante, Wuthrich, Affengruber, Gazibegovic, - Gorenc-Stankovic, Prass, Hierländer (K), Horvat; Böving Vick, Emegha

MID: Lössl - Dalsgaard, Sviatchenko (K), Juninho, Paulimho - Sörensen, Evander, Dreyer - Isaksen, Kaba, Sisto

Fotocredit: Josef Parak und Richard Purgstaller