Zum Auftakt in die UEFA Europa Conference League hatte der FK Austria Wien den isralischen Klub Hapoel Beer Sheva FC zu Gast in Wien-Favoriten. In einer attraktiven Partie fanden beide Teams gute Chancen vor, in der 2. Hälfte war die Austria deutlich stärker. Dennoch kamen die Veilchen nicht über ein 0:0 hinaus.

Gute Chancen auf beiden Seiten

Die erste Möglichkeit der Partie gehörte der Elf von Chefcoach Manfred Schmid (Foto oben): Andreas Grubers Abschluss landete aber bei Torwart Omri Glazer (3.). Beide Teams tasteten sich in weiterer Folge etwas ab, das Spiel wurde aber in einem hohen Tempo geführt und gestaltete sich hart umkämpft. Und nach einigen Minuten kamen dann auch die ganz dicken Chancen - allerdings auf beiden Seiten.

Erst zog Andreas Gruber am Strafraumeck ab, sein Versuch rauschte nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei (17.). Nur eine Minute später hatte auch Dominik Fitz die Topchance auf dem Fuß: Aus gut 18 Metern nahm er ein Zuspiel etwas unsauber an, versuchte dann per Dropkick sein Glück - und knallte den Ball an die Latte (18.). Nach den zwei guten Möglichkeiten für die Austria sorgte dann auch Hapoel Beer Sheva für eine brenzlige Situation. Nach einer Ecke kam Kapitän Miguel Vítor per Kopf am Fünfer zum Abschluss, der Ball landete aber - glücklich für die Austria - auch hier nur am Quergebälk, den Nachschuss konnte Lucas Galvão blocken (21.).

Es war ein munteres Hin und Her, das den Fans geboten wurde. Und die Gäste aus Israel wurden mit Fortdauer der ersten Hälfte etwas gefährlicher: Rotem Hatuel kam etwa noch freistehend zum Abschluss, verfehlte aber das lange Eck in der 32. Spielminute knapp.

Austria besser, aber ohne Tor

Auch in Hälfte 2 zeigten sich beide Teams mit viel Offensivdrang, Gruber kam nach Flanke von Manfred Fischer zum Kopfball, Glazer war aber zur Stelle (53.). Hapoel hingegen zeigte sich im Angriffsspiel etwas linkslastig, die Austria hatte die Angriffsversuche der Gäste aber im Griff. Die besseren Möglichkeiten - sie gehörten den Veilchen. James Holland versuchte es in Minute 68 aus der zweiten Reihe - Glazer machte sich ganz lang und parierte den Ball glänzend. Auch der eingewechselte Muharem Huskovic probierte es aus der Distanz, der Ball war aber zu zentral, Glazer hatte ihn sicher (75.).

Nur eine Minute später war es abermals Huskovic, der sich nach einem Eckball stark durchsetzte und alleine den Konter fuhr - und die Top-Möglichkeit auf die Führung der Veilchen hatte. Nur wartete der Youngster beim Abschluss etwas zu lange, wurde vor dem Torwart noch von den Gegenspielern eingeholt (76.).

Die Austria spielte in der Schlussphase dann mehr auf Sieg, Hapoel zog sich etwas zurück und hoffte auf Konter. Tore sollten in der Partie aber keine mehr fallen, Reinhold Ranftl (Foto) scheiterte mit einem zu wenig platzierten Schuss in letzter Sekunde noch am Torwart. Trotz guter Chancen auf drei Punkte zum Auftakt muss sich die Austria damit mit einem Remis begnügen.

UEFA Europa Conference League, Gruppe C, 1. Spieltag

FK Austria Wien - Hapoel Beer Sheva FC 0:0 (0:0)

Viola Park; 9600 Zuschauer; SR Horatiu Fesnic (ROU)

Gelbe Karten: 39. Martins, 67. Gruber, 82. Holland bzw. 25. Micha, 51. Elias

FK Austria Wien: Früchtl - Mühl, Holland, Galvao; Martins, Fischer, Braunöder, Ranftl; Gruber (70. Keles), Fitz (80. Teigl), Jukic (70. Huskovic)

Hapoel Beer Sheva FC: Glazer - Dadia, Tibi, Miguel Vítor, Abu Aibad; Bareiro, Hatuel (86. Jehezkel), Micha (86. Lopes), Elias (57. Shamir); Suleymanov (58. Safuri), Hemed (76. Ansah)

Fotocredit: Josef Parak