Für die SV Guntamatic Ried gab es im Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg in der achten Runde der ADMIRAL Bundesliga nichts zu holen. Bereits nach 15 Minuten führten die Bullen mit 2:0, Rieds Leo Mikic sah zudem Rot. Auch in Gleichzahl (Junior Adamu flog nach einer Tätlichkeit in Häfte zwei vom Platz) ließ sich Salzburg aber nicht aus der Ruhe bringen und siegte verdient mit 3:0.

Frühe Führung für die Bullen

Das Hoffen auf eine Sensation gegen den Serienmeister - es währte in der Rieder josko Arena nicht allzu lange. Bereits in der sechsten Spielminute gingen die Bullen in Führung: Maurits Kjaergaard bediente Benjamin Sesko, der 19-Jährige vollendete gegen Sahin-Radlinger cool ins kurze Eck. Und auch in weiterer Folge waren es die Salzburger, die das Spiel machten. Dijon Kameri prüfte erst Sahin-Radlinger (8.), gut eine Minute später ein zweites Mal, der Keeper hatte den Ball im Nachfassen.

In der 15. Minute legten die Salzburger dann nach. Juniors Adamu erzielte per Kopf das 2:0, wurde zuvor von Kameri mittels einer Flanke bedient, die Zuordnung in der Rieder Abwehr passte da überhaupt nicht. Der VAR prüfte wegen eines vermeintlichen Foulspiels in der Entstehung des Tors noch ausführlich, Schiedsrichter Hameter gab den Treffer aber dennoch.

Ganz kurz kam dann doch noch so etwas wie Hoffnung auf: Marcus Ziegl wurde im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht, Hameter zeigte auf den Elfmeterpunkt - eine harte Entscheidung. Christoph Monschein schickte Salzburgs Keeper Philipp Köhn zwar in die falsche Ecke, setzte den Ball aber neben den rechten Pfosten. Es war ein gebrauchter Tag für die SV Ried - was sich in der 42. Spielminute noch einmal bestätigen sollte. Denn Leo Mikic stoppte einen Ball erst schlecht, versuchte dann, diesen in einer Höhe von gut 1,80 Meter zu kontrollieren. Dabei erwischte er Lucas Gourna-Douath allerdings mit der offenen Sohle am Kopf. Die Rote Karte war da ebenso unnötig wie folgerichtig. Für Ried war es bereits der fünfte Platzverweis in der laufenden Saison - bereits jetzt einer mehr, als in der gesamten letzten Spielzeit.

Auch ohne Überzahl deutlich besser

Aufregend ging es auch in Hälfte zwei weiter. Und der VAR - der hatte einiges zu tun an diesem Samstagnachmittag. Der Ball landete zwar in der 52. Minute im Netz, Hameter hatte aber zuvor bereits abgepfiffen, weil Tin Plavotic im Sechzehner zu Boden ging - und die Aktion hatte Folgen. Denn dem VAR blieb nicht verborgen, dass Plavotic die Hand von Junior Adamu ins Gesicht bekommen hatte, was eine Tätlichkeit darstellte. Glatt Rot für Adamu, Zehn gegen Zehn ging es weiter.

Kjaergaard hatte dann nach einer Stunde Spielzeit die große Möglichkeit auf’s 0:3, der Ball landete aber nur an der Stange, auf der Gegenseite verfehlte Monschein aus spitzem Winkel (61.). In der 64. Spielminute brachte Matthias Jaissle dann Fernando und Noah Okafor neu in die Partie. Und das Duo vergab sogleich den Matchball: Fernando bediente Okafor über links, im Zentrum schoss dieser dann über das Tor (65.). Okafor machte dann wenig später aber den Deckel drauf: Amar Dedic lieferte per Stanglpass den Assist, der Schweizer brauchte dann nur mehr einzuschieben (71.).

Die SV Ried kam zwar durch Philipp Pomer (76. & 79.) noch zu guten Möglichkeiten auf den Ehrentreffer - einzig gelingen sollte dieser nicht mehr. Zumal aber Salzburg auch noch höher gewinnen hätte können, Sahin-Radlinger parierte etwa noch mit einer Fußabwehr gegen Okafor (80.).

Durch die klare 0:3-Niederlage hält Ried weiterhin bei lediglich fünf Punkten, hat mehr Rote Karten (fünf) kassiert, als Tore (vier) erzielt. Salzburg hingegen festigt die Tabellenführung.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

SV Guntamatic Ried - FC Red Bull Salzburg 0:3 (0:2)

Ried, josko Arena; 5568 Zuschauer; SR Markus Hameter

Tore: 0:1 Benjamin Sesko (6.), 0:2 Junior Adamu (15.), 0:3 Noah Okafor (71.)

Rote Karten: 42. Leo Mikic (Rohes Spiel) bzw. 54. Junior Adamu (Tätlichkeit)

Gelbe Karten: 82. Kronberger bzw. 45./+2 Adamu

Ried: Sahin-Radlinger; Plavotic, Lackner (58. Weberbauer), Ziegl (44. Turi); Wießmeier (58. Kronberger), Michael (78. Kragl), Martin, Pomer; Mikic, Monschein (78. Chabbi), Nutz

Salzburg: Köhn; Dedic (73. Van der Brempt), Bernardo, Pavlovic, Ulmer; Gourna-Douath, Capaldo (46. Diarra), Kjaergaard (64. Fernando); Kameri (46. Seiwald); Adamu, Sesko (63. Okafor)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty Images