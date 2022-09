Mit einem ungefährdeten 3:0-Auswärtssieg holt der FK Austria Wien gegen den TSV Egger Glas Hartberg die nächsten drei Punkte in der ADMIRAL Bundesliga. Andreas Gruber brachte die Veilchen mit einem Distanzhammer in der 24. Spielminute in Führung, ein Treffer von Aleksandar Jukic sowie ein Eigentor sorgten in der zweiten Hälfte dann für klare Verhältnisse.

Gruber-Traumtor bringt Veilchen in Führung

Die Hartberger Profertil Arena war gut gefüllt, auch das Freibier, das Hartbergs Präsidentin Brigitte Annerl zu ihrem 53. Geburtstag ausschenken ließ, dürfte daran seinen Anteil gehabt haben. Auf dem Platz allerdings gab es für die Hartberger weniger zu feiern, die Gäste aus Wien-Favoriten zeigten sich dominanter - wenngleich beide Teams gleich mit offenem Visier starteten. Die erste gute Möglichkeit gehörte den Gästen, Reinhold Ranftl setzte sich auf rechts durch, seine Flanke landete bei Aleksandar Jukic, der den Ball aber per Kopf nicht verwerten konnte (15.). Im Gegenzug tauchte Dominik Frieser vor Früchtl auf, schoss im Eins-gegen-Eins drüber - stand aber zudem im Abseits (16.).

Mit einem Traumtor brachte Andreas Gruber die Veilchen dann in Führung: Aus der Distanz probierte es der Austria-Offensivspieler, zimmerte den Ball via Latte von halbrechts ins Kreuzeck (24.). Nach dem 0:1 war von Hartberg nur mehr wenig zu sehen, stattdessen probierte es Jukic, dessen Abschluss geriet aber zu schwach (29.). Mit der knappen Halbzeitführung für die Austria ging es in die Kabinen.

Zwei Treffer und ein möglicher Langzeitausfall

Bei Hartberg reagierte Trainer Klaus Schmidt zur Pause, brachte mit Rene Kriwak und Dario Tadic zwei neue Offensivkräfte. Gefährlich wurden aber die Wiener. Lukas Mühl hätte per Kopf beinahe den zweiten Treffer erzielt, Raphael Sallinger reagierte aber glänzend und wehrte den Ball an die Latte ab (54.). Das fällige 0:2 besorgte stattdessen Aleksandar Jukic. Der stark spielende Gruber bediente ihn von der rechten Seite, am zweiten Pfosten brauchte Jukic nur mehr einzuschieben (57.).

Es blieb dabei: Hartberg hatte der drohenden Niederlage nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen. Probierte, wie in Minute 62, als Kriwak auf Tadic zurücklegte, dessen Abschluss aber noch vor der Linie geklärt werden konnte. Nur von Erfolg waren die Bemühungen nicht gekrönt. Spätestens mit dem 0:3 in der 67. Minute machte die Austria dann alles klar. Die Austria konterte über die linke Seite, Muharem Huskovic passte den Ball an den ersten Pfosten - schlussendlich war es Thomas Kofler, der den Ball im Duell mit Georg Teigl touchierte und unglücklich ins eigene Tor abfälschte.

Die Austria spielte weiter nach vorne, eine Hereingabe konnte Mario Sonnleitner mit Mühe noch am zweiten Pfosten klären (79.), Kriwak scheiterte auf der Gegenseite noch an Früchtl (88.). Doch trotz des klaren 3:0-Auswärtssiegs in Hartberg gab es bei der Austria nicht nur Grund zur Freude: Ziad El Sheiwi musste in der Schlussphase ausgewechselt werden, beim 18-Jährigen gab es den Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss.

ADMIRAL Bundesliga, 8. Runde

TSV Egger Glas Hartberg - FK Austria Wien 0:3 (0:1)

Hartberg, Profertil Arena; SR Stefan Ebner

Gelbe Karten: 7. Sonnleitner bzw. 10. Holland, 71. Huskovic

Hartberg: Sallinger - Farkas (73. Kröpfl), Sonnleitner, Gollner, Kofler; Kainz, Heil (82. Ejupi); Frieser, Fadinger, Almog (46. Kriwak); Paintsil (46. Tadic)

Austria Wien: Früchtl - Ranftl, Mühl, Galvão, El Sheiwi (78. Kreiker); Holland, Braunöder (76. Keles); Jukic (63. Tabakovic), Fischer, Gruber (62. Huskovic); Fitz (63. Teigl)

Fotocredit: Josef Parak