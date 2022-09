Die Match-Vorzeichen der 9. Rd. in der ADMIRAL Bundesliga zwischen Austria Wien und der SV Ried waren bei beiden ungünstig. Die Violetten mit einem "Veilchen" von der 1:4-Niederlage 3 Tage zuvor in der Conference League bei Lech Posen (1:4) und die Innviertler hatten neben permanent personeller Veränderungen, resultierend aus "roter Welle" (5 Ausschlüsse bisher) neben dem gesperrten Mikic verletzungsbedingt auch ein Mittelfeld-Trio (Nutz, Martin, Michael) zu ersetzen. Dazu fand die Auswärtsschwäche mit der 4. Niederlage Fortbestand. Die Eurofighter dagegen landen einen vollauf verdienten 3:0-Heimsieg.

Er hat´s wieder getan...! Wenn Andreas Gruber (li.) für die Violetten scort, dann punktet die Austria stets: 4 Tore = 3 Siege, 1 Remis die Ausbeute! Obendrein führt der 27-jährige Steirer auch die interne Torschützenliste von Austria Wien nach 9 Runden an.

Monschein massiv motiviert im ehemaligen "Wiener Wohnzimmer"

Von allen fehlenden Akteuren wurde bei der SV Ried vor allem Unterschiedsspieler Stefan Nutz vemisst - seine Standards, ob nach Cornerbällen oder Freistößen, sind ein Faustpfand der Innviertler. Einer bei den Gästen hatte bestimmt "Motivation" für zwei: Christoph Monschein. Nach vier, mit 36 Toren (15 Assists) in 116 BL-Spielen, durchaus erfolgreichen Jahren bei Austria Wien (2017-2021) wechselte der mittlerweile 29-jährige Stürmer im Sommer vor einem Jahr zum LASK, wurde von den Linzern an Altach ausgeliehen. Doch Monschein warfen wiederholt Verletzungen zurück, daher heute erstmals die Rückkehr in die Generali Arena.

Wo Monschein nach wenigen Sekunden sogleich Bekanntschaft mit dem Ellbogen des 31-jährigen Innenverteidigers Lucas Galvão machte. Ohne Nutz war der anschließende Freistoßball "nutzlos" - zudem Abseits (1.).

Reinhold Ranftls Rettungstat bei Chabbis Kopfball

Die Partie brauchte eine gewisse Anlaufzeit, ehe die Gäste die erste echte Tor-Möglichkeit vorfanden. Resultierend aus einem Eckball, für den in Abwesenheit von Stefan Nutz dieshalb Philipp Pomer zuständig war...der 25-jährige, gebürtige Wiener servierte für Seifedin Chabbi, dessen Kopfball in Richtung lange Stange der Ex-LASKler Reinhold Ranftl geistesgegenwärtig von der "Linie kratzte".

Erste Halbchancen danach für die Violetten, doch beim Kopfball von Gruber und dem Distanzschuss von Jukic war der zuverlässige Rieder Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger auf dem Posten. Dann Aufreger! Tin Plavotic mit dem rustikalen Einsteigen im 16-er gegen den Ex-LASKler Andreas Gruber, doch die Pfeife vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger blieb stumm und das Signal vom VAR aus (22.). Bei genauer Betrachtung zurecht.

Andreas Gruber mit Riesen-Tor-Lauf - 4. Saisontor bereits

Doch dann doch Andreas Gruber schon wieder! Die Rieder Defensive wurde mit einem langen Flugball aus der eigenen Hälfte über 40 Meter (!) von Manfred Fischer, der heute zurückgezogener agierte, aus der eigenen Hälfte ausmanövriert, ehe Adressat Andreas Gruber Gegenspieler Philipp Pomer davoneilte und allein vor Keeper Sahin-Radlinger cool zum verdienten Führungstor und seinem bereits 4. Saisontreffer abschloss (26.).

Die Eurofighter wollten nachlegen und kamen schon wieder hinter die neuformierte Rieder Abwehrkette, als Huskovic - nach diesmal Assist von Torschütze Gruber - allein auf Goalie Sahin-Radlinger zusteuerte, doch nur die Torlatte traf (37.). Was für eine Slapstick-Szene hernach, denn beim Nachschussball schoss Aleksandar Jukic aus fünf Metern auf kuriose Art Tin Plavotic an...die Kugel landete vom Rieder Recken im Toraus (34.).

Zäher Ziegl vorbildlicher Kapitän und Vorzeige-Rieder

Die Schmid-Schützlinge weiter tonangebend. Der Tabellenvorletzte aus Oberösterreich geriet von einer Verlegenheit in die andere und konnte froh sein, dass die Violetten zu leichtfertig mit ihren Torchancen und Freiheiten umgingen. Die Elf um Kapitän Marcel Ziegl, der angeschlagen die Zähne zusammenbiss und spielte, mit dem 1:0 noch gut bedient zur Halbzeitpause.

Die 2. Halbzeit begann mit Verspätung, weil - Kuriosum - Samuel Sahin-Radlinger zu viel weiß aus dem unteren Stutzenbereich rausschaute und somit wurde dem in hellgrünem Outfit spielenden SVR-Schlussmann noch ein dunkelgrüner Tapeverband verpasst.

2:0 aus dem Lehrbuch in Entstehung und Vollendung

Eilig hatte es dagegen die Austria...Kapitän Mühl in der eigenen Hälfte mit der Balleroberung gegen den Ex-Violetten Monschein...und dann entwickelte sich ein Angriff par excellence über die rechte Seite...die violette "Arbeitsbiene" Braunöder mit dem technisch hochwertigen Zuspiel auf Jukic, der viel Rasen vorfand...mit Ball und Tempo kam, Übersicht bewies und dann präzise flach auflegte für Dominik Fitz, der per Direktabnahme aus 17 Metern die Kugel ins rechte Kreuzeck zimmerte (47.).

Angetrieben vom 23-jährigen Wiener - Dominik Fitz der Akteur der 2. Halbzeit - wollten die Violetten nachlegen, doch mit Glück und Geschick betrieben die Innviertler vorerst "Schadensbegrenzung". Doch es ging weiter in eine Richtung und folgte ein Tor aus dem Kuriositäten-Kabinett. Nach einer Freistoßhereingabe von Fitz, Lackner mit der (zu) kurzen Kopfballabwehr und über den Kopfball des eingewechselten Keles fand der Abstauber-Ball den Weg vorbei an eigenen (Huskovic) und fremden Beinen vorbei am verdutzten, doch machtlosen Keeper Sahin-Radlinger ins Netz - 3:0 (70.).

Polster per Pfostenschuss nah dran am Premierentor

Bei den Gästen ging nun gar nichts mehr, während die Austria nach der Pflicht die "Kür" folgen ließ und weiter aufdrehte. Mit Manuel Polster - wieder mal ein Polster bei Austria Wien... - und Matteo Meisl gewährte Violett-Chefcoach Manfred Schmid noch zwei Youngstern den "Debütanten-Ball", respektive die Bundesliga-Premiere. Und Polster beinahe mit seinem "Einstands-Tor" in der österreichischen Fußball-Belletage, doch der 19-jährige Wiener visierte von links den rechten, langen Pfosten an (86.).

Nach 90. + 3 Minuten wurden die ersatzgeschwächten Rieder dann endlich erlöst, blieben im 8. BL-Spiel in Folge sieglos bei 7 (!) Niederlagen und nur einem Remis (im OÖ-Derby beim LASK in Pasching) und sind weiter punktgleich mit Schlusslicht SCR Altach - dem nächsten Gegner in Ried - bei fünf Zählern im Tabellenkeller. Gebrauchtes Wochenende für die OÖ-Klubs...LASK 1:4, Erzrivale SV Ried 0:3!

Beide Teams in Runde 10 mit Sonntags-Heimspielen

Nach der länderspielbedingten Bundesliga-Pause folgt für die Austria bereits das nächste Heimspiel vs. SK Sturm Graz (So., 2. Oktober, 17 Uhr). Ein Kracher: Vorjahres-Dritter vs. -Vizemeister. Auch die SV Ried mit einem Heimspiel vs. Schlusslicht SCR Altach (So., 2. Oktober, 14:30 Uhr, josko Arena) das Duell der beiden punktgleichen Keller-Klubs.

ADMIRAL Bundesliga 9. Runde

Sonntag, 18. September 2022, 14:30 Uhr, Generali Arena, Z: 8.835, SR: Christopher Jäger/Salzburg

FK Austria Wien - SV Guntamatic Ried 3:0 (1:0)

FK Austria Wien (4-3-3): Früchtl - Ranftl, Mühl (K), Galvão (78. M. Meisl), Martins - Braunöder (78. M. Polster), Fitz, Fischer - Gruber (64. Keles), Huskovic (71. Tabakovic), Jukic (71. Dovedan). Trainer: Manfred Schmid.

SV Guntamatic Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Turi (80. Mayer), Lackner, Plavotic - Wießmeier (46. Weberbauer), Ungar, Ziegl (K), Pomer (83. Diawusie) - Monschein, Chabbi (46. Kragl), Kronberger (73. Cosgun). Trainer: Christian Heinle.

Torfolge: 1:0 (26.) Gruber (Assist Fischer), 2:0 (48.) Fitz (Assist Huskovic), 3:0 (69.) Keles.

Gelbe Karten: Galvão (24., Foulspiel an Monschein) / Monschein (62., Foulspiel an Mühl), Weberbauer (85., Foul an Polster).

