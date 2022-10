Dem TSV Egger Glas Hartberg gelang im Auswärtsspiel beim LASK in der ADMIRAL Bundesliga ein Achtungserfolg. Nachdem die Linzer in der ersten Hälfte komplett dominierten, aber keinen Treffer erzielten konnten, schlug Hartberg in Hälfte zwei gleich dreifach zu. Kriwak, Tadic und Horvat führten die Schmidt-Elf zu einem 3:0-Sieg.

LASK klar überlegen - aber ohne Tore

Die erste Chance gehörte dem LASK, Marin Ljubicic scheiterte aber an Swete, der mit dem Fuß parierte (4.). Und weiter war es der LASK, der Druck machte: Nakamuras Schuss wurde aber noch geblockt, Horvath schoss im Anschluss knapp daneben - es hätte das 1:0 sein müssen. Ljubicic haute den Ball in der 19. Spielminute noch über den Kasten. Doch auch die Gäste aus Hartberg versteckten sich in den Anfangsminuten keineswegs, zeigten einen couragierten Auftritt - wurden aber mit Fortdauer der ersten Hälfte vom LASK nahezu eingeschnürt.

Und weiter ging es mit den Linzer Möglichkeiten: Thomas Goiginger traf in Minute 33 nur die Stange, Nakamura verpasste das lange Eck (38.). Und so ging es torlos in die Pause - und der LASK musste sich ob des Ergebnisses an die eigene Nase fassen.

Hartberg eiskalt

Komplett entgegen dem Spielverlauf war es dann der TSV Hartberg, der über den ersten Treffer der Partie jubeln konnte. Zunächst verpasste Dario Tadic knapp - in Minute 55 klingelte es aber. Ein Abschlag von Keeper Schlager wurde direkt retouniert, Rene Kriwak stand mit viel Raum frei - und schob cool zum 0:1 ein. Der LASK war sichtlich geschockt - und Hartberg legte direkt nach.

Heil bekam von der Linzer Defensive zu viel Platz, legte auf Aydin hinüber - dessen Abschluss konnte Schlager zwar noch parieren, Dario Tadic war aber zur Stelle und staubte ab (63.). So gut der LASK in Hälfte eins spielte, so wenig lief nach den Gegentoren zusammen.

Passend, dass Hartberg da auch noch den dritten Treffer machte. Frieser bediente Heil, der legte quer - Matija Horvat erzielte am zweiten Pfosten den 0:3-Endstand (79.). Während der LASK damit die zweite Heimniederlage in Folge hinnehmen muss, ist der TSV seit sieben Spielen gegen den LASK unbesiegt, feiert den ersten vollen Erfolg in der Ferne in dieser Saison.

ADMIRAL Bundesliga, 11. Runde

LASK - TSV Egger Glas Hartberg 0:3 (0:0)

Samstag, 8. Oktober, 17:00; Raiffeisen Arena; 4200 Zuschauer; SR Gerhard Grobelnik

LASK (4-2-3-1): Schlager - Stojkovic, Ziereis, Luckeneder, Renner; Jovicic, Michorl; Goiginger (81. Flecker), Horvath, Nakamura; Ljubicic (70. Koulouris)

Hartberg (3-4-1-2): Swete - Hovat, Sonnleitner (87. Steinwender), Karamarko; Frieser, Fadinger (87. Ejupi), Heil, Providence; Aydin (71. Kainz); Kriwak (80. Knollmüller), Tadic (80. Paintsil)

Torfolge: 0:1 Rene Kriwak (55.), 0:2 Dario Tadic (63.), 0:3 Matija Horvat (79.)

Gelbe Karten: Jovicic (84.) bzw. Providence (40.)

Fotocredit: Albert Mikovits/pictureshooting.at