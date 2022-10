In der 11.Rd. der ADMIRAL Bundesliga gastierte die WSG Tirol bei Europa League-Teilnehmer SK Sturm in Graz-Liebenau. Die "Blackies" aus Graz konnten ihren Erfolgslauf vor heimischen Publikum mit einem 2:1 Heimsieg fortsetzen und bleiben dem Ligaprimus aus Salzburg damit weiter dicht auf den Fersen. Die WSG musste nach der 0:5-Heimklatsche gegen den SK Rapid neuerlich einen Rückschlag einstecken.

Tore fielen nach Eckbällen

In der Anfangsphase der Partie dominierten wie erwartet die Grazer das Spielgeschehen und fanden aber noch keine richtige Torchance vor. Die erste gefährliche Torszene mündete dann aber gleich in den Führungstreffer. Ein Eckball von der linken Seite wurde auf die zweite Stange weitergescherzelt, Borkovic köpfelte den Ball noch einmal zur Mitte, wo Gorenc Stankovic goldrichtig stand und einnickte.(17.) Die WSG antwortete aber schnell. Dieses Mal war es ein Eckball von Blume, den Linksverteidiger Kofi Schulz verwertete. (20.)

Eckbälle waren in diesem Spiel brandgefährlich, denn auch der dritte Treffer entsprang einem Eckball. Sarkaria brachte die Kugel wuchtig auf den ersten Pfosten, Schnegg stieg am höchsten und köpfte ins lange Eck ein.

Sulzbacher Tor aberkannt - Sturm mit Chancenplus

Die Grazer in Folge mit weiteren guten Einschussmöglichkeiten, Kiteishvili war aber bei seinem Abschluss zu eigensinnig, hätte auch auf den ein oder anderen mitgestürmten Mitspieler querlegen können. (53.) Somit war das Spiel weiter offen gestaltet, der Ball zappelte auch im Netz der Grazer. Sulzbachers Treffer wurde aber wegen vorangegangenen Handspiels von Sabitzer per VAR aberkannt. (59.) Danach beide Mannschaften mit einigen Spielerwechsel, Sturm hatte zwar noch den ein oder anderen Sitzer, es blieb aber beim 2:1. Am Ende ein verdienter Heimsieg für den SK Sturm, die WSG spielte aber eine sehr beherzte Partie und mit etwas Glück wäre heute sicher mehr drinnen gewesen.

Wie geht es weiter?

Für die Grazer steht neuerlich eine englische Woche am Programm: Nächste Woche Donnerstag geht es in der Europa League zum Rückspiel nach Rom und am Sonntag darauf steigt das nächste Heimspiel gegen den WAC. Die WSG empfängt kommenden Samstag Austria Lustenau am Innsbrucker Tivoli.

Wir gewinnen gegen die @WSGTIROL knapp mit 2:1. Im zweiten Durchgang wurde eine Handvoll Topchancen nicht genützt, trotzdem bleiben die drei Punkte in Graz-Liebenau! 👏⚫️⚪️ #sturmgraz #AdmiralBL #STUWSG

______________

STU 2:1 WSG | ⏱️ 90+5' pic.twitter.com/v926Si4N3s — SK Sturm Graz (@SKSturm) October 9, 2022

ADMIRAL Bundesliga, 11.Runde

SK Sturm Graz - WSG Tirol 2:1 (2:1)

Sonntag, 09.Oktober, 14:30 Uhr; Merkur Arena, Graz Liebenau; Zuschauer: 8.521; Schiedsrichter: Arnes Talic

SK Sturm Graz (4-1-2-1-2): Siebenhandl - Gazibegovic, Wüthrich, Borkovic, Schnegg (71. Boving)- Gorenc-Stankovic - Hierländer (65. Ljubic), Horvat - Kiteishvili (65. Prass)- Sarkaria (81. Ajeti), Emegha (65. Jantscher). Trainer: Christian Ilzer

WSG Tirol (4-4-2): Oswald - Bacher (89. Rogelj), Behounek, Stumberger, Schulz - Sulzbacher, Blume (84. Tomic), Müller (84.Naschberger), Ogrinec (84. Forst) - Prelec, Sabitzer. Trainer: Thomas Silberberger

Torfolge: 1:0 Gorenc-Stankovic (17., Assist Borkovic), 1:1 Schulz (20., Eckball Blume), 2:1 Schnegg (37., Eckball Sarkaria)

Gelbe Karten: Stumberger (15.), Emegha (62.), Sarkaria (74.), Sulzbacher (80.)

Zum Live-Ticker: SK Sturm Graz - WSG Tirol

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA-ADMIRAL