FLOW kontra FRUST, Torfabrik (21) gegen Tor-Tristesse (6)! Konträre Ausgangs-Konstellation vor dem Duell der 11. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Tabellen-5. RZ Pellets WAC und Schlusslicht SV Guntamatic Ried. Die Kärntner aus den vergangenen 5 Spielen mit 4 Siegen, allesamt mit 3:1 und mit ihrer Erfolgsserie in der Liga auf der Überholspur. Klarer Favorit gegen die Innviertler! Doch dann kamen die angeschlagenen Wikinger ins Wölfe-Lager...überfallartig, überraschend und überzeugend..."spuckten" nebenbei den Lavanttalern in ihren "Erfolgs-Kuchen" von Präsident-Gattin Waltraud Riegler. Am Ende 2:1 für Ried!

Wikinger wider der Unserie gegen Wölfe erst zurückhaltend, dann zuschlagend

Die SV Guntamatic Ried seit über 2 Monaten und 8 Spielen (6N, 2U) ohne Bundesliga-Sieg (der letzte und einzige am 30. Juli daheim vs. Aufsteiger Austria Lustenau, 1:0) und auch gegen die Wölfe gab es für die Wikinger seit 2016 in den vergangenen 9 Duellen keinen Dreier zu holen. 3 Remis und 6 Niederlagen, allerdings meist knapp und gleich vier Mal mit 0:1.

Alles dennoch wenig ermutigend, doch in ihrer prekären Situation wußten die Wikinger die Wölfe zu überraschen. Die Lavanttaler wohl zu siegessicher, zwar von Beginn an zunächst mit Feldvorteilen, ehe die Heinle-Elf zuschlug. David Ungar mit einem excellenten Lochpass in den 16er, wo halbrechts der wieder in die Startelf gerückte Julian Wiessmeier erstaunlich frei an den Ball kam, Übersicht bewies und flach quer legte für Leo Mikic, der an der hinteren Stange nurmehr einzuschieben brauchte (17.). Nachdem die Rieder sich in der Anfangsviertelstunde auf "Safety first" beschränkten, stachen sie mit der ersten Angriffsaktion zu.

Um dann weitere 17 Minuten später gar nachzulegen. Mal wieder resultierend aus einer Standardaktion von Stefan Nutz, der einen Cornerball von rechts auf den Kopf vom augerückten Innenverteidiger Tin Plavotic zirkelte. Während der aus seinem Kasten kommende Hendrik Bonmann patzte, bedankte sich der 25-jährige, in Wien geborene Kroate per Kopfball zum 0:2 (33.). Das "Gesetz der Serie" mit 3:1-Siegen der Dutt-Mannen damit bereits vorzeitig gestoppt.

Die Wikinger "spuckten" den Wölfen damit in den Erfolgs-Kuchen von WAC-Präsident-Gattin Waltraud Riegler, die vor Wochen damit begann, für Kapitän Leitgeb & Co. die Mehlspeise zu backen und - Aberglaube lässt grüßen... - worauf die Lavanttaler drei Spiele gewannen - jeweils mit 3:1. Doch es blieb ja noch Zeit.

Der engagierte SV Ried-Stürmer Christoph Monschein (li.) hatte kurz nach dem Seitenwechsel den Matchball zum 0:3, Raphael Schifferl (re.) in der Nachspielzeit mit der letzten Aktion noch die Kopfballchance zum möglichen 2:2-Endstand.

Monscheins Matchball für die SV Ried

Mit dem Seitenwechsel stellte WAC-Coach Robin Dutt auf eine Viererabwehr-Formation um, rochierte weiters auf der ein und anderen Position und brachte mit Routinier Thorsten Röcher und dem 21-jährigen Ghanaer Augustine Boakye zwei neue Offensivkräfte anstelle von Matteo Anzolin und Serientorschütze Tai Baribo, der nach je einem Tor in den vergangenen vier Spielen diesmal gegen den "Rieder Riegel" leer ausging.

Die 1. Top-Torchance, ja den Matchball, hatte jedoch die SV Ried in Person von Christoph Monschein, der über halbrechts in den 16-er stürmte, bei seinem Flachschuss jedoch an der Fußabwehr vom 28-jährigen Deutschen Hendrik Bonmann scheiterte (49.). Letzteres taten auch die Gastgeber wiederholt bei ihren Angriffsbemühungen gegen die vielbeinige Rieder Defensive, die (auch ohne die angeschlagenen Lackner & Weberbauer) diszipliniert und kompakt Stand hielt.

Graggers Schussball ging aus des Gegners Hälfte nach hinten los

Die Oberösterreicher ließen so gut wie nichts "anbrennen" und keinen wirklichen WAC-Abschluss zu, kamen eigens gegen nun mehr Risiko gehende Kärntner sogar wiederholt zu ambitionierten Umschaltmomenten.

Bei allem Bemühen war von einer Wölfe-Aufholjagd wenig zu sehen. Der eingewechselte Rieder Matthias Gragger hatte ein "Einsehen", spielte in der gegnerischen Hälfte (!) einen Ball in Richtung eigenes Gehäuse zurück und der lange 55-Meter-(!)-Flugball senkte sich über den natürlich völlig überraschten Keeper Sahin-Radlinger ins Netz (90.+1). Was für eine Szene...hätte es ein gegnerischer Spieler erzielt, wäre es ein Traumtor! Siehe auch EXTRA-BEITRAG.

Somit zitterten die Wikinger noch in den Schlussminuten, doch nach einem Kopfball von Schifferl hielt SVR-Schlussmann Sahin-Radlinger Ball und Sieg fest.

Erster BL-Auswärtssieg für Rieder seit 2. April - Rapid im Anmarsch

Seit dem 2. April und dem 2:0-OÖ-Derby-Sieg beim LASK nach über 6 Monaten mal wieder ein Liga-Auswärtssieg für die SV Ried, der erste seit April-Amtsübernahme als Chefcoach auch für Christian Heinle. Und was Duelle zwischen dem WAC und der SV Ried betrifft, feiern die Innviertler seit fast 7 Jahren mal wieder einen Bundesliga-Sieg über den WAC. Damals am 12. Dezember 2015 noch daheim.

In der kommenden 12. Runde empfängt die SV Ried daheim Rekordmeister Rapid (Samstag, 15. Oktober, 17 Uhr, Josko Arena), während am Sonntag der WAC bei Vizemeister SK Sturm Graz gastiert (14:30 Uhr, Merkur Arena).

RZ Pellets WAC - SV Guntamatic Ried 1:2 (0:2)

Sonntag, 9. Oktober 2022, 14:30 Uhr, Lavanttal Arena Wolfsberg, Z: 2935, SR: Christian-Petru Ciochirca/Steiermark

WAC (3-5-2): Bonmann - Baumgartner, Piesinger (74. Vergos), Schifferl - Jasic (63. Novak), Kerschbaumer (74. Veratschnig), Ballo, Leitgeb (K), Anzolin (46. Boakye) - Malone, Baribo (46. Röcher). Trainer: Robin Dutt.

SV Ried (3-4-3): Sahin-Radlinger - Ungar, Turi, Plavotic - Wießmeier, Michael (76. Gragger), Martin, Pomer - S. Nutz, Monschein, Mikic (82. Cosgun). Trainer: Christian Heinle

Torfolge: 0:1 Mikic (17., Assist Wießmeier/Ungar), 0:2 Plavotic (34., Eckball S. Nutz), 1:2 Gragger (Eigentor, 90.+1)

Gelbe Karte: M. Leitgeb (74., Foulspiel / Wießmeier (30., Foulspiel), Sahin-Radlinger (81., wg. Zeitspiel)

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und GEPA-ADMIRAL