Nach dem gestrigen Sieg der Innviertler über Rapid stand das Spiel zwischen dem SCR Altach und dem TSV Hartberg in der 12. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Zeichen eines vorübergehenden Kellerduells. In einer chancenarmen Partie siegte der Gastgeber dank Adthe Nuhius Treffer in Minute 92 mit 1:0 über die Oststeirer und gab damit auch die rote Laterne an die Schmidt-Elf ab.

Kampfbetonte, chancenarme Partie

Die Partie hatte auch den Charakter eines Kellerduells, beide Mannschaften mit mehr Kampf als spielerischer Klasse, Chancen waren Mangelware, wenn es etwas gefährlich wurde, dann im Strafraum der Oststeirer. Nuhiu kam in Minute 33 für die gastgebende Elf von Chefcoach Miroslav Klose (Foto oben) aber nicht richtig an den Ball und einmal konnte Hartberg Verteidiger Mario Sonnleitner noch entscheidend dazwischen gehen, nachdem sich Nimaga und Tibidi gut durchkombinierten. (35')

Handelfmeter nicht gegeben

Mit Aufregung begann die zweite Halbzeit, der VAR revidierte die Entscheidung von Schiedsrichter Untergasser auf Elfmeter für Altach zu entscheiden. (48') In Halbzeit zwei hatten dann die Oststeirer etwas mehr vom Spiel, zu nennenswerten Chancen kam die Truppe von Klaus Schmidt aber nicht. Alles schien so als würde das Spiel hier 0:0 enden, dann kamen die Altacher in der Schlussphase noch einmal auf. Sonnleitner bekam den Ball an die Hand, erneut überprüfte der VAR ein mögliches Handspiel, doch wieder gab es keinen Strafstoß. (87')

Nuhiu beschert Altach späten Heimsieg

In der Nachspielzeit war es dann doch so weit und die Altacher trafen zur Führung. Bukta tankte sich auf der rechten Flügelseite durch, seine Flanke verarbeitete Nuhiu mit der Brust, profitierte dazu auch von einem Stellungsfehler von Horvat und verwerte die Chance trocken.

Zwei mögliche Elfmeter verwehrte der VAR, Nuhiu erlöste die Mannen aus dem Ländle in Minute 92, zusammenfassend ein verdienter Heimsieg für den SCR Altach, der damit die rote Laterne in die Oststeiermark zum TSV Hartberg übergibt.

𝐇𝐄𝐈𝐌𝐒𝐈𝐄𝐆! ⚫️⚪️



Ein spätes Tor von Nuhiu beschert uns den vollen Erfolg!



YEEEEEEEES!#ALTHTB pic.twitter.com/uKTlxguvHT — SCR Altach (@SCRAltach) October 16, 2022

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

SC Cashpoint Rheindorf Altach - TSV Egger Glas Hartberg 1:0 (0:0)

Sonntag, 16. Oktober, 14:30 Uhr; Cashpoint Arena, Altach; Zuschauer: 4.677; Schiedsrichter: Achim Untergasser

SCR Altach (5-4-1): Casali - Jurec (Thurnwald), Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor, Amankwah (Schreiner) - Bischof (Tartarotti), Jäger, Nimaga, Tibidi (Bukta) - Nuhiu Trainer: Miroslav Klose

TSV Hartberg (3-4-1-2): Swete - Horvat, Sonnleitner, Karamarko - Frieser, Kainz (Ejupi), Aydin (Kröpfl), Fadinger, Providence - Kriwak (Paintsil), Tadic (Knollmüller). Trainer: Klaus Schmidt

Tor: 1:0 Nuhiu (92')

Gelbe Karten: Tibidi (45'), Fadinger (55'), Edokpolor (63'), Horvat (69'), Frieser (82'), Jäger (90')

Zum Live-Ticker: SCR Altach - TSV Hartberg

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at; GEPA-ADMIRAL