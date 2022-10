Lange konnte der FK Austria Wien gegen den FC Red Bull Salzburg im Spitzenspiel der ADMIRAL Bundesliga gut mithalten. In der zweiten Hälfte zogen die Bullen das Tempo aber an, siegten am Ende verdient mit 3:1 und holen sich damit die Tabellenführung zurück. Bester Mann am Platz war Junior Adamu - Salzburgs Angreifer besorgte alle drei Treffer für sein Team. Dominik Fitz erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Austria.

Muntere Partie in Favoriten

Von Beginn an bekamen die Zuschauer in der Generali-Arena ein attraktives Fußballspiel zu sehen. Und bereits nach drei Minuten hätte Salzburg in Führung gehen können. Von der linken Seite schlug Maximilian Wöber den Ball flach hinter die Abwehr, dort rutschte Benjamin Šeško in die Hereingabe - der Ball landete nur knapp neben dem Pfosten. Die Austria stand mit ihrer Fünferkette zwar gut, hatte Salzburg über weite Phasen stark im Griff - und dennoch boten sich den Mozartstädtern Möglichkeiten. Vor allem über die rechte Abwehrseite der Gastgeber forcierte die Jaissle-Elf das Offensivspiel.

In der elften Spielminute gingen die Bullen dann in Führung: Aus dem Halbfeld chippte Luka Sucic den Ball in Richtung zweiten Pfosten, dort stieg Junior Adamu am höchsten und köpfte unhaltbar für Christian Früchtl ins lange Eck ein. Doch auch die Austria spielte weiter mutig nach vorne. Die beste Möglichkeit bot sich Aleksandar Jukic: Eine Hereingabe von Manuel Polster nahm er direkt, jagte den Ball nur knapp am Kreuzeck vorbei (17.). Salzburg wurde zwar durch eine Kjaergaard-Hereingabe (26.) und einen Kopfball von Šeško noch gefährlich - das nächste Tor erzielten aber die Veilchen. Nach Ballgewinn schaltete die Austria schnell um, Matthias Braunöder scheiterte erst noch an Philipp Köhn, Dominik Fitz platzierte den Nachschuss aber stark im langen Eck (38.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Adamu als Matchwinner

Nach der Pause kam Salzburg klar spielbestimmend zurück auf’s Feld, drückte die Austria zunehmend in die Defensive. Bereits drei Minuten nach Wiederanpfiff landete der Ball im Tor der Austria - der Treffer wurde allerdings zurückgenommen. Beim Abschluss von Maximilian Wöber stand der eingewechselte Noah Okafor - der noch aktiv in die Situation eingriff - im Abseits (48.). In der 52. Minute trat abermals Wöber offensiv in Szene, nach einer Ecke verlängerte Oumar Solet den Ball per Kopf zum 24-Jährigen, er verpasste per Kopf (52.).

Die Austria hingegen versuchte inmitten der Salzburger Drangphase mit Kontern ihr Glück. Oft klappte dies nur suboptimal, in Minute 66 wurde es aber richtig so richtig gefährlich - bei der Hereingabe in den Strafraum stand Can Keles aber im Abseits, er hätte den Ball aber ohnehin weit über’s Tor gejagt. In weiterer Folge wurde das Spiel hitziger, viele Fouls unterbrachen den Spielfluss, der VAR checkte in Minute 71. einen möglichen Elfmeter für Salzburg. Den gab es nicht - dafür das 2:1 für Salzburg. Erneut erzielte Junior Adamu den Treffer, dieser schob gegen Früchtl überlegen ein (75.). Mit seinem dritten Treffer machte Adamu in der 80. Minute den Deckel drauf - Früchtl verschätzte sich bei einer Ecke, Adamu brauchte den Ball nur mehr über die Linie zu drücken. Mit dem 3:1-Auswärtssieg holt Salzburg sich die Tabellenführung zurück, steht weiter zwei Punkte vor Sturm Graz.

ADMIRAL Bundesliga, 12. Runde

FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg 1:3 (1:1)

Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr; Generali-Arena; 10.698 Zuschauer; SR Markus Hameter

Austria Wien (5-3-2): Früchtl - Teigl (65. Dovedan), Ranftl, Galvão, Meisl, Polster; Braunöder, Fitz, Fischer (90./+2 Tabakovic); Gruber (46. Keles), Jukic (46. Martins)

Salzburg (4-4-2 Raute): Köhn - Dedic (90./+1 Van der Brempt), Solet, Pavlovic, Wöber; Seiwald (90./+3 Diarra), Gourna Douath (90./+1 Bernardo), Kjaergaard, Sucic (88. Simic); Adamu, Šeško (46. Okafor)

Torfolge: 0:1 Junior Adamu (11.), 1:1 Dominik Fitz (38.), 1:2 Junior Adamu (75.), 1:3 Junior Adamu (80.)

Gelbe Karten: Fitz (49.), Dovedan (71.) bzw. Šeško (45.), Sucic (70.), Pavlovic (71.), Solet (73.)

Zum Live-Ticker: FK Austria Wien - FC Red Bull Salzburg

Fotocredit: Josef Parak