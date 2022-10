Bei der WSG Tirol konnte der SK Rapid Wien im UNIQA ÖFB Cup einen kleinen Befreiungsschlag landen. Die Elf von Interimscoach Zoki Barisic feierte mit dem 4:1-Sieg in Wattens den Aufstieg ins Viertelfinale. Sabitzer konnte zwischenzeitlich für die WSG ausgleichen, nachdem Grüll die Hütteldorfer in Führung gebracht hatte. In der zweiten Hälfte machten Kerschbaum, Druijf und Zimmermann dann alles klar, die WSG verschoss einen Elfmeter.

Frühe Führung, dann abgebaut

Dabei startete Rapid richtig stark, hatte nach nicht einmal einer Minute die erste Chance durch Guido Burgstaller, der eine Flanke am Fünfer aber nicht im Tor unterbringen konnte. Und Rapid machte weiter Druck - und ging in Führung: Marco Grüll erwischte eine Flanke von Christoph Knasmüllner an der zweiten Stange, machte per Kopf die Führung (6.). Doch nach dem 0:1 kam auf einmal die WSG auf. Erst streifte ein Freistoß von Bror Blume das Außennetz (9.), dann ging Nik Prelec nach einem Zweikampf mit Maximilian Hofmann im Strafraum zu Boden - der Schiedsrichter gab keinen Elfmeter (11.).

Auch in weiterer Folge war es die WSG, die daheim in Wattens etwas gefährlicher wirkte. Und auch ausgleichen konnte. Nach einem weiten Einwurf landete der Ball über Lukas Sulzbacher bei Thomas Sabitzer, der machte aus der Drehung das 1:1 (36.). Nach dem guten Beginn wirkte Rapid von der Rolle, bekam verdientermaßen den Ausgleich - und mit dem 1:1 ging es auch in die Pause.

Rapid macht nach WSG-Geschenk alles klar

Nach dem Wiederanpfiff gab es aus Rapid-Sicht den nächsten kurzen Schockmoment: Christopher Dibon traf Lukas Sulzbacher im Strafraum am Fuß, es gab Elfmeter für Wattens. Doch Glück im Unglück für die Hütteldorfer: Thomas Sabitzer jagte den Ball weit über's Tor, mit dem 1:1 ging es weiter (55.). Und obwohl auch nach dem verschossenen Strafstoß die Elf von Thomas Silberberger offensivstärker agierte, machte Rapid noch alles klar.

Erst scheiterte Grüll mit einem Freistoß noch an Oswald (74.), nach der folgenden Ecke brachte Roman Kerschbaum Rapid wieder in Führung (74.). Nur eine Minute später legte Rapid nach. Oswald spielte unbedrängt einen Pass direkt Burgstaller in die Füße, dieser bedient Ferdy Druijf, welcher nur mehr ins leere Tor einschieben musste (76.). Rapid machte es sogar noch deutlicher - Bernhard Zimmermann machte nach einem Chipball von Patrick Greil per Kopf den Endstand zum 1:4 (84.). Und mit dem 1:4 war die WSG sogar noch gut bedient, Thorsten Schick scheiterte in Minute 89 an Oswald, der den Ball mit dem Fuß noch an die Latte lenkte.

Die WSG zeigte sich zwar lange stark, musste die Cup-Pleite am Ende aber auf die eigene Kappe nehmen. Mit dem 1:4 in Wattens gelingt Rapid unter Interimscoach Zoran Barisic hingegen ein kleiner Befreiungsschlag - das Ziel Viertelfinale ist erreicht.

UNIQA ÖFB Cup, Achtelfinale

WSG Tirol - SK Rapid Wien 1:4 (1:1)

Dienstag, 18. Oktober 2022, 18 Uhr; Gernot Langes Stadion, 3300 Zuschauer; SR Sebastian Gishamer

WSG Tirol: Oswald - Bacher, Sulzbacher, Behounek, Schulz; Müller (81. Forst), Blume, Rogelj (46. Ranacher), Ogrinec, Sabitzer, Prelec (81. Prica)

SK Rapid: Gartler - Knasmüllner (63. Druijf), Burgstaller (82. Zimmermann), Schick, Pejic (63. Kerschbaum), Sollbauer, Hofmann (46. Dibon), Greil, Moormann, Grüll, Bajic (82. Koscelnik)

Torfolge: 0:1 Marco Grüll (6.), 1:1 Thomas Sabitzer (36.), 1:2 Roman Kerschbaum (74.), 1:3 Ferdy Druijf (76.), 1:4 Bernhard Zimmermann (84.)

Gelbe Karten: Behounek (80.) bzw. Pejic (23.), Hofmann (34.), Greil (58.), Druijf (71.)

Fotocredits: Josef Parak