Spannende Vorzeichen in der 13. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim Duell Wolfsberger AC - SCR Altach. Lediglich drei Punkte trennten die beiden Mannschaften vor dem Spiel. In einem wahren Offensivspektakel setzten sich die Altacher mit 2:3 durch - schließen damit in der Tabelle auf den WAC auf.

Chancenwucher auf beiden Seiten - Bischof nicht zu stoppen

Bereits nach vier Minuten klingelte es im Tor der Gäste, zuerst scheiterte Leitgeb noch an der Mauer, um im Nachschuss den Ball mit Wucht ins Gehäuse zu zimmern. (4.) Das war der Startschuss für eine äußerst amüsante Partie im Lavanttal. Die Altacher fanden nun besser in das Spiel hinein und kamen durch Forson auch zu einer richtig guten Einschussmöglichkeit. (8.) Zwei Minuten später - Jurec wird im Mittelfeld zu viel Platz gelassen, schickte den schnellen Bischof in die Gasse, der ließ WAC - Verteidiger Schifferl noch einmal wischen und schloss mit dem linken Fuß wunderbar ins rechte Eck ab. (12.) Die Partie ging auch in weiterer Folge hin und her, beide Mannschaften hatten Chancen um Chancen. Wieder führte ein Laufpass zu einem Altacher Tor und erneut war es Bischof. Die Kärntner gaben hinter der Abwehrreihe zu viele Räume frei. Bischof enteilte der Abwehr und hämmerte die Kugel aus spitzem Winkel mit Zunder ins lange Eck, vorerst entschied SR Kijas auf Abseits, der VAR revidierte diese Entscheidung und gab den Treffer (31.) Die Vorarlberger jetzt aktiver, beinahe wäre der zweifache Torschütze Bischof zum dritten Male aufs Tor gelaufen, die Fahne des Assistenten ging dabei zu schnell in die Höhe. Wie aus dem Nichts glichen die Wölfe wieder aus. Balleroberung Röcher - bediente Baribo per Schnittstellenpass optimal, der Keeper Casali noch umkurvte und die Partie erneut auf pari stellte. Vier Treffer und immer war die erste Halbzeit noch nicht um, in der zweiten Minuten der Nachspielzeit bekamen die Gäste nach VAR Check auch noch einen Strafstoß nach Foul an Tibidi zugesprochen. Nuhiu scheiterte aber an Keeper Bonmann und der Stange. Eine unglaublich unterhaltsame erste Halbzeit im Lavanttal ging zu Ende, das Defensivverhalten aber auf beiden Seiten zu bemängeln.

Altach im Konter eiskalt

Es war fast zu befürchten, dass die zweite Halbzeit nicht mit der ersten Halbzeit mithalten konnte. Vor allem die Heimischen mehr darauf bedacht, die Räume hinten besser zu sichern. Zuerst der WAC mit einer Halbchance durch Leitgeb, dann der eingewechselte Tartarotti mit einem Volley aus der 16-er Kante, den Bonmann aber parieren konnte. Der WAC in dieser Phase oft in der Vorwärtsbewegung, dadurch entwickelten sich mehr Räume für die Altacher. Der alles überragende Bischof, bekam den Ball in die Spitze gespielt, bediente Tibidi optimal mit dem "Ferserl" in den Lauf, der ließ sich diese Chance nicht nehmen und brachte die Gäste abermals in Führung.

Mit seinem Treffer zum 2:3 brachte der quirlige Altacher Tibidi seine Mannschaft auf die Siegestraße.

Wer glaubt die Partie war daraufhin gegessen, der täuschte sich. Die Heimischen machten hinten auf und hatte durch Malone mit einem Lattenschuss noch einmal Pech. (86.) Daraufhin hatte Tibidi die Entscheidung am Fuß, nachdem er sehenswert zwei Spieler überdribbelte, sein Schuss ging am rechten Pfosten vorbei (87.) In der Nachspielzeit traf Baribo den Ball nicht voll. (92.) Der Altacher Bukta hätte noch das 2:4 machen können, scheiterte allerdings am Pfosten. (94.) So verblieb es beim knappen Auswärtserfolg für die Klose - Elf. Die Tabelle rückt dadurch enger zusammen, die Altacher schieben sich auf Rang Acht vor. Der WAC unverändert auf Rang Sieben.

𝟑 𝐏𝐮𝐧𝐤𝐭𝐞 𝐢𝐦 𝐋𝐚𝐯𝐚𝐧𝐭𝐭𝐚𝐥 #WACALT🖤



Super Leistung Männer! 🔥 pic.twitter.com/hHpISZ3zne — SCR Altach (@SCRAltach) October 23, 2022

ADMIRAL Bundesliga, 13. Runde

Wolfsberger AC - SC Cashpoint Rheindorf Altach 2:3 (2:2)

Sonntag, 23. Oktober, 14:30 Uhr; Lavanttal Arena, Wolfsberg, Schiedsrichter: Alan Kijas

WAC (4-3-1-2): Bonmann - Veratschnig, Baumgartner, Schifferl, Anzolin - Ballo, Leitgeb (77. Vergos), Kerschbaumer (53. Omic) - Malone - Röcher (70. Taferner), Baribo. Trainer: Robin Dutt

Altach (5-4-1): Casali - Jurec (80. Haudum), Strauss, Zwischenbrugger, Edokpolor, Amankwah (62. Tartarotti) - Bischof (80. Bukta), Jäger, Nimaga (62. Thurnwald), Tibidi - Nuhiu (88. Gugganig). Trainer: Miroslav Klose

Torfolge: Leitgeb 1:0 (4.), Bischof 1:1 (11.), Bischof 1:2 (29.), Baribo 2:2 (38.), Tibidi 2:3 (71.)

Gelbe Karten: Amankwah (45.), Leitgeb (77.), Jäger (81.), Omic (87.), Tartarotti (89.), Malone (89.)

Zum Live- Ticker: WAC - Altach

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL