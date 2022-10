Nach drei Pflichtspielsiegen in Serie ging die SV Ried am heutigen Nachmittag mit viel Euphorie in das Duell gegen Austria Lustenau. Mit neu gewonnenem Selbstvertrauen wollten die Innviertler gegen den Aufsteiger den nächsten Erfolg einfahren. Mit einem Sieg hätte man die Vorarlberger in der Tabelle überholen können.

Lustenau mit Vorteilen zu Beginn, später flache die Partie ab

Die Gastgeber kamen mit viel Elan aus der Kabine, erwischten dementsprechend einen guten Start und konnten Ried immer wieder stressen. Das hohe Pressing behagte den Innviertlern überhaupt nicht und die Elf von Christian Heinle war gerade in der Anfangsphase nur mit Defensivarbeit beschäftigt.

Auch nach rund einer Viertelstunde war von den Gästen aus Oberösterreich nichts zu sehen, Lustenau ließ sich aber davon anstecken und so versandete die Partie immer mehr in Richtung Mittelfeldgeplänkel.

Eine chancenarme Partie und ein Abseitstor

Nennenswerte Möglichkeiten wurden auf beiden Seiten kaum verzeichnet. In der 31. Minute war aber dann auf einmal der Ball im Rieder Tor, doch der Jubel verstummte sogleich. Nach einer Flanke von rechts nickte Diaby durch die Hosenträger von Sahin-Radlinger ein. Zuvor kam es jedoch zu einem Offensivfoul der Lustenauer.

Die Rieder waren nun gewarnt und wurden teilweise wieder weit in die eigene Hälfte gedrängt. Bis zur Pause sollte es aber keinen Torerfolg für Austria Lustenau geben und so ging die Partie torlos in die Kabinen.

Gleiches Bild in Halbzeit Zwei

Auch zu Beginn der zweiten Hälfte ein unverändertes Bild. Lustenau zwar mit Vorteilen, aber am Ende fanden die Vorarlberger keinen Weg durch die dich gestaffelte Rieder Abwehr. Beide Teams konnten ihre Angriffe nicht zu Ende spielen. Zu viele Unkonzentriertheiten auf beiden Seiten. Es fehlt einfach an der Präzision.

Erst nach 65. Minuten wurde im zweiten Spielabschnitt eine Möglichkeit für die Hausherren notiert. Surdanovic brachte von rechts einen Eckball in die Mitte. Im Zentrum stieg Maak zum Kopfball hoch, doch der Ball war kein Problem für Keeper Sahin-Radlinger. Wenig später scheiterte Grabher nach einem abgefälschten Distanzschuss nur knapp.

Ried mit Aluminiumtreffer in der Schlussphase

Die Partie war bereits in der Schlussphase und eigentlich fast aus dem Nichts der Stangentreffer für die Gäste. Der eingewechselte Chabbi wurde ideal freigespielt und scheiterte an Aluminium. Wenig später eine unschöne Szene, als Sahin-Radlinger und Fridrikas heftig zusammengeprallt waren – beide mussten behandelt werden, konnten aber weitermachen.

Trotz aller Bemühungen beider Mannschaften passierte bis zum Ende dann nichts mehr. Die Partie endete torlos!

SC Austria Lustenau – SV Ried 0:0 (0:0)

Sonntag, 23. Oktober 2022, 14:30 Uhr, Planet Pure Stadion, Lustenau, Zuschauer: 4.200, Schiedsrichter: Florian Jäger

Austria Lustenau (3-4-3): Schierl – Hugonet, Maak (K), Grujicic – Anderson, Grabher, Surdanovic, Berger – Teixeira, Schmid, Diaby Trainer: Markus Mader

SV Ried (4-4-2): Sahin-Radlinger (K) – Pomer, Plavotic, Turi, Ungar – Kragl, Martin, Michael, Mikic – Nutz, Monschein Trainer: Christian Heinle

Torfolge: Fehlanzeige

Gelbe Karten: Ungar (54.), Lukas (78.)

Zum Live-Ticker SC Austria Lustenau – SV Ried

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL